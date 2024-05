Ar Saldus pilsētas domes marta sēdes lēmumu 18 dzīvokļu mājas Kalnsētas ielā 29 apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesības no 1. aprīļa nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai Vitālijam Bobkovam.

Sarunā ar viņu par to, kas jau izdarīts divarpus mēnešu laikā, par iecerēm turpmāk, par pieredzi, dokumentus un citus ar mājas apsaimniekošanu saistītus jautājumus kārtojot.

Lai kaut ko uzsāktu, vienam bija jāuzņemas iniciatīva...

- Visiem kopā iznāktu tikai tāds kolhozs. Jebkurā cilvēku kopumā jābūt kādam, kas vada. Ja nav vadītāja, jebkurš pasākums beidzas, vēl īsti nesācies.

Iniciatīvu uzņēmos tāpēc, ka man bija interese - vai es varu šajā man jaunajā sfērā kaut ko izdarīt? Gribu pierādīt, ka māju var sakārtot ļoti labā līmenī, nepaaugstinot īres maksu.

Notika vairākas iedzīvotāju sapulces. Sākumā cilvēkiem vēl nebija izveidojusies sapratne par to, kur es viņus aicinu. Rādīju viņiem savus aprēķinus, jo - ja netic skaitļiem, tad kam vēl? Nācām kopā vēlreiz un vēlreiz, un šie jautājumi palika arvien saprotamāki. Arī es sākumā šajā sistēmā daudz ko nesapratu. Sāku iedziļināties, piemetu skaitļus, prasīju visādu informāciju un beigās secināju, ka māju var sakārtot, nepalielinot īres maksu. Naudu var sakrāt, var ņemt kredītus un izdarīt diezgan lielas lietas.

Beigās visi piekrita māju ņemt savā apsaimniekošanā?

- Varbūt kāds arī nepiekrita, bet skaļi neviens to nepateica. Varētu teikt, ka 90 - 95 procenti bijām vienprātīgi. Mūsu mājā tikai viens dzīvoklis nav privatizēts.

Es te sāku dzīvot 1988. gadā. Mājai tas nav liels vecums. Bet sociālismā tā tika uzbūvēta ar daudzām nepareizībām. Celtnieki jau būvēja pēc projektiem, taču tie bija nepareizi. Piemēram, mums dzīvokļos ir tā saucamie siltuma skapji, kas dod siltumu no siltā ūdens. Arī vasarā tie strādā. Šodien, 30 grādos, siltie skapji silda dzīvokļus, pie kam mums par to vēl jāmaksā. Tas nav pareizi, ka nevaram vasarā tos atslēgt no siltuma padeves. Ir vēl daudz citu nepareizību.

Pastāstiet īsumā, kā viss notika un kas šobrīd ir izmainījies?

- Tie ir tehniskas dabas jautājumi, kas nav īpaši sarežģīti - iedzīvotāju sapulces un apsaimniekošanas līguma slēgšana ar pilsētas domi. Iedzīvotaji mani pilnvaroja apsaimniekot šo ēku, es kļuvu par pārvaldnieku.

Atvērām bankā savu kontu. Katrs iedzīvotājs ir saņēmis paziņojumu, cik viņam mēnesī jāmaksā (par īri, koplietošanas antenu un koplietošanas elektrību). Katram uzrakstīts arī konta numurs un datums, līdz kuram jāsamaksā.

Esmu apzinājis, kādas mums būs izmaksas. Paprasīju, cik iepriekšējais apsaimniekotājs maksāja sētniecei, mēs maksājam tieši tikpat. Noslēdzu ar sētnieci līgumu. Vēl noslēdzu līgumu ar televīzijas antenas apsaimniekotājiem un ar elektrības piegādātājiem. Par elektrību katru mēnesi maksājam vidējo tarifu, ņemot vērā iepriekšējā gada patēriņu. Gada beigās veiksim pārrēķinu.

Noslēdzu līgumu ar banku par automātisku maksājumu veikšanu - man katru mēnesi nav jāskrien uz banku.

Tālāk apzināju, cik naudas mums palicis. Izdomāju, ka mums vajadzētu zāles pļāvēju. Tas maksāja 299 latus. Netaisos pirkt lētas preces, jo galarezultātā tās izmaksās dārgi. Nopirku ļoti labas kvalitātes pļāvēju - ar atlikto maksājumu uz 3 mēnešiem. Mēs to esam jau izpirkuši, un nu mums ir savs personīgais zāles pļāvējs. Ar to es lepojos. It kā sīkums, bet kaut kas jau tomēr ir izdarīts. 10 gadus mums nebija sava zāles pļāvēja. Tas nodots atbildībā vienam cilvēkam, un es esmu drošs, ka pļāvējs mums kalpos vismaz 10 gadus. Šim cilvēkam maksājam par zāles pļaušanu. Esam apmierināti - mums ir appļauta zālīte,sakopta mājas priekša, un mēs labi jūtamies.

Visa dokumentu nokārtošana man prasīja, augstākais, piecas dienas. Vēl gribu piebilst, ka es mājas pārvaldnieka pienākumus pildu sabiedriskā kārtā.

Kā plānosiet darāmo - katru reizi sauksiet kopā iedzīvotājus?

- Līgumā ir noteikts, līdz kādai summai drīkstu pieņemt lēmumus pats un par kādu man jāsauc kopā iedzīvotāji. Nesen bija sapulce, kurā lūdzu atļauju iedzīvotājiem ceturtā stāva izbūvei. Mums ir trīsstāvu ēka, un esmu aprēķinājis, ka mums ir izdevīgi piedāvāt tiem, kas vēlas, izbūvēt dzīvokļus ceturtā stāvā - jumta izbūvē pēc individuāla projekta. Lai es drīkstētu šādu projektu piedāvāt, sasaucu mājas sapulci, un iedzīvotāji tam piekrita. Bet, piemēram, zāles pļāvēja iegādei es atļauju neprasīju.

Zinu, ka daudzās ēkās ir strīdi par koplietošanas telpu elektrību, kur bieži vien to aizmirst izslēgt. Šo problēmu var atrisināt. Ieliksim lampas uz sensora, kas nemaksā dārgi. Lampas būs pirmajā stāvā un divas - ārpusē.

Līdz šim mums bija energopārvaldnieks, tagad tāda vairs nav. Par savu naudu nopirkām pastkastīti, kuru novietojām vienā kāpņu telpā. Katram iedzīvotājam līdz mēneša 22. datumam tajā jāiemet sava dzīvokļa siltā ūdens skaitītāja rādītāji. Pēc tam atnāk "Saldus siltuma" pārstāvis, tos izņem un aprēķina, cik katram jāmaksā par karsto ūdeni. Esam vienojušies, ka divreiz gadā dzīvokļos pārbaudīs, vai cilvēki pareizi nolasījuši šos rādītājus.

Protams, ka veiksim arī neatliekamus remontus. To gan varu uzreiz pateikt, ka runāšu ar ļoti kvalitatīviem meistariem nevis kaut kādiem halturščikiem. Vienreiz ar kvalitatīviem materiāliem sataisīsim, meistariem kārtīgi samaksāsim, lai šai vietai ilgu laiku vairs klāt nevajadzētu ķerties. Netaisos saukt šos vīriņus, kas kaut ko kļecē un tikai imitē darbu, bet pēc trijiem mēnešiem viss paveiktais ir pupās. Diemžēl tādu piemēru ir ne mazums.

Vai jūs nebaida tas, ka kāds dzīvoklis varētu nemaksāt apsaimniekošanas maksu? Parādnieki ir gandrīz katrā daudzdzīvokļu mājā.

- Kā tas ir - nemaksā? Ja tu izmanto pakalpojumu, nedrīkst nemaksāt. Ne aiz laba prāta mēs dzīvojam daudzdzīvokļu mājās. Bet mums pagaidām nav tik daudz līdzekļu, lai katrs uzceltu savu māju un dzīvotu, kā grib. Ja reiz esam šādā situācijā, ka mums jādzīvo kopā, tad cienīsim viens otru, nebūsim egoisti. Te nedrīkst teikt - kā gribēšu, tā darīšu. Šāda attieksme man nav pieņemama.

Vai jūsuprāt arī citās mājās, kurās ir daudz vairāk dzīvokļu nekā jūsējā, iespējams mājas apsaimniekošanu pārņemt savā ziņā?

- Nesen mani palūdza dalīties pieredzē Nākotnes ielā. Tur ēkā ir vairāk nekā 40 dzīvokļu. Iedzīvotāji bija sanākuši diezgan kuplā skaitā un ar interesi klausījās, ko esmu izdarījis. Paliku pārliecībā, ka viņi noteikti nodibinās savu mājas apsaimniekošanu. Viņiem būs vieglāk naudas ziņā, bet organizatoriskā būs grūtāk - jo lielāks kolhozs, jo grūtāk to vadīt. Taču, ja cilvēki redzēs, ka tas ir viņu labā, tās lietas aizies.

Es nevienam neliedzu savu padomu par velti un labprāt dalos pieredzē ar tiem, kas vēlas mani uzklausīt.