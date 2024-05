Spēku samēru domē noteica vēlētāji

"Nav iespējams izvairīties no politikas arī pašvaldības darbā," pēc kādas publikācijas avīzē iebilda Saldus domes deputāts no Tautas partijas JĒKABS KOĻESŅIKOVS. Aicināju viņu pilsētas vadības - gan lēmējvaras, gan izpildvaras - darbu vērtēt no opozīcijā esoša deputāta redzespunkta.

Kādus uzdevumus, ko Tautas partijas saraksts uzskatīja par prioritāriem, jums un jūsu partijas biedriem - Saldus domes deputātiem - izdevies izpildīt? Kas ir galvenie šķēršļi, lai tiktu pildīti visi solījumi?

- Viens no veiksmīgiem darbiem ir namīpašumu saimniecības nodalīšana no domes. Ar sētnieku, zaļumsaimniecības darbinieku darba organizēšanu domei nav jānodarbojas. Daļēji pēc mūsu, daļēji ar citu opozīcijas deputātu atbalstu izdevies arī panākt izmaiņas domes štatu sarakstos. Vēl tie nav optimāli, bet vairs nav tālu no normāliem.

Labs darbs bija tas, ka opozīcija sasauca ārkārtas sēdi. Jums šodien avīzē vajadzētu rakstīt, ka sēdei ir lieliski panākumi: bedrītes labo, tiek vilktas strīpas, iezīmē braukšanas joslas, zālīti pļauj, puķītes Kalpaka laukumā glīti sakoptas.... Arī domes izstrādātie priekšlikumi šī gada budžeta finansu situācijas uzlabošanai ir opozīcijas darba rezultāts.

Bet galvenais šķērslis, kāpēc nav izpildīti visi solījumi, ir tas, ka esam opozīcijā. Vai tas kādam patīk vai nepatīk, un kaut arī mums saka, ka ar politiku nav jānodarbojas, tas diemžēl tā ir. Opozīcija nevar izdarīt to pašu, ko pozīcija.

Vai arī, izlemjot gluži saimnieciskus jautājumus, balsošanu nosaka politiski motīvi?

- Saimnieciskos jautājumos politikas nav. Piemēram, jūsu aprakstītā situācija ar Robežu ielu - tas nebija politisks jautājums. Kas ierosināja jautājumu? Sociāldemokrāts Feldmanis. Kas balsoja par to, ka jālaista šī iela? Gan pozīcijas, gan opozīcijas deputāti. Kur jūs te redzat politiku?

Lēmums tika pieņemts, lai izpatiktu cilvēkiem, bet bez ekonomiska seguma.

- Man liekas, ka jūs pilnīgi nesaprotat, kā domei jāstrādā. Jūs sakāt - deputāti nobalsoja, naudu neiedeva... No kurienes deputāti var iedot naudu?

Vai viņiem lēmumi nav jāpieņem esošā budžeta ietvaros?

- Šķiet, ka jūs jaucat - gan žurnālisti, gan daudzi domē -, tāpēc izrunāsim šīs lietas. Jūs daudz ko nesaprotat, jums kaut ko pasaka, un jūs runājat tālāk.

Ievēlēja 11 deputātus. No tiem izvēlēja priekšsēdētāju. Viņam iedeva veselu štatu un arī naudu, un viņam ir jādara. Kas jādara deputātiem? Deputātiem ir lēmējvara. Ir pretenzijas par to, kā viņi nobalso? Bet kas atbild par domes sēžu darba kārtību? Priekšsēdētājs. Taču es jūtu, ka tā nav, ka jautājumus gatavo kāds cits.

Priekšvēlēšanu laikā jūs runājāt par to, ka deputāti uz sēdēm mēdz iet nesagatavojušies, ierauga jau gatavus lēmumprojektus un nobalso par to, ko viņiem iestāsta domes izpilddarbinieki. Kā jūs pats gatavojaties domes sēdēm?

- Es strādāju par vadītāju vairāk nekā 30 gadus. Man ir milzīga pieredze - gan darba, gan dzīves. Man ir laba intuīcija. Es varu pateikt viennozīmīgi - man jāgatavojas daudz mazāk par vienu otru no domes darbiniekiem. Bet es sēdēm gatavojos. Ja ir svarīgāki jautājumi, savlaicīgi pieprasu materiālus. Bet ir jautājumi, uz kuriem varu atbildēt uzreiz, - par Robežu ielu, par Kalpaka laukumu, piemēram.

Vai šajos un arī citos jautājumos esat sniedzis savus priekšlikumus?

- Jā, esmu. Taču, runājot par priekšlikumiem, - es šodien vairs neko lieku nedaru. Es nojaušu - varu rakstīt, bet tas neies cauri.

Esmu runājis ar Heringa kungu - gads pagājis, mums vajadzētu aicināt uz tikšanos vēlētājus un atbildēt, ko esam darījuši. Pilsētā ir daudz gudru cilvēku, droši vien šādās tikšanās reizēs mēs dzirdētu labus ierosinājumus. Nekas traģisks pilsētā nav noticis, lai mēs nevarētu rādīties acīs cilvēkiem.

Mūsu ierosinājums ir - nodrošināt, lai pilsētas iedzīvotāji domes sēdes var skatīties pa televīziju. Diemžēl cilvēki, kuriem būtu jāmeklē iespējas to nodrošināt, nestrādā, un mums pašiem jāmeklē tehniskie risinājumi. Braucām uz Kuldīgu, runājām par translēšanas iespējām... Tas būtu ieguvums visiem vēlētājiem, jo tad viņi varētu saņemt precīzu informāciju par sēžu gaitu.

Vai uzskatāt, ka pašreizējā pozīcija ir spējīga realizēt konsekventu pilsētas attīstības kursu?

- Ir pagājis pusotrs gads kopš vēlēšanām. Parādiet man vienu pozīcijas dokumentu, kur teikts - kas izdarīts gada laikā, kas tiks izdarīts divu vai četru gadu laikā! Kur ir izglītības programma? Kur ir kāda attīstības koncepcija! Nav nekā! Ko jūs gribat, ja nekā nav?

Vai opozīcijai ir šāda koncepcija?

- Kam mēs to koncepciju dosim? Man ir sava koncepcija. Bet, ja jūs jautājat - kā es redzu pilsētas finansu atveseļošanu? - es jums neteikšu. Es neizšķērdēšu savas idejas pozīcijas labā.

Vai atbildību par pilsētu nevar uzņemties opozīcija? Tāds taču bija vēlēšanās startējušo politisko spēku mērķis.

- Marcinkus kundze! Jūs esat man jautājusi - vai esmu gatavs uzņemties domes vadību. Es pasaku: uzņemtos, ja vajadzētu. Bet es gribētu, lai visi 11 deputāti būtu gatavi uzņemties šādu atbildību. Bet jūs tikai Koļesņikovam braucat virsū - kāpēc neuzņemies, tu solīji...

Kā saimnieciskam darbiniekam jums droši vien grūti samierināties, ka domes darbs buksē. Domes spēki pašlaik ir 5:5, jo Feldmanis formāli nav ne pie vieniem, ne otriem. Opozīcijas tiesības uz varu tātad ir tikpat lielas, kā pozīcijai.

- Esmu par vecu, lai šādā veidā spēlētos. Ar 6 atbalstītājiem man ir par maz. Es nevaru uzņemties atbildību, ja nejutīšu, ka atbalsts patiešām ir pietiekams. Jo nav jau jēgas vadīt pilsētu pusgadu vai pat dažus mēnešus, kā notiek, piemēram, Ogrē.

Ja pilsētnieki jutīs - dzīve attīstās, neradīsies domas par varas maiņu...

- Jūsu domāšana ir pārāk vienkārša. Tik strauji neko mainīt nevar.

Kāpēc neviens no pozīcijas nav atbildējis uz avīzes jautājumiem par to, kas izdarīts kopš vēlēšanām? Par to, vai viņiem ir plāns, kā attīstīt pilsētu?

Jūs esat prasījuši?

- Esam, bet viņi atbild - plānu īstenošanai nav naudas.

Bija interesants variants, ko arī avīze aprakstīja, - Saldus tirgus pārdošana. Es toreiz aizgāju pie Heringa kunga un teicu: tā ir vienīgā iespēja pilsētai atbrīvoties no budžeta deficīta un vēl nopelnīt. Deficīts ir 140 tūkstoši, bet tirgu pārdot varēja par 250 tūkstošiem. Lielisks variants. Bet daudzi bija pret, un Herings savu viedokli arī skaidri neizteica.

Ja izdotos likvidēt deficītu, ar pilsētas budžetu varētu dzīvot normāli. Bet pašlaik, piemēram, ceļu fonds ir 70 tūkstoši gadā - pilnīgi pietiekama summa. Bet gada sākumā dome bija tikpat daudz parādā "Saldus ceļiniekam". Ko tad var izdarīt?

Iznāk, ka pie tā, kas notiek vai, pareizāk, nenotiek pilsētā, vainojami tie iedzīvotāji, kas balsojuši par sociāldemokrātiem.

- Noteikti! Es jau tūlīt pēc vēlēšanām neslēpu, ka pozīcijā jābūt nevis sociāldemokrātiem, bet Tautas partijai. Teicu arī, kāpēc, bet tajā karstumā diez vai kāds sadzirdēja.

Kādus darbus uzskatāt par izdarāmiem pilsētas labā līdz nākamajām vēlēšanām?

- Šādā situācijā esot, es neko konkrētu pateikt nevaru.

Tātad esat nolēmuši palikt opozīcijā līdz galam?

- To rādīs laiks.