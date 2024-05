Par jauno darba likumu

Pārbaudes laikā līgumu lauzt - viegli un riskanti

Nedaudz pievērsīšos jaunā likuma normām, kuras izmaina vecā DLK līdzīgo normu nosacījumus. Piemēram, attiecībā uz pārbaudes laiku, uzsākot darba attiecības. Jaunais Darba likums paredz tikpat garu pārbaudes laiku kā DLK. Taču tagad, laužot darba līgumu pārbaudes laikā, darba devējam vairs nav nepieciešami rakstveida pierādījumi. Pārbaudes laikā, trīs dienas iepriekš rakstiski brīdinot, var lauzt darba līgumu gan darba devējs, gan darbinieks. Ja darba līgumu lauž darba devējs, viņam nav pienākums minēt atlaišanas iemeslu. Bet, ja, laužot darba līgumu pārbaudes laikā, būs pārkāpts atšķirīgas attieksmes aizlieguma princips, darbinieks varēs sniegt prasību tiesā atbilstošas atlīdzības pieprasīšanai (47. pants). Un atbilstoši 125. panta nosacījumiem visās situācijās, kad lieta nonāk līdz tiesai, pierādīšana gulstas uz darba devēja pleciem.

Pārējos atlaišanas gadījumos, kuri jau minēti 101. pantā (98. pants nav uzskatāms par atlaišanas pamatojumu), darba devējam, tāpat kā līdz šim, ir pienākums rīkojumā par atbrīvošanu no darba pamatot uzteikumu.

Termiņš - retos gadījumos

Stājoties darba attiecībās, ir jāzina, ka jaunais likums darba līgumus uz noteiktu laiku atļauj slēgt tikai atbilstošos gadījumos - piemēram, sezonas rakstura darbos saistībā ar lauksaimniecību vai noteiktu gadalaiku, lai veiktu darbus, kurus uzņēmumā parasti nedara (remontu), lai aizvietotu promesošu darbinieku, darbos, kas saistīti ar ārkārtēju apstākļu vai nejauša notikuma izraisītu seku likvidēšanu un citos. Likums paredz, ka tiks izdoti MK noteikumi, kuros tiks uzskaitīti visi tie darbi, kur ir atļauta darba līgumu slēgšana uz noteiktu laiku.

Ja darba līgums uz noteiktu laiku ir bijis noslēgts pirms š. g. 1. jūnija, tad tas turpina palikt spēkā līdz līgumā norādītajam laikam.

Var likt strādāt vairāk

Jaunajā darba likumā ir arī panti, kuri zināmā mērā nav darbiniekam labvēlīgi. Sevišķi tas pamanāms pantā, kurš regulē virsstundu darbu. Tagad darba devēji ar darbinieku rakstveida piekrišanu var nodarbināt darbinieku līdz 200 virsstundām gadā līdzšinējo 120 stundu vietā, kalendārā gada laikā nevarēs būt vairāk par 100 dienām, kad darbinieks 8 stundu vietā ir strādājis 10 stundas.

Jāpiebilst, ka darba devēja pienākums ir uzskaitīt visas darbinieku nostrādātās stundas - virsstundas, nedēļas atpūtas laikā nostrādātās stundas un nakts darba stundas. Arī tagad virsstundas ir jāapmaksā divkāršā apmērā, bet par nakts darbu pienākas piemaksa 50% apmērā no dienas vidējās izpeļņas. Atšķirība jaunajā likumā ir tā, ka pirmās divas nakts laika stundas likums neparedz apmaksāt kā nakts darbu. Nakts laiks skaitās no 22.00 līdz 6.00, bet pēc nakts darba tarifa likmes apmaksā darbu laikā no 00.00 līdz 6.00. Uzsākot maiņu darbu 4.00 no rīta, šīs stundas vairs netiek uzskatītas par nakts darbu.

Īsāks atvaļinājums jaunajiem vecākiem

Jaunās māmiņas bērnu kopšanas atvaļinājumā varēs pavadīt tikai 1,5 gadus līdzšinējo 3 gadu vietā. Darba likuma Pārejas noteikumu 7. punkts nosaka, ka mātes, kurām bērnu kopšanas atvaļinājums ir piešķirts pirms 1. jūnija, bērnu kopšanas atvaļinājumu varēs izmantot līdz bērna trīs gadu vecuma sasniegšanai.

Šo atvaļinājumu var dalīt pa daļām, to var izmantot arī bērnu tēvi, kamēr bērns sasniedz 8 gadu vecumu. Tagad arī bērnu tēviem ir vienlīdzīgas tiesības piedalīties mazuļu audzināšanā. Turklāt tūliņ pēc bērna piedzimšanas bērna tēvam ir tiesības ņemt 10 kalendāra dienu ilgu atvaļinājumu. Likumā nav norādīts, ka šis 10 dienu atvaļinājums ir jāapmaksā, bet to var noteikt koplīgumā vai darba līgumā. Bērnu kopšanas atvaļinājumu nevar samazināt tādēļ, ka darbinieks ir strādājis nepilnu slodzi.

Reglamentē atlaišanas pabalstus

Pie negatīvā jaunajā likumā ir jāmin, ka līdz 2005. g. 1. janvārim darbinieks atlaišanas pabalstu saņems tikai gadījumā, ja tiek samazināts darbinieku skaits, vai likvidēta juridiskā persona kā darba devējs. Likuma normu par darbinieku skaita samazināšanu var izmantot arī tad, kad skaitliski jeb fiziski darbinieku skaits nemainās, jo tehnoloģijas maiņa, citu līdzīgu pasākumu veikšana uzņēmumā var radīt nepieciešamību pēc jauniem speciālistiem, kā rezultātā ir jāatlaiž darbinieki, kuri nav ieguvuši jauno nepieciešamo specialitāti. Līdz minētajam laikam atlaišanas pabalstu var saņemt, ja darba ņēmējs ir spiests vienpusīgi lauzt darba līgumu gadījumā, kad pats darba līgums neatbilst likumam. Darba likuma 42. pants šajā gadījumā nosaka atlīdzību vismaz sešu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā.

Atlaišanas pabalsta sakarā optimismu vieš tas, ka pēc 2005. gada situācija krietni uzlabosies, jo tad būs spēkā atlaišanas pabalsts visiem Darba likuma 101.panta 1. daļas pēdējos piecos punktos minētajiem atlaišanas pamatiem, tajā skaitā - ja tiek atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veicis attiecīgo darbu. Turklāt pabalsta apmērs būs daudz lielāks - atkarībā no nostrādātā laika attiecīgajā uzņēmumā.