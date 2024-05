"Sliktos brīžus neatceros."

Tie, kas mācījušies Saldus tehnikumā pēdējo deviņpadsmit gadu laikā, protams, atpazīst matemātikas skolotāju LIENI BIRKVALDI.

Tehnikumam ir tā specifika, ka tajā mācās ne tikai saldenieki, bet arī jaunieši no dažādiem Latvijas rajoniem, tomēr pārsvarā no Kurzemes. Un nereti kursa audzinātāja ir tas cilvēks, kas pusaudzim uz laiku ir mammas vietā. Arī skolotāji, runājot par sava kursa audzēkņiem, mīļi saka: "Mani bērni...". Stingra, laba, smaidīga un reizēm dusmīga... Tādus vārdus var dzirdēt no audzēkņiem, raksturojot matemātikas skolotāju.

Mazā Liene bērnībā noteikti par kaut ko sapņoja. Vai sapņi ir piepildījušies?

- Godīgi sakot, es nezinu, par ko es bērnībā gribēju kļūt. Bet bija tāds brīdis, kad vēlējos kļūt par bērnudārza audzinātāju, jo man ļoti patika mazi bērni. Un domāju, ka dzīvošu laukos, tāpat kā mani vecāki, būšu lauku inteliģences pārstāve. Bet par to, ka kļūšu matemātikas skolotāja, gan nedomāju.

Par fizmatiem sāku domāt vidusskolas pēdējās klasēs. Jo matemātika man bija iepatikusies, darbojoties neklātienes matemātikas skolā, kas tolaik un arī vēl šodien ir Latvijas Universitātes paspārnē. Man sūtīja uzdevumus, es tos bez jebkāda pamudinājuma pildīju un sūtīju atkal atpakaļ.

Varbūt interese par matemātiku un arī fiziku manī radās tad, kad tētis (Red.: ilggadējs Lutriņu skolas fizikas un matemātikas skolotājs Vladislavs Vārna) mani - piecgadīgu meitēnu - vienu gadu ņēma līdzi uz skolu, jo bērnudārza nebija, mamma atsāka darbu. Tad es no skapjiem ņēmu fizikas un ģeometrijas uzskates līdzekļus un ar interesi tos pētīju. Tomēr atceros, ka pirmajā klasītē matemātika man bija cietais rieksts.

Pēc teiktā var spriest, ka tavā dzīvē liela nozīme ir bijusi tētim. Vai tā ir?

- Tētis bija tas cilvēks, ar kuru man patika būt kopā. Es bērnībā vairāk biju pieķērusies tētim nekā mammai. Vēl tagad ar mīļumu atceros mūsu sarunas. Viņš, garāžā palīdis zem Zaporožeca, remontē to, un es viņam padodu vajadzīgos instrumentus. Un tur mēs runājām par dzīvi.

Tēvs bija jautrs cilvēks ar labu humora izjūtu. Viņam vienmēr patika pajokot. Skolā viņš bija arī mans matemātikas un fizikas skolotājs.

Vai ir grūti būt skolotāja meitai?

- Viegli nav. Skolēni vienmēr domā, ka tu no tā kaut ko gūsti, bet patiesībā tas tā nav. Ir jāmācās vairāk nekā pārējiem. Ja izdarīju kādu palaidnību, tētis bija pirmais, kas to uzzināja. Lai arī biju tāda pati kā citi bērni, tomēr jutos tā, it kā uz mani raudzītos caur palielināmo stiklu.

Vai Lutriņu skola tev ir mīļa?

- 60-to gadu beigās un 70-to gadu sākumā, kad mācījos Lutriņu skolā, tās bija manas otrās mājas. Domāju, ka arī pārējie skolēni tā jutās. Mums bija labi skolotāji. Pirmajās klasēs, kaut gan mācības sākās tikai deviņos, gandrīz visi bērni skolā ieradās jau astoņos no rīta. Pirms stundām mēs visi kā viens skatījāmies diafilmas, ko speciāli mums rādīja skolotāja. Domāju, ka tagad bērni gan neietu uz skolu stundu agrāk, lai paskatītos nedzīvu filmu. Arī pēc stundām mums patika uzkavēties skolā, jo mēs tur jutāmies labi. Dežūrskolotāja vienmēr dabūja skubināt, lai dodamies mājās. Vidusskolā tādu piederību skolai nejutu. Varbūt tāpēc, ka laiku ierobežoja autobusa atiešanas un pienākšanas laiks.

Es zinu, ka tev patīk piedalīties dažādos pasākumos. No kurienes tevī ir tas nemiera gariņš, kas liek darboties?

- Atzīšos, ka man nav īpašs dabas dots talants, bet man patīk piedalīties. Uzskatu, ka jebkurš cilvēks var izdarīt jebko, ja tikai ir gribēšana. Tikai bērnībā jābūt ieliktam kaut vai mazam pamatiņam. Pirmajās klasītēs bērns jāvirza, lai viņš dejo, dzied un skaita dzejoļus. Tas bērnu atraisa. Viņš varbūt nedziedās 10, 15 gadu, bet, kad radīsies vajadzība, viņš to spēs. Šajā ziņā apbrīnoju skolotāju Salu no Cieceres skolas. Pie viņas mācījās arī mans dēls. Viņa klases pasākumos mācēja iesaistīt visus skolēnus, neizceļot labākos. Arī bērnu vecākus.

Kur tu apguvi dejošanas, dziedāšanas un deklamēšanas pamatus?

- Tētis Lutriņu skolā vadīja dramatisko kolektīvu. Vienmēr uz Jauno gadu tika iestudētas izrādes, kurā piedalījās visa skola. Arī es. Visus skolas gadus dejoju deju kolektīvā. Pirmā uzstāšanās uz skatuves bija sniegpārsliņu dejā. Vēlāk Annas Brigaderes lugā "Sprīdītis" tēloju savu vārdamāsu Lienīti.

Vai piedalīšanās pasākumos tev tiek uzspiesta, vai tu pati piekrīti?

- Man patīk darboties. Es nevaru būt tikai skolotāja, novadīt stundas un tad doties uz mājām, norobežoties no darba un, rokas klēpī salikusi, raudzīties televizorā. Ja man vaicā, vai nevaru novadīt kādu pasākumu, labprāt piekrītu, jo tā ir atkal jauna pieredze. Pēdējais pasākums, kuru man bija uzticēts vadīt, bija izlaidums. Arī Ziemassvētku pasākumā lasīju dzeju un pieteicu dalībniekus.

Tu savulaik dziedāji korī, tagad dejo kantrī dejas.

- Jā, vēl pagājušajā gadā dziedāju Saldavā. Tomēr mani neapmierināja mēģinājumu laiks, jo divus vakarus nedēļā biju aizņemta. No rīta uz tehnikumu aizeju ap astoņiem, pārnāku ap pieciem, tad vēl mēģinājumi. Es jutu, ka zūd kontakts ar dēliem. Normunds nākamgad beigs vidusskolu. Arī Zigmārs mācās vidusskolā. Šie ir pēdējie gadi, kad tā īsti varu būt kopā ar viņiem. Kad viņi beigs vidusskolu, būs lieli, aizies mācīties, viņiem būs pašiem sava dzīve.

Lai būtu harmonija, pēc darba skolā nepieciešamas fiziskas aktivitātes. Tāpēc izvēlējos kantrī dejas, jo tās apvieno sevī gan ritmu, gan kustēšanos, gan mūziku. Mācoties dejot, sākumā pie sevis jāskaita deju soļi, bet ar laiku deja ieiet tevī un vari atslēgties, jo deju soļi nāk līdz ar mūziku. Dejošana ir kā relaksācija pēc darba dienas.

Tev patīk būt cilvēkos?

- Jā, es meklēju cilvēku sabiedrību. Kad bērnībā ar tēti atbraucām no Lutriņiem uz Saldu un gājām pa ielu, gandrīz katrs otrais viņu sveicināja. Es nevarēju saprast, kur tētim tik daudz pazīstamu cilvēku. Bet mazpilsētai laikam ir tā burvība, ka cilvēki viens otru zina, ja ne vārdā, tad pēc izskata. Tā varbūt ir tā atšķirība no lielajām, bezpersoniskajām pilsētām. Arī es, kaut dzīvoju Kalnsētās un tepat arī strādāju, pazīstu ļoti daudz saldenieku. Arī jauno paaudzi, jo daudzi no viņiem apmeklē tehnikuma diskotēkas, kurās es pārdodu biļetes. Tad es ar daudziem arī aprunājos.

Man patīk, ka ceļojumos, kursos un citur var satikt interesantus cilvēkus. Arī pēdējos kursos, kas notika Bulduros, pilnīgi nejauši satikāmies četras dāmas no dažādām pilsētām, kuras uzreiz atradām kopēju valodu un norunājām gandrīz visu nakti. Tāpēc arī jāizmanto iespējas, lai iepazītos ar dažādiem cilvēkiem, jo saskarsme dod lielāku dzīves pieredzi.

Bet vientulības brīžus meklēju dārzā. Daudzas kaimiņienes aizrāda, kāpēc neņemu līdzi dēlus. Bet man patīk rušināties pa dārzu vienai pašai. Tad varu ieiet sevī. Relaksējos, arī lasot grāmatas.

Vai tu esi apmierināta ar dzīvi?

- Es vienkārši dzīvoju, un manā dzīvē notiek tas, kam jānotiek. Nesen skatījos raidījumu, kurā teica, ka vairākums cilvēku ap 40 sajūt personības krīzi, jo viss ir aprasts, nekas nenotiek. Tāpēc gribas kaut ko ekstra. Citi sāk mācīties, citi atrod vēl kādu nodarbi. Varbūt manī šī krīze izpaudās tad, kad pabeidzu maģistrantūru. Mācību laiks maģistrantūrā bija interesants, jo vienu dienu nedēļā mainījās lomas, es no skolotājas kļuvu par skolnieci.

Pašlaik pati nejūtu, ka man būtu krīze, jo uzskatu, ka man viss vēl ir priekšā. Nupat beidzu datorkursus, kas notika Druvas vidusskolā. Tur, ieslēdzot monitoru, parādās uzraksts - dzīve ir skaista. Un tā, visu dienu sēžot pie monitora, kurā ielikti tik labi vārdi, tie nemanot iesēžas zemapziņā. Tagad, kad satieku kādu no datorkursu biedriem, uzsmaidām un atgādinām, ka dzīve tiešām ir skaista. Tas uzreiz pacilā garastāvokli.

Es zinu, ka to, ko es gribu, es paspēšu. Katrā dzīves posmā esmu izvirzījusi sev kādu virsuzdevumu, un to es cenšos piepildīt. Tagad man svarīgākais ir izaudzināt dēlus, un personiskajām vajadzībām atlicinu tik, cik varu atļauties.

Tu vienmēr esi bijusi optimiste. Lai arī kā dzīvē gājis, tu vienmēr centies izmantot dotās iespējas.

- Jā, tā ir sanācis, ka dēlus nācās audzināt vienai. Bet esmu domājusi arī par sevi, lai neiesūnotu. Tomēr visus piedāvājumus neizmantoju. Esmu iemācījusies izdarīt izvēli, jo visu nevar iegūt un paspēt.

Man vienmēr ir bijis jārēķinās ar ģimeni. Zinu, ja man ir simts latu, tad tos nevaru izdot ceļojumam vai kādai citai personīgai vajadzībai. Bet es nenožēloju, jo man ir cerība, ka viss vēl ir priekšā. Dzīve ir gara.

Es nekad ilgi neturu sevī rūgtumu. Ja padomā, tad es neatceros slikto, kas manā dzīvē ir bijis. Dzīvoju tikai ar labām atmiņām. Varu teikt, ka dzīve mani ir saudzējusi, jo tajā līdz šim nekas slikts nav noticis. Un ceru, ka arī nenotiks.

Vai skolotājas darbs dod tev gandarījumu?

- Iepriekšējā tehnikumiešu salidojumā ar audzēkņiem mēģinājām rast atbildi uz jautājumu - kurš darbs sniedz lielāku piepildijumu. Vai tas, kurš ir interesants, bet par to saņem nelielu atalgojumu, vai arī tas, par kuru labi maksā, bet kurš nav pie sirds. Citi teica, ka labāk strādāt tur, kur labi maksā, bet priekš sirds var atrast papildus nodarbības. Bet es gan domāju, ka, darot darbu, kurš nepatīk, cilvēks tikai moka sevi un citus. Ar aukstu prātu nekas nesanāk. Galīgi bez naudas arī nevar dzīvot, jo jāuztur sevi un ģimene.

Nevar jau teikt, ka, būdama skolotāja, piedzīvoju tikai priecīgos brīžus. Ir arī nepatīkami mirkļi. Bet tie ir tikai mirkļi, kas ātri izgaist no prāta. Darot sirdij tīkamu darbu, grūtības ir vieglāk pārvaramas.

Strādājot tehnikumā, nav tā kā augstskolā, kur profesors ienāk, nolasa lekcijas, aizver aiz sevis durvis, un viss beidzas. Šeit vienmēr ar katru kursu veidojas atšķirīgas attiecības. Kontaktējoties ar pusaudžiem, nav laika justies vecākai.

Vēlētos, lai skolotājas darbs tiktu labāk atalgots. Jo zinu, kā mokās mani kolēģi, kuriem bērni studē augstskolās. Arī man aug divi dēli. Nesen apmeklēju semināru, kurā tika runāts par pusaudžu problēmām. Tur teica, ka pusaudžiem vairāk nepieciešama nauda nekā pieaugušajiem, jo viņiem jāizzina pasaule. Cik pieaugušie savā laikā izzinājuši, tik izzinājuši. Varu teikt, ka dēli mani saudzē. Vienmēr, kad viņiem ir bijusi nepieciešama nauda, nekad nav uzstājuši, lai to dodu. Viņi pie manis nāk ar jautājumu - vai tu varēsi iedot tik un tik?

Kādas ir tavas atiecības ar audzēkņiem?

- Pēc diviem celtnieku kursiem tagad audzinu lauksaimniekus. Salīdzinot iepriekšējos kursus ar tagadējiem, varu teikt, ka pēdējos gados attiecības ar audzēkņiem kļūst arvien labākas. Jo mainās ne tikai pusaudži, bet arī skolotāji, viņu attieksme pret jauniešiem. Man liekas: jo mani puikas aug lielāki, jo labāk sāku saprast viņu vienaudžus. Domāju, ka tiem, kuriem bērnu nav, ir ļoti grūti izprast jaunos, jo viņi tā neizjūt bērnu problēmas. Teorētiski jau to var apgūt, bet dzīve ienes savas korekcijas.

Kursa audzinātāja ir kā pusaudžu mamma, vismaz tajā laikā, kamēr viņi mācās šeit. Jo tehnikumā mācās arī audzēkņi, kuri pie vecākiem uz mājām aizbrauc varbūt divreiz mēnesī. Jūtos atbildīga par viņiem.

Atnākot uz tehnikumu, dažam pusaudzim ir ļoti grūti iedzīvoties kolektīvā. Jo šeit viņš saskaras ar pieaugušo dzīvi. Pašam jāmāk rūpēties par sevi. Piemēram, manā pirmajā audzināmajā kursā bija puika, kurš bija vienīgais bērns ģimenē un kopmītnē, dzīvojot kopā ar pārējiem puikām, jutās apbižots. Noskaidrojot situāciju, izrādījās, ka neviens viņu neapbižo, bet viņš nevarēja saprast, kā zēni tā vienkārši var dauzīties ar spilveniem. Es centos iziet no situācijas, runājot ar zēniem. Izlaidumā puikas māte pienāca pie manis un pateica paldies, ka esmu viņas bērnu pieradinājusi pie patstāvības. Kaut varbūt nemaz tik daudz nebiju darījusi viņa labā. Tehnikuma laikā pusaudži iemācās kontaktēties ar cilvēkiem. Dzīvē vienpatnim ir ļoti grūti. Tagad jābūt komunikablam. Ja stāvēsi malā un nogaidīsi, tevi neviens aiz rokas neņems un nebikstīs.

Vai, nostrādājot deviņpadsmit gadus vienā darbavietā, negribas visu pamest un sākt ko jaunu?

- Strādājot skolā, it kā visu laiku iztukšojos un atzīšos, ka mācību gada beigās jūtos nogurusi. Bet tad nāk vasaras brīvlaiks, un augusta beigās jau gribas iet uz darbu. Ir atvērusies jauna elpa.

Pēc dabas neesmu avantūriste, un man nepatīk kaut ko kardināli mainīt. Man arī nav aizmugures. Es nevaru atļauties to, ko var bagātu vīru sievas, - darīt vienu, ja nepatīk, tad citu. Man vienmēr ir jārēķinās ne tikai ar sevi, bet arī ar dēlu vajadzībām. Bet dažreiz ir bijusi tāda ķecerīga doma - visu pamest un sākt ko jaunu.

Kā tavi dēli raugās uz to, ka mamma daudzas stundas pavada skolā?

- Dēli jau tagad ir lieli, bet kad bija maziņi, viņi vienmēr zināja, kur mani var atrast. Varbūt tāpēc, ka biju aizņemta darbā, viņi ir kļuvuši patstāvīgi. Es viņiem arī nekad neesmu norādījusi, sakot - tagad ej, dari to un nedari šito. Arī skolas viņi izvēlējušies paši. Normunds mācās Saldus 2. vidusskolā, bet Zigmārs - Brocēnu vidusskolā.

Brīvajos brīžos, kad vien varu, cenšos būt kopā ar viņiem. Ceru, ka dēli mani saprot.