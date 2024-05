"Māju iekārtojam, kā pašiem patīk."

Pa MITKUS ģimenes mājas logu var redzēt kaimiņzemi Lietuvu. "Mūs jau varētu uzskatīt gandrīz par rubeniekiem, kaut dzimtas saknes ir Lietuvā," saka Vanda Mitkus.

Sava māja

Vanda dzimusi Latvijā, taču vecāku dzimtene ir Lietuva. Tur piedzimis arī viņas vīrs Edmunds. Rubā abi dzīvo jau no bērnu dienām. Lietuviešu valodu gan saprotot, taču ar runāšanu ne visai veicoties. Dēls Māris lietuviski protot daudz labāk. Valodu apguvis, tikai skatoties televīzijas raidījumus.

Ģimenei ir sava māja Vadakstes upes krastā, pavisam netālu no pagasta centra. Līdz tam dzīvojuši daudzdzīvokļu mājā. Vanda stāsta, ka ziņu par iespēju tikt pie savas mājas ar sajūsmu nepavisam neesot uzņēmusi. Bet Edmunds atceras: "Vakarā izlasīju pie veikala durvīm piespraustu papīrīti, ka tiek piedāvāta iespēja celt māju. Pieteikšanās pēdējais termiņš bija nākamā dienā. Teicu sievai - celsim māju. Tu traks esi, vai, - bija viņas pirmā reakcija." "Vīratēvs bija galvenais uzkurinātājs, ka vajag pašiem savu māju," turpina Vanda. "Tagad gan esmu ļoti priecīga, ka piekritām. Te viss ir savs - daru, ko gribu, kā un kad gribu. Daudzdzīvokļu mājā nebija īsti, kur ārā iziet. Arī mājas sakopšanā - gaidi, kad visi sariktēsies un kaut ko sāks darīt. Un parasti jau visi nekad nesariktējas... Te ir tāds miers un klusums. Arī mājas apkārtni varam veidot, kā sirdij tīk."

Vispirms iestādīts ābeļdārzs, un tikai tad sākusies mājas būvniecība. Kolhozs uzbūvējis četras sienas, pārējo izdarījis Edmunds pats. Trīs gadi pagājuši, kamēr māja tapusi gatava.

Liela daļa mājas apkārtnes atvēlēta zālienam un puķēm. Nevarētu iedomāties, ka visur būtu tikai sakņu dārzs, saka Vanda. "Man ļoti patīk puķes, šajā ziņā esmu pilnīgi slima. Vakaros noteikti jāapstaigā viss dārzs, jāpaskatās, kā asniņi dīgst, kas jauns uzziedējis."

Apstādījumus veidojuši, kā pašiem patīk, necenšoties kaut ko kopēt no citiem. "Kur plika vieta, kaut ko iebakstām," saka Edmunds. Gadoties arī šo to pārstādīt. Edmunda māsa strādā Rīgā, dārzniecībā, tāpēc brālim dzimšanas dienā bieži dāvinot rožu stādus.

Lai apkārtne vienmēr labi izskatītos, ne mazums jāpapūlas. Īpaši daudz laika paņem zālītes nopļaušana. Sākumā Edmunds pļāvis ar izkapti un daudzi brīnījušies, kā gan tik gludi var nopļaut. Zāles pļaušanā tiekot iesaistīta arī ģimenes jaunākā paaudze.

Mājas labiekārtošanā esot vēl daudz ieceru. Īsti nav izdevies mazais baseiniņš ar strūklaku. "Kļūda darbā," smej mājastēvs. Iecerēts arī pamatīgs koka žogs ar visiem pamatiem. Materiāli pamazām krāti desmit gadus, jo dārgos kokmateriālus nopirkt nebūtu iespējams.

Mazliet no visa

Mitkus ģimenē ir trīs bērni. Vecākā meita Baiba strādā Veclīkupēnu veikalā par pārdevēju. Pēc vidusskolas komercklases beigšanas gribējusi stāties augstskolā, taču budžeta grupas izvēlētajā specialitātē nav bijis, bet maksas studijām pietrūcis naudas. Taču studēt nekad nav par vēlu, domā mamma. Māris nupat beidzis pamatskolu, iesniedzis dokumentus gan Saldus tehnikumā, gan Rīgas tehniskajā koledžā. Iestājpārbaudījumi vēl tikai priekšā. Santa ies 6. klasē.

Ir vēl viens ģimenes loceklis - Saimons, iespaidīgs mājas sargs. Vanda smejoties atceras, kā braukuši pēc kucēna uz Liepājas rajonu. Kucēna pārvešanai paņēmusi līdzi kurpju kasti, kas visiem sagādājis īstu jautrību. "Nedomāju, ka pāris mēnešu vecs kucēns būs tik liels," saka Vanda.

"Mums no visa ir pa bišķim," uz jautājumu - no kā ģimene iztiek - atbild Vanda un Edmunds. Ir savs gateris, neliela cūku kūts (galvenokārt pārdošanai audzējot sivēnus), mazliet zemes. Vanda strādā arī par pastnieci. "Esmu ļoti apmierināta, ka man ir tāds darbs. Pastu atved tikai ap desmitiem, tāpēc no rīta varu apdarīt mājas soli. Pēcpusdienā atkal esmu mājās, varu sagaidīt bērnus no skolas, ņemties pa dārzu. Svētdienas un svētku dienas brīvas. Labi, ka neaizgāju par pārdevēju, tāda doma vienubrīd bija."

Darba nedrīkst būt par daudz

Lai gan laukos nekad nebūs tā, ka visi darbi apdarīti, Mitkus ģimene cenšoties izbrīvēt laiku arī atpūtai. "Biju atvaļinājumā un jūtu, ka radusies pavisam cita enerģija. Atkal ir spēks strādāt," saka Vanda.

Tā kā vīrs ar dēlu esot sisti uz sportu, nevienas sacensības pagastā nenotiekot bez Mitkus ģimenes. Vandai gan tas esot pamatīgs pārbaudījums, taču "gribas jau kaut ko citu arī, ne tikai darbu vien." Edmunds pirms pāris gadiem šaipusē noorganizējis pirmo zolītes turnīru. Izdevies sadabūt sponsorus, sanākuši diezgan daudz spēlētāju, pēc tam bija balle. "Pasākums bija ar aknu," vēl šodien apmierinājumā atceras Edmunds. Mazliet laika izbrīvējot arī makšķerēšanai.

Sporta svētki un balle noorganizēta arī pašu gatera strādniekiem ar ģimenēm. Cilvēkiem šādi pasākumi ir ļoti vajadzīgi. Tāpēc esot žēl, ka nevar tādus sarīkot biežāk, jo nepieciešama nauda.

Nupat Vanda un Edmunds kā pagasta pasākumu sponsorētāji uzaicināti uz atpūtas bazi "Zvejnieki" Brocēnos. Varēs uz brītiņu aizmirst ikdienas rūpes, kuras mammas un tēta vietā uzņemsies vecākie bērni.