Saldū ierobežos transporta kustību

Sestdien, 3. augustā, pilsētas svētku laikā tiks ierobežota transportlīdzekļu kustība pa vairākām Saldus ielām.

No plkst. 7 līdz 15 tiks slēgta Striķu iela no pilsētas centrālā krustojuma līdz krustojumam ar Rozentāla ielu, kā arī Striķu iela ap Kalpaka laukumu.

No plkst. 7 līdz 15 būs slēgta Rīgas iela no krustojuma ar Tūristu ielu līdz krustojumam ar Miera ielu.

No plkst. 10 Jancīgā gājiena laikā slēgs arī Striķu ielas posmu no krustojuma ar Ganību ielu līdz centram un Jelgavas ielu no centrālā krustojuma līdz krustojumam ar Rīgas ielu. Transportlīdzekļu kustība tiks atjaunota tūlīt pēc gājiena.

Autovadītājiem lūgums ievērot ceļazīmju prasības un ceļu policistu norādījumus. Vēlams šajā laikā braukšanai izmantot citus maršrutus.

Informēja Saldus domes priekšsēdētāja vietnieks

Valdis Dīriņš