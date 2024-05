Lūdz brīdināt meža darbiniekus

Lauksaimnieki, kas dedzina izkultos salmus vai vecu sienu, mēdz radīt viltus trauksmi meža dienestam.

No ugunsnovērošanas torņiem gan var redzēt dūmus, bet to izcelsme nav konstatējama, tādēļ mežu darbinieki dodas pārbaudīt katru ziņojumu, ko saņēmuši no torņu dežurantiem. Lai aiztaupītu liekas raizes un izdevumus, Saldus virsmežniecības ugunsapsardzības un medību uzraudzības inženieris Aivars Bimšteins aicina: ja lauku saimniecībā nepieciešams kaut ko dedzināt, vajadzētu informēt par to vietējo mežniecību.