Putnu ielā bez pārmaiņām...

Redakcija saņēmusi rūgtuma pilnu vēstuli, kuru septiņu Saldus, Putnu ielas iedzīvotāju vārdā parakstījis A. Sudmalis, kas arī dzīvo šajā ielā.

"Šā gada 11. martā Saldus pilsētas domei nodevu iesniegumu par gadiem ilgi nesakārtoto lietus ūdeņu novadīšanu Putnu ielā. Iesniegumu bija parakstījuši septiņi Putnu ielas māju pārstāvji. Tajā norādīts, ka nepāra numuru puses māju pagalmi, pagrabi un garāžas lietus laikā regulāri pārplūst. Minēti pārplūšanas cēloņi un priekšlikumi, kā situāciju glābt.

Diemžēl, domes darbinieki šo iesniegumu vienkārši ignorē. Līdz šim neviens nav uzskatījis par vajadzīgu stāvokli pārbaudīt, nav turējis par pienākumu uz iesniegumu atbildēt un, protams, arī darīts nav nekas.

31. maijā iesnieguma kopiju domei nodevu atkārtoti. Arī šoreiz tas netika ņemts vērā. Domes sekretariātā noskaidroju, ka uz iesniegumiem jāatbild 15 darba dienu laikā. Šis termiņš no 11. marta ir pagājis jau vairāk nekā piecas (!) reizes. Acīmredzot, cerēt uz domes rīcību ir veltīgi.

Varētu apelēt pie attiecīgo darbinieku sirdsapziņas, bet tādas jau viņiem nav, nerunājot par kaut kādām (ha!) pienākuma un atbildības izjūtām. Bezatbildīgiem darbiniekiem var tikai piespiest izdarīt kaut ko lietderīgu, taču nezinu nevienu instanci, kas varētu dot rīkojumus pilsētas domes darbiniekiem.

Lietus ūdens novadīšanas sakārtošana neprasa izdevumus no pilsētas budžeta. Pietiktu ar rīkojumu privātmāju īpašniekiem iztīrīt vai izrakt (kur nav) grāvjus un savest kārtībā vai ierīkot jaunas caurtekas."

Vēstule tika nodota Saldus pilsētas domes vecākajam speciālistam komunālajos jautājumos Linardam Doniņam. Redakcija saņēmusi viņa atbildi, kurā rakstīts: "Šī gada 6. februārī SIA "Kauss" uzsāka gāzes vada izbūvi Ziemeļu, Rietumu un Putnu ielā. Lai gan pilsētas dome bija izdevusi tehniskos noteikumus ielas seguma atjaunošanai, SIA "Kauss" būvdarbu veikšanas laikā tos neievēroja.

Sakarā ar to pilsētas domes speciālisti kopā ar a/s "Latvijas gāze" galveno inženieri - būvuzraugu G. Pakuli, pilsētas būvinspektoru A. Rozi un LAD būvinženieri J. Svarēnu 21. februārī un 13. martā apsekoja minēto objektu un sastādīja aktu par pārkāpumiem, kuru nosūtīja SIA "Kauss" un a/s "Latvijas gāze".

Lai atrisinātu lietusūdeņu novadīšanu no māju pāra numuru puses, ir izstrādāta izmaksu tāme grāvja ierīkošanai un caurteku izbūvei. Sakarā ar ierobežotiem budžeta līdzekļiem šos darbus varētu veikt pēc galveno plānoto ikdienas uzturēšanas darbu veikšanas pilsētā (asfaltbetona seguma bedrīšu remonta u.c.).

Atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai pašvaldībai nav tiesību izdot rīkojumu privātmāju īpašniekiem izrakt grāvjus, tāpēc lietus ūdens novadīšanas sakārtošana prasīs izdevumus no pilsētas budžeta."