Tieši pēc šāda Krimināllikuma panta vajadzētu sodīt tos krāsainā metāla zagļus, kas apzog ārējās sistēmas elektroietaises, sabojājot tās un radot iespēju tām netraucēti piekļūt.

Diemžēl Valsts apdegumu centra un Bērnu klīniskās slimnīcas ārstiem, kā arī Latvenergo darbiniekiem joprojām nākas saskarties ar gadījumiem, kad cilvēki smagi cieš pēc saskarsmes ar elektroietaisēm, ko sabojājuši zagļi. Smagus miesas bojājumus bieži gūst arī paši garnadži, kuri tomēr nav tik lieli speciālisti, kā nereti iedomājas.

Nozogot dažus kilogramus krāsainā metāla, faktiski tiek izdarīta slepkavība. Slepkavība mantkārīgos nolūkos, jo negribas ticēt, ka zagļi nav dzirdējuši par pašu paveiktajām ļaundarībām un sekām, ko tās rada nejaušiem cilvēkiem.

Taču, kamēr krāsaino metālu zādzības turpinās, cilvēkiem pašiem jārūpējas par savu drošību. Latvenergo dara, kas tās spēkos, lai palīdzētu izglītot sabiedrību: uzņēmums ir izstrādājis īpašu bērnu izglītošanas programmu, kuras ietvaros dažādos plakātos, videoklipos, konkursos utt. stāsta bērniem, kā jārīkojas dažādās situācijās, lai negūtu elektrotraumas. Skolās demonstrēta dokumentālā videofilma "Tas varēja nenotikt...", kurā par elektrības bīstamību stāsta tie bērni, kas paši guvuši elektrotraumas. Filmu var uzskatīt par savdabīgu šoka terapiju, kas bērniem liek aizdomāties.

Tomēr ar izglītošanu vien nepietiks, lai elektrotraumu briesmas mazinātu līdz minimumam. Kamēr nepārtrauks zagt krāsaino metālu, tikmēr ik pa brīdim mums droši vien nāksies saskarties ar smagām elektrotraumām. Cīņa ar metāla zagļiem nav tikai Latvenergo problēma. Kas notiks, ja pēkšņi nozags vadus, kas ar elektrību apgādā Dzemdību namu, vai arī sirds operācijas laikā pacients nomirs aparatūras apstāšanās dēļ, jo zagļi būs "aptīrījuši" kādu transformatoru? Šobrīd tā jau ir visas sabiedrības problēma, tādēļ nepieciešams daudz lielāks valstisks atbalsts šīs problēmas risināšanā.

Latvenergo vadība jau vairākas reizes griezusies pie valsts amatpersonām ar lūgumu iespējami ātrāk grozīt likumdošanu, kas atļauj pieņemt krāsaino metālu no fiziskām personām, jo šī atļauja vistiešākajā veidā saistīta ar zādzībām no elektroietaisēm un ar to traģiskajiem rezultātiem. Diemžēl līdz šim vēl nav izdevies atrast dzirdīgas ausis.