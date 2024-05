Satiekas ar draugiem no Līdingas

Uz Saldus un Līdingas 10 gadu sadarbības jubilejas izstādes atklāšanu Saldus vēstures un mākslas muzejā bija sanācis kupls skaits saldenieku.

Un tas nebija nekāds pārsteigums, jo pa šiem gadiem ļoti daudzi bijuši Zviedrijā, kur tos sirsnīgi uzņēmuši Līdingas iedzīvotāji.

Pasākumu atklājot, vēstures un mākslas muzeja direktore Agrita Ozoliņa sacīja, ka jūt gandarījumu par izstādei izvēlēto vietu - muzeju. Janis Rozentāls, apņemot sievu, bija iepazinis Skandināvijas valstis un to kultūru. Arī saldenieki, pateicoties 10 gadu draudzībai, iepazinuši gan Zviedriju, gan tās cilvēkus, gan kultūru. Pasākuma laikā daudzkārt tika uzsvērts svarīgākais ieguvums - ka pilsētu draudzība satuvinājusi tieši cilvēkus un pēc tam sadarbība tālāk turpinājusies dažādās jomās.

Saldus - Līdingas draudzības biedrības priekšsēdētāja Anita Ieriķe uzsvēra, ka Līdingā dzīvo ļoti atsaucīgi biedrības atbalstītāji, pilsētas mēru Stefanu Anderbergu ieskaitot. Viņam un Saldus mēram Aidim Heringam simboliski tika uzdāvināts karodziņš (A. Heringam - Zviedrijas, S. Anderbergam - Latvijas) ar mazu pastaliņu. Un piekodināts, ka ir vieglāk iet, ja abas pastalas ir kopā, tāpēc jāsatiekas biežāk. A. Herings savā uzrunā teica lielu paldies Līdingas mēram, jo tieši ar viņa atbalstu draudzība turpinājusies.

Daudz tika pieminēta Ilga Nilsone, kas vada Līdingas - Saldus draudzības biedrību, kura 10 gadu jubileju svinēs nākampavasar. Ilga biedrības aktivitātēs iesaistījusi arī savu ģimeni. Pie viņas, tāpat kā pie daudziem citiem līdingiešiem bieži uzturējušies saldenieki.

Par ieguldījumu draudzības veicināšanā ar Saldus pilsētas domes Pateicības rakstu tika apbalvoti gan līdingieši, gan saldenieki. Dāvanām apmainījās abu pilsētu mēri. "Esmu ļoti priecīgs, ka par sadraudzības pilsētu izvēlējāmies Saldu. Sadarbība šos 10 gadus bijusi vienkārši fantastiska. Arī jūsu mērs Aidis Herings bija liels sadarbības veicinātājs," novēlot veiksmīgu draudzības turpinājumu, sacīja S. Anderbergs.

Rajona padomes izpilddirektore Ina Behmane atcerējās, kā sadarbības sākumā uz Zviedriju devās mūsu sociālie darbinieki un komunālās nozares speciālisti. "Šie braucieni bija ne tikai redzesloka paplašināšanai, bet arī acu atvēršanai - ko cilvēku labā var darīt valsts. Toreiz mēs neko tādu vēl nebijām redzējuši," viņa teica un uzaicināja līdingiešus apmeklēt dienas centru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai viņi redzētu, kas paveikts, no ārzemju pieredzes mācoties.

"Aizejot no Saldus, šeit palika darbi, ko ļoti gribējās turpināt. Viens no tādiem - saikne ar Līdingu. Tas bija viens no skaistākajiem notikumiem mūsu draudzes dzīvē. Esmu laimīgs, ka draudzības sākuma posmā man bija iespēja kaut nedaudz izbaudīt to, ko jūs varējāt baudīt visus šos gadus," teica Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags. Viņš pieminēja arī līdingieti Siggi Malmu, kas veicinājis sadarbību starp draudzēm un ir fantastisks piemērs, ka, neskatoties uz cienījamiem gadiem, var iemācīties latviešu valodu.

Līdingas - Saldus draudzības biedrības vadītāja Ilga Nilsone uzsvēra, ka abas pilsētas veiksmīgi sadarboties varējušas tāpēc, ka cits citu atrada cilvēki ar kopīgām interesēm. Un nekad jau nebūšot tā, lai nevarētu būt vēl labāk. Šī atziņa mudinot darīt vēl un vēl. "Mēģināsim turpmāk aptvert arī citas nozares, ja vien kāds mums ieteiks, ko vajadzētu," Ilga Nilsone, kā vienmēr, ir gatava ķerties pie darba un tikai piekrītoši māja ar galvu, kad apsveicēji vēlēja sagaidīt 20, 30, bet varbūt - pat 100 gadu sadraudzības jubileju.

Visus ar nelielu koncertu iepriecināja Saldus kultūras centra deju kopa "Bandava", Saldus sākumskolas deju kolektīvs "Taurenītis", bet īpaši Ilgai Nilsonei no sirds dziedāja Saldus zemessargu ansamblis.

Pēc svinīgā pasākuma neformālā gaisotnē varēja apskatīt izstādi, kur daudzās fotogrāfijās, avīžu rakstos un citos uzskatāmajos materiālos bija redzami abu pilsētu daudzpusīgie kontakti. Bet Ilga Nilsone, Sigge Malms, Sīva un Magnuss Lindes nespēja vien atbildēt uz daudzajiem jautājumiem un sasveicināties ar saldeniekiem, kuri Līdingā viesojušies pie viņiem vai arī pie kuriem abi ciemojušies, būdami Saldū.