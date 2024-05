Zādzību organizētājai - reāls cietumsods

Aptuveni 20 cilvēku atsevišķi izdalītās krimināllietās notiesāti par vismaz 70 krāsaino metālu un citu mantu zādzībām 1999. - 2000. gadā. Pirmdien tika nolasīts spriedums trim apsūdzētajiem, kuri piedalījušies visvairāk zādzību epizodēs.

Pie atbildības sauca 1973. gadā dzimušo saldenieci Ināru Zaicevu, 1967. gadā dzimušo brocenieku Māri Rozalinski un 1963. gadā dzimušo brocenieku Juriju Isajevu. Visi trīs - iepriekš netiesāti.

Tika izskatītas 64 zādzību epizodes laikā no 1999. gada novembra līdz 2000. gada novembrim. No dārziem tika zagtas alumīnija tvertnes un mucas, no ūdenstilpņu krastiem - alumīnija laivas, no elektrolīnijām - vadi, no ražotnēm - dzinēju tinuma spoles, manometri, cukurs, benzīns, spirts, no autokapsētas - mašīnu detaļas, no metāllūžņu savāktuves - krāsainie metāllūžņi... Zādzības izdarītas Saldus, Kuldīgas, Tukuma un Dobeles rajonā. Epizožu apraksti samērā vienveidīgi - divu, triju cilvēku grupa aizbrauca, nozaga, pēc tam pārdeva un naudu sadalīja savā starpā.

Apsūdzētie savu vainu nenoliedza, vienīgie iebildumi bija par zagto mantu apjomu un svaru. Kilogrami, metri, zaudējumi latos bija galvenais temats, par ko tiesas zālē tika runāts vairākas dienas, kamēr izskatīja šo krimināllietu. Kopsavilkums ļoti iespaidīgs: I. Zaiceva personu grupā kopumā nolaupījusi svešu kustamo mantu par 14 056,14 latiem, M. Rozalinskis - par 7393,26, J. Isajevs - par 6775,23 latiem.

I. Zaiceva tiesā liecināja - agrāk strādājusi metāllūžņu iepirkšanas firmā, tādēļ bijusi iespēja realizēt zagto metālu pie pazīstamiem uzpircējiem. Zagusi, jo bija nepieciešama nauda iztikai, nekādus ievērojamus līdzekļus tā arī neieguvusi. Kā izriet no lietas materiāliem, Zaiceva bijusi galvenā zādzību organizētāja. Ja pati zādzībās nav piedalījusies, tad vedusi zagļus uz kārtējo zādzības vietu, kā arī realizējusi guvumu un sadalījusi iegūto naudu. Viņas vaina pierādīta 62 zādzībās. Līdzīgus zagšanas motīvus min arī Rozalinskis un Isajevs, kuri piedalījušies attiecīgi 25 un 17 krimināllietas epizodēs. Pēdējais vēl piebilst - gribējis iegūt līdzekļus iztikai, bet tad sastrīdējies ar Zaicevu, kura negodīgi dalījusi naudu, tāpēc vairs zādzībās nav piedalījies.

Tiesa atzina Ināru Zaicevu par vainīgu liela apmēra zādzībās personu grupā un saskaņā ar Krimināllikuma 175. panta 4. daļu sodīja ar brīvības atņemšanu uz 3 gadiem un 6 mēnešiem ar mantas konfiskāciju un policijas kontroli uz 2 gadiem, soda izciešanu uzsākot daļēji slēgtajā cietumā. Māris Rozalinskis un Jurijs Isajevs tika sodīti ar brīvības atņemšanu uz 3 gadiem ar mantas konfiskāciju, sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 3 gadiem. Nospriests par labu Latvenergo Dienvidu elektriskajiem tīkliem piedzīt solidāri no notiesātās I. Zaicevas un J. Isajeva 352,45 Ls un no I. Zaicevas vēl atsevišķi - 357,72 Ls, par labu SIA "Saldus gaļas kombināts" no J. Isajeva - 180 Ls. No visiem trim - pa 100 Ls advokātu darba apmaksai tiesas sēdē.

No šīs apjomīgās grupas tiesas priekšā vēl nav stājies 1972. gadā dzimušais saldenieks Uldis Ozols, kurš atrodas Īrijā un par kura izdošanu Latvijas tiesu instancēm notiek starpvalstu sarunas.

Šo krimināllietu lūdzu komentēt rajona virsprokuroram, valsts apsūdzības uzturētājam AINĀRAM RIMŠĀNAM.

Kā izskaidrojams, ka notiesātie varēja izdarīt desmitiem zādzību ilgstošā laika periodā - veselus divus gadus? Vai te vainojama policija?

- Negribu apgalvot, ka tā ir tikai policijas vaina, tomēr nekad neesmu slēpis uzskatu, ka valstī un arī mūsu rajonā ir slikts operatīvais darbs. Tiek atklāti tie noziegumi, kas neprasa nekādu piepūli, kur vainīgais jau ir zināms vai to uzrāda cietušais. Šādi, sarežģītāki, noziegumi tiek atklāti pēc ilgāka laika un arī tad parasti tikai nejaušības pēc.

Kā atklāja šo grupu?

- Pēc vienas no pēdējām zādzībām policijas uzmanības lokā nonāca Zaiceva. Kad aizturēja, viņa atzinās arī citās zādzībās.

Nupat notiesātos droši vien neturēja aizdomās, jo viņi nav iepriekš tiesāti.

- Bet pārējās personas, kas par šīm zādzībām notiesātas iepriekš, atsevišķi izdalītās krimināllietās, bija agrāk sodītas.

Vai sods, kas piespriests šiem zagļiem, nav salīdzinoši viegls? Vai jūs kā prokuroru tiesas spriedums apmierina?

- Nav piespriests sods, kas zemāks par attiecīgajā pantā paredzēto. Es prasīju Zaicevai reālu brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, Rozalinskim un Isajevam - uz 4 gadiem nosacīti. Tiesa nolēma piespriest vieglāku sodu, un man nav pamata iebilst.

Kas attiecas uz nosacīto sodu - vienmēr esmu uzskatījis, ka nevajag piespriest reālu cietumsodu cilvēkam, kuru tiesā pirmoreiz un kura noziegums nav saistīts ar cita cilvēka nāvi, un nav izdarīts seksuāla rakstura noziegums. Neatkarīgi no tā, vai viņš nozadzis 10 latus vai 10 tūkstošus latu. Brīvības atņemšanu piespriež, lai uz kādu laiku sabiedrību no šī cilvēka pasargātu, jo cietums cilvēku neizlabo, un arī zaudējumus tur viņam nav iespējams atlīdzināt.

Manuprāt, sabiedrība nav zaudētāja, ka Rozalinskim un Isajevam nepiesprieda reālu cietumsodu - ja viņi labosies, nezags un citādi nepārkāps likumu. Tādā gadījumā - ja noziegums izdarīts neizciesta vai nedzēsta soda laikā - viennozīmīgi draud cietumsods.

Arī Zaicevai sākotnēji nebiju gatavojies prasīt reālu brīvības atņemšanu. Taču nedēļu pirms tiesas viņa atkal tika aizturēta par zādzību personu grupā un tiek turēta aizdomās kopumā vēl par trim zādzībām.

Vai cilvēkam, kurš regulāri pirka zagto metālu, nav jāatbild likuma priekšā?

- Lietu izmeklējot, viņš Saldū bija aizturēts uz trim diennaktīm. Bet tas arī viss. Mums nav pierādījumu, ka viņš apzinājies, ka pērk zagtu mantu. Protams, ka viņš pats to nekādā gadījumā neatzīs, un arī tiesājamie neteica, ka izstāstījuši viņam - prece ir zagta. Mēs varam tikai spriest par to, ka viņam šis fakts bija jānojauš.

Es kā prokurors būtu ar mieru tiesāt šo cilvēku. Taču apzinos, ka mūsu tiesu sistēma viņu attaisnos - te es runāju nevis par Saldus rajona tiesu, bet gan par apelācijas tiesu.

Tātad jūs, prasot sodu, jau paredzat soli uz priekšu - ko par to teiks apelācijas tiesa?

- Jūs domājat: prasīšu piecus gadus, iedos trīs un būs, kā vajag? Nē, tā es nedaru. Rajona tiesas spriedums man liekas atbilstošs noziegumam. Bet pieļauju, ka tas tiks pārsūdzēts un apgabaltiesa piespriedīs vēl mazāk. Jo ko gan var zaudēt Zaiceva, iesniedzot apelāciju? Tikai kādu daļu cietumsoda termiņa.

Manuprāt, daža laba tiesa savā neatkarībā aizgājusi tik tālu, ka ir neatkarīga pat no likuma.

Vai civilprasītājiem ir reālas izredzes saņemt zaudējumu kompensāciju?

- Manuprāt, izredzes ir minimālas. Šajā lietā piespriedām piedzīt nelielu daļu no kopējās civilprasības. Daļa "Latvenergo" un AAS "Balta" prasību jau apmierinātas iepriekš izskatītajās lietās, daļa apzagto elektrolīniju bija apdrošinātas, nav skaidrs, kuras elektrolīnijas atjaunotas, kuras nav... Šo uzņēmumu pārstāvju tiesā nebija, iespējams, viņi uzskatīja, ka nav vērts nākt, jo zaudējumu kompensāciju tāpat nesaņems.

Vai notiesātajiem tagad pa pēdām nestaigās tiesu izpildītāji un nepārbaudīs, vai tikai viņi nav tikuši pie mantas?

- Tiesu izpildītāji to darīs, ja piedzinējs pats "urķēsies" un neatlaidīsies. Cik liels no tā būs labums... grūti spriest. Parasti šiem cilvēkiem nekad nav pietiekami lielu legālu ienākumu, lai varētu atdot naudu, kas piedzīta civilprasībā.

Kā notiek mantas konfiskācija?

- Mantas konfiskācija bija paredzēta Krimināllikuma pantā, pēc kura tiesājamie tika saukti pie atbildības. Bet reāli viņiem nebija, ko konfiscēt. Vienīgi Zaicevas mašīna konfiscēta kā nozieguma rīks.

Vai arī advokāti savus tiesas piespriestos 100 latus saņems tikai tad, ja notiesātie būs spējīgi tos samaksāt?

- Advokātus nenolīga paši tiesājamie, pēc viņu lūguma tos nozīmēja valsts, kas arī garantē advokātu darba samaksu. Ilgu laiku arī šinī ziņā nebija kārtības, un advokāti bieži palika bez atlīdzības par padarīto darbu. Tagad, šķiet, norēķinu kārtība uzlabojusies.

Vai pēc šīs zagļu grupas atklāšanas metāla zādzību kļuvis mazāk?

- Ir mazāk, bet nedomāju, ka šo noķerto dēļ. Valstī mazliet sāk ierobežot nelikumīgi iegūta metāla uzpirkšanu, bez tam - nav vairs nemaz tik daudz palicis, ko zagt. Arī "Latvenergo", lielākais metāla zagļu upuris, pāriet uz citiem elektroenerģijas nesējiem, līdz ar to kļūst mazāk alumīnija vadu. Tomēr rajonā vēl ir šādas zādzības - gan atklātas, gan vēl neatklātas.