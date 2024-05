Paaugstināti vairāki pabalsti

Šogad 1. jūlijā stājās spēkā grozījumi likumā "Par sociālo palīdzību", kas paredz paaugstināt atsevišķus pabalstus un nosaka izmaiņas pabalstu piešķiršanā invalīdiem, kas zaudējuši apgādnieku.

Ģimenes valsts pabalsts

Ģimenei, kas audzina vienu bērnu, kurš dzimis 1994. gada 1. janvārī vai vēlāk, ģimenes valsts pabalsts turpmāk būs 6 Ls mēnesī. Ja ģimenē ir vairāki bērni, kas dzimuši minētajā laika periodā, par otro bērnu ikmēneša pabalsts būs 7,20 Ls, par trešo bērnu - 9,60 Ls, par ceturto un turpmākajiem bērniem - 10,80 Ls.

Ģimenes valsts pabalstu izmaksā, līdz bērns sasniedz 15 gadu vecumu. Pabalstu pēc šī vecuma sasniegšanas turpina maksāt, ja bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Pabalstu maksā par mācību laiku, bet ne ilgāk kā līdz bērna 20 gadu vecumam. Šo pabalstu nepiešķir, ja bērns, mācoties profesionālās izglītības iestādē, saņem stipendiju.

Par bērniem, kas dzimuši līdz 1993. gada 31. decembrim, ģimenes valsts pabalstu maksā līdzšinējā apmērā - 4,25 Ls mēnesī par pirmo bērnu. Grozījumi likumā "Par sociālo palīdzību" paredz, ka no 2003. gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalsta apmēru paaugstinās arī par bērniem, kas dzimuši 1988. gada 1. janvārī vai vēlāk, bet, sākot no 2004. gada 1. janvāra, ģimenes valsts pabalsts vairs nebūs atkarīgs no bērna dzimšanas laika. Pabalsta apmērs būs atkarīgs tikai no bērnu skaita ģimenē.

Pabalsts par bērnu invalīdu

Līdz šim ģimenēm, kas audzina bērnu, kurš ieguvis invaliditāti, būdams vecumā no 16 līdz 18 gadiem, pabalsts bija 30 Ls. Grozījumi minētajā likumā paredz, ka no 1. jūlija 30 Ls vietā ģimene mēnesī saņems 35 Ls. Šo pabalstu maksā tikai līdz bērna 18 gadu vecumam.

Ja invalīds zaudējis apgādnieku

Sākot no 1. jūlija, personām, kam ir tiesības uz pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā un kam noteikta arī invaliditāte, bet nav pietiekama sociālās apdrošināšanas stāža invaliditātes pensijas piešķiršanai, ir tiesības vienlaicīgi saņemt gan apgādnieka zaudējuma pensiju, gan valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu sakarā ar invaliditāti.

Lai saņemtu šo pabalstu, tā pieprasītājam vai pilnvarotajai personai jāierodas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālē, līdzi ņemot dokumentus, kas apliecina tiesības uz pabalstu. Jāuzraksta arī pieprasījums.

Personas, kam jau piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija, bet ir arī tiesības uz sociālā nodrošinājuma pabalstu, var iesniegt iesniegumu attiecīgajā VSAA filiālē pēc pastāvīgās dzīvesvietas, kur šī pensija ir piešķirta, un pieprasīt minēto pabalstu, ja VDEĀK ir noteikusi invaliditātes grupu. Šo pabalstu automātiski nepiešķirs.

Par bērniem, kam noteikta invaliditātes grupa pēc 16 gadu vecuma sasniegšanas un kas zaudējuši vienu vai abus vecākus, turpmāk līdz bērna 18 gadu vecumam varēs saņemt piemaksu pie valsts ģimenes pabalsta. Šobrīd tas ir 35 Ls.

Iedzīvotājiem, uz kuriem attiecas minētie likuma grozījumi, visus paaugstinātos pabalstus izmaksās, sākot no augusta. Tad tiks izmaksāti arī pabalsti par jūliju.