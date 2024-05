Publicētie jaunumi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

2002. gada 21. jūnijā publicēti:

- Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu";

- Ministru kabineta noteikumi Nr. 219 Rīgā, 2002. gada 28. maijā "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi";

2002. gada 28. jūnijā publicēti:

Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 Rīgā, 2002. gada 25. jūnijā "Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 19. septembra noteikumos Nr. 319 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi";

Ministru kabineta noteikumi Nr. 244 Rīgā, 2002. gada 18. jūnijā "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība".

Par dažiem grozījumiem minētajos likumos un MK noteikumos.

Likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 3.punkts papildināts un nosaka, ka individuālais komersants ir pašnodarbināta persona.

Likuma 6. pants papildināts ar 14. daļu, kas nosaka, ka personai, kura ir darba ņēmēja un vienlaikus saņem arī autoratlīdzību, ir tiesības izvēlēties: vai nu no autoratlīdzības ienākuma neveikt sociālās apdrošināšanas iemaksas, vai no autoratlīdzības ienākuma veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas atbilstoši pašnodarbinātajiem noteiktajai likmei un kārtībai. Šī likuma norma piemērojama no 2002. gada 1. janvāra.

MK noteikumi Nr. 219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi" paredz dienas naudu - trīs latus par katru komandējuma dienu. Noteikumi stājas spēkā ar 2002. gada 22. jūniju.