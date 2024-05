Par velti ir tikai siers peļu slazdā

Tuvojamies Saeimas vēlēšanām, Eiropas Savienības referendumam un mūsu apziņas krustojumam. Pasakas ir interesantas. Arī par krustojumiem. Iesi pa labi - kaut ko zaudēsi, pa kreisi - arī ko zaudēsi, taisni iesi - tāpat zaudēsi.

Jau vairāk nekā 10 gadu dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā. Kaut izskatās, ka demokrātija ir visatļautība, kas ļauj bagātajiem kļūt vēl bagātākiem, trūcīgiem - vēl trūcīgākiem. Bet arī valsts lomai ekonomiskajā un sociālajā dzīvē būtu jābūt lielākai. Diemžēl rūpniecība ir sagrauta vai privatizēta, zemniecība izārdīta, lai gan vēl eksistē. Ir vēl, kas sēj, ir - kas laukus apmežo. Bet ir arī atmatas. Dažs zemnieks cer uz tūrisma attīstīšanu, dažs - uz Eiropas palīdzību.

Latvijā varu gandrīz pārņēmuši grupējumi, kuri ar partiju palīdzību veic dažādas manipulācijas. Muitnieki ceļ greznas mājas. Daži bagātnieki grib nopirkt pat pilis.

Kā sēnes pēc lietus aug baznīcas. Katoļi, kā lasīju presē, pēdējo gadu laikā vien uzcēluši vai vēl nav pabeiguši ap trīsdesmit baznīcu.

Vai mums tādā garā jāturpina? Vai mums vajag kaut kur iet un uz katra soļa ko zaudēt? Vai laime atrodas aiz krustojuma - materiālās verdzības pasaulē? Kā Eiropā - it kā labklājība, it kā trakumsērga, it kā narkomānija, it kā viesstrādnieki. Un streiki. Pat mūsu bites slimo gan ar Eiropas, gan Amerikas peru puvi.

M. Žundas rakstā "BSE - gadsimta nelaime", kas bija publicēts mūsu rajona avīzē, lasīju, ka Anglijas zinātnieki aicina citu Eiropas valstu iedzīvotājus stingri noliegt lietot uzturā liellopu, aitu un cūku gaļu un gaļas izstrādājumus, kā arī piena produktus. Sērga skārusi pat savvaļas dzīvniekus. Un, dabīgi - cilvēkus. Vai mēs to visu vēlamies? Es nevēlos!

Nenoliedzu Eiropu. Tur, tāpat kā citur, ir daudz kā laba - kultūra, pagātnes mantojuma vērtības, cilvēki, daba. Bet laime taču nav ārpus cilvēka, vismazāk - Eiropas Savienībā. Tā ir mūsos, mūsu apziņā. Arī Dievnams ir katrā no mums. Un tikai no mums pašiem atkarīgs, vai spēsim savu apziņu pildīt ar graudiem vai pelavām. Nepaļausimies uz aklu ticību maldiem. Kā tautā saka - par velti ir tikai siers peļu slazdā. Tuvojas interesants un atbildīgs laiks. Pārmaiņu laiks.