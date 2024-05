Valsts "kredīts" - visdārgākais

Savlaicīgi nenomaksātu nodokli var uztvert kā kredītu, kas ņemts no valsts. Kā ļoti neizdevīgu kredītu - ar procentu likmi līdz pat 18,5% gadā.

Par likumā paredzētā laikā nenomaksātiem nodokļiem tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% par katru nokavēto dienu, kā arī pamatparāda palielinājums, kas atkarīgs no Latvijas Bankas refinansēšanas likmes attiecīgajā laika periodā.

Ja nodokļu maksātājs ir pašvaldība, no nokavējuma naudas un pamatparāda palielinājuma atpakaļ pašvaldības budžetā nenonāk nekas. Būtībā tas ir dāvinājums valstij, bez kura varēja arī iztikt.

Pēc laikraksta ierosinājuma VID Saldus rajona nodaļa sagatavojusi ziņas par to, kā pašvaldības maksājušas nodokļus pēdējo triju gadu laikā un cik samaksāts nokavējuma un pamatparāda palielinājuma naudā, - tātad, cik pēdējos gados pašvaldībām un to iedzīvotājiem izmaksājusi novēlota nodokļu nomaksa.

Komentē VID Saldus rajona nodaļas Nodokļu iekasēšanas daļas nodokļu parādu administrēšanas sektora vadītājs Māris Sipenieks: "Pēdējā laikā pašvaldības daudz nopietnāk izturas pret savlaicīgu nodokļu nomaksu. Vairumam nodokļu parādu nav, turklāt atsevišķas pašvaldības, kas līdz šim bija lielas parādnieces, pēdējā laikā radušas iespēju parādus dzēst vai vismaz krietni tos samazināt. Jāuzteic Saldus pilsētas dome, Saldus pagasta padome, Zirņu pagasta padome.

Parasti par galveno argumentu, kādēļ nodokļi netiek nomaksāti termiņā, min savstarpējos norēķinus, ko nevar nokavēt, iedzīvotāju nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli, kā arī dažu pašvaldību mazo budžetu. Tomēr gan pašvaldības ar mazu budžetu (piemēram, Zaņa), gan - ar lielāku budžetu (Ruba) var regulāri nomaksāt nodokļus."

Vislielāko nokavējuma naudas un pamatparāda palielinājuma summu pēdējos trijos gados nomaksājuši saldenieki - vairāk nekā 35 tūkstošus latu. Tāpēc gandarījums, ka pilsētas dome pērn beidzot rada veidu, kā izkļūt no smagajām kavējuma procentu saistībām un nodokļu parāda, proti, ņemot kredītu Valsts kasē, kam ir ievērojami zemāka procentu likme nekā nodokļu parāda "procenti". "2000. gada decembrī griezāmies Finansu ministrijā ar lūgumu dzēst nodokļu parāda nokavējuma naudu. Saņēmām pozitīvu atbildi ar nosacījumu - ja tiks dzēsts pamatparāds. Lai to izdarītu, pērnā gada 12. jūnijā saņēmām kredītu no Valsts kases finansu vadībai - 120 tūkstošus latu ar procentu likmi 6,29% gadā. Šo naudu izmantojām nodokļu pamatparāda nomaksai. Kredīts Valsts kasei tika atdots pērnā gada nogalē," pastāstīja Saldus pilsētas domes ekonomiste Daira Šlanka.

"Pēc pašvaldību vēlēšanām, kad tika ievēlēta jaunā pagasta padome, Jaunlutriņiem bija palicis aptuveni 8000 latu nodokļu parāds," par parāda "vēsturi" Jaunlutriņos stāsta šīs pašvaldības vadītājs Aivars Bierands. "Pusotra gada laikā esam to samazinājuši līdz aptuveni 2 tūkstošiem. Samazināt nodokļu parādu ir ļoti grūti, jo pašvaldības pienākumi aug, palielinās inflācija, bet ienākumi nemainās vai pat sarūk. Uz ko varam taupīt, lai līdztekus kārtējiem nodokļiem maksātu parādu valstij? Samazinot sociālās palīdzības apjomu un samazinot darbavietas, kas ir milzīgu nodokļu avots - par darbinieku, kas saņem 100 latu algu, nodokļos jānomaksā 64 lati. Pagasta iedzīvotāji nereti neizprot - iepriekšējie deputāti spēja vairāk palīdzēt materiāli, mēs nu esam tie skopie. Smagi apzināties, ka pārmaksājam vairāk nekā 2 tūkstošus latu, kas pagasta budžetam ir ļoti liela summa."

Savukārt Rubas pagasta padomes priekšsēdētāja Gunta Kalniņa uzteic pagasta galveno grāmatvedi Birutu Žaķi, kuras pamatprincips - vispirms jānomaksā nodokļi, tad - algas, tad - pārējie maksājumi. Rezultāts šādai attieksmei - triju gadu laikā "pa virsu" nomaksāts viens lats. "Pāris reižu nodokļu nomaksa aizkavējusies ne vairāk kā uz pāris nedēļām," saka G. Kalniņa. "90-to gadu sākumā pagastam bija ievērojams nodokļu parāds, ko bija grūti atdot. Kopš tas nomaksāts, cenšamies neiekavēt kārtējos maksājumus, jo jau nākamajā mēnesī šī summa būs pārlieku liela, lai to uzreiz varētu nomaksāt. Rubas pagasta padome ir liela darba devēja, tāpēc arī nodokļos pat bez kavējuma naudas jāmaksā daudz."