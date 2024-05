Ceļu transporta negadījumi (9.07.)

FOTO - NO CEĻU POLICIJAS ARHĪVA BRAUKŠANA BEIGUSIES. Pēc ceļu satiksmes negadījuma 2. jūlijā, kad reibumā no ceļa nobrauca automašīnas Ford Fiesta vadītājs Ēriks Bieļa.

Aizmūk no notikuma vietas

2. jūlijā pulksten 9 Saldū, Mazā ielā 2, nezināma automašīna uzbrauca stāvošai automašīnai Toyota Avensis un no notikuma vietas aizbrauca. Ja kādam ir informācija par šo negadījumu, lūgums zvanīt pa telefonu 3802334.

6. jūlijā pulksten 14.20 Saldus pagastā, uz vietējās nozīmes ceļa, kas ved no Stacijas ielas uz ceļa Druva - Avotiņi, automašīna VAZ 2101 nobrauca no brauktuves un iebrauca grāvī. Automašīnas vadītājs, kas no notikuma vietas aizmuka, aicināts labprātīgi pieteikties ceļu policijā. Ja kādam ir informācija par šo notikumu, lūgums zvanīt pa telefonu 3802334.

Iebrauc ceļa pretējā pusē

2. jūlijā pulksten 19.20 Rubas pagastā uz vietējās nozīmes ceļa, kas ved uz "Lakšu" mājām, automašīna Mercedes Benz iebrauca ceļa pretējā joslā un sadūrās ar pretimbraucošo automašīnu VW Transporter. Bojātas automašīnas.

4. jūlijā pulksten 17.30 Ezeres pagastā uz vietējās nozīmes ceļa, kas ved uz "Aizupju" mājām, pretējā braukšanas joslā iebrauca traktors MTZ 82. Notika traktora sadursme ar pretimbraucošo automašīnu VW Passat. Bojāti transporta līdzekļi.

Nobrauc no ceļa

2. jūlijā pulksten 13.35 autoceļa Rīga - Liepāja 98. kilometrā (Brocēnu lauku teritorijā) automašīnas Ford Fiesta vadītājs Ēriks Bieļa, būdams alkohola reibumā, nobrauca no brauktuves. Automašīna apgāzās un bojāta.

Satiksmi iztraucē stirna

2. jūlijā pulksten 18.35 Lutriņu pagastā, autoceļa Ventspils - Kuldīga - Saldus 95. kilometrā, automašīna Škoda Octavia uzbrauca stirnai. Bojāta mašīna.

Neuzmanīgi brauc atpakaļgaitā

3. jūlijā pulksten 17.50 Saldū, Jelgavas ielā 1, degvielas uzpildes stacijas teritorijā, automašīna MAN, braucot atpakaļgaitā, uzstūmās braucošai automašīnai Ford Scorpio. Bojātas abas mašīnas.

Pāris stundu vēlāk, pulksten 19, turpat notika identisks pārkāpums - automašīna Honda Civic, braucot atpakaļgaitā, uzstūmās braucošai automašīnai Audi 100. Bojātas abas mašīnas.

Uzbrauc gājējam

5. jūlijā pulksten 10.45 Brocēnos, Lielcieceres ielā 11, automašīna VW Kaddy uzbrauca gājējam. Gājējs cietis. Negadījuma apstākļus noskaidro.

Apgāžas velosipēds

7. jūlijā pulksten 18.40 Saldū, Aspazijas ielā 10, apgāzās velosipēds. Cieta tā vadītājs un pasažiere. Negadījuma apstākļus noskaidro.

Brauc reibumā

Pagājušajā nedēļā uz rajona ceļiem aizturēti 9 autovadītāji, kas automašīnu vadīja iereibuši. Pie administratīvās atbildības par braukšanu dzērumā saukti Vidmants Mešķis (dzim. 1979. g.), Aleksandrs Raudis (dzim. 1984. g.), Normunds Freimanis (dzim. 1962. g.), Ēriks Bieļa (dzim. 1953. g.), Jānis Lauskis (dzim. 1976. g.).