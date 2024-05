Kalpaka laukumu sakārtos pamazām

"Vai ar "Saldus Zemes" starpniecību nevarētu uzzināt, kas notiek ar Kalpaka laukumu?" redakcijā vaicāja avīzes lasītāja.

"Blakus laukumam nobruģēja modernu ielu, ieguldot ne mazums naudas. Vai pareizāk nebija vispirms elementāri sakārtot pilsētas vizītkarti - centrālo laukumu, kas atrodas pilsētas domes acu priekšā? Saldus viesiem nekāds labais iespaids par mūsu pilsētu neradīsies, ja nespējam sakārtot vietas, kurām ik dienu garām iet tik daudz cilvēku.

Vismaz nevajadzēja jaukt ārā to, kas bija. Tagad daļa laukuma plākšņu izņemtas, pārējo starpā aug zāle. Puķu dobēs vasaras sākumā ilgu laiku neziedēja neviena puķīte. Vai tad mums trūkst krāsainu puķu, kas vismaz atsvaidzinātu pagalam noplukušā laukuma izskatu?

Pagājušajā gadā jūsu avīzē rakstīja, ka tiek izstrādāts projekts laukuma rekonstrukcijai. Vai tad tas paliks tikai uz papīra? Ja jau tuvākajā laikā laukumā neko nedarīs, varbūt labāk uzcelt apkārt augstu žogu, kā būvlaukumā, lai to vismaz norobežotu no garāmgājēju acīm."

Ar sacīto iepazinās pilsētas domes izpilddirektors Āris Nārvils, no kura esam saņēmuši šādu atbildi:

"Saldus pilsētas centra un Kalpaka laukuma labiekārtošana un ēku sakārtošana ir sākuma stadijā. Vispirms sakārtojām ielu, jo tika izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads un ūdensvads. Ielas izbūve izmaksāja 23 493 Ls. Tā kā būvētāji bija pārvērtējuši savas iespējas (strādāja nepiemērotos laika apstākļos), darbs tika pārstrādāts uz būvētāja rēķina.

Sākot plānot budžetu šim gadam, sapratām, ka līdzekļi nepieciešami daudz svarīgāku jautājumu risināšanai, līdz ar to Kalpaka laukuma rekonstrukcija šī gada budžetā netika iekļauta. Plānotās rekonstrukcijas izmaksas ir ap 25 000 Ls.

Tas nenozīmē, ka laukums jāatstāj novārtā. Kaut gan tā vizuālais izskats nav pievilcīgs, tas līdz jūlija beigām tiks sakopts, noravēts, izņemto plākšņu vietā iebērta melnzeme un iesēta zālīte.

Kalpaka laukuma projekts tika izstrādāts un nodots iedzīvotāju publiskai apskatei un novērtēšanai pagājušā gada nogalē. Kā parasti, aktivitāte nebija liela. Lielāko interesi izrādīja Saldus politiski represēto apvienība un muzeja pārstāvji.

Projekts patlaban ir izstrādāts un to akceptējusi Saldus būvvalde. Šo daļu varētu uzskatīt par pirmo etapu, jo projekts būs vēl jāpapildina un tas jāiekļauj nākamā gada budžetā, paredzot to, kādi darbi var tikt uzsākti laukuma rekonstrukcijā."

Savu viedokli vēlējās izteikt arī SIA "Saldus namsaimnieks" zaļumsaimniecības meistare Gunta Kronberga:

"Kritika par Kalpaka laukumu ir objektīva. Daļu vainas varu uzņemties es pati, jo pagājušajā gadā mēģināju noorganizēt, lai Kalpaka laukumam izstrādā remonta jeb rekonstrukcijas skices. Pirms gada ar "Saldus Zemes" starpniecību lūdzu saldeniekus vēl nedaudz paciest Kalpaka laukuma neērtības, jo ļoti cerēju, ka pilsētas domes budžetā atradīsies nauda tā remontam. Diemžēl, nauda neatradās. Nebūtu bijis šī solījuma, nebūtu tieši šādas kritikas.

Zaļumsaimniecībai pārmet par neskaisto un nesakopto puķu dobi laukumā. Varu pateikt tikai to, ka puķu dobe ir ļoti piemērota pašreizējam laukuma stāvoklim, un augi tajā aug ļoti veselīgi un kopti. Lūdzu pieejiet tuvāk un pavērojiet augus tuvplānā! Tie mīl šo laukumu, liela to daļa ieaugušies paši un līdz ar to neprasa laistīšanu, jo ir ļoti dziļa sakņu sistēma. No praktiskā darba pieredzes zinām, ka, stādot dobēs ziedošus augus no podiņa, tie regulāri jālaista, kas ir ļoti grūti veicams darbs. Ja to nedara, augusta beigās augi izkalst.

Zaļumsaimniecības strādnieces visus gadus strādājušas ar mīlestību gan pret pilsētu, gan augiem, un neko šajā attieksmē neesam mainījušas. Nezin kāpēc pilsētas iedzīvotāji pēkšņi uzskata, ka viss ir daudz sliktāk. Varbūt ir mainījušās iedzīvotāju prasības vai arī viņi pie visa ir pieraduši tā, ka neko vairs neizjūt un neredz?

Pēc šī mirkļa izjūtām uzskatu, ka labāk būtu pagaidīt laukuma īsto rekonstrukciju, nevis lielā steigā kaut ko lāpīt."