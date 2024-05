Atjauno meža ceļus

KAS BŪVĒS MEŽA CEĻUS? Diskutē "Latvijas valsts mežu" Dienvidkurzemes mežsaimniecības izpilddirektors Olafs Jākobsons (otrais no kreisās) un SIA "Saldus ceļinieks" direktors Valdis Karols. Pārējie - Dienvidkurzemes mežsaimniecības izpilddirektora vietnieks ražošanas jautājumos Māris Bērziņš, Valsts būvinspekcijas Liepājas reģionālās nodaļas sektora vadītāja Līvija Krauja un būvuzraudze Ilze Ķipste uzmanīgi klausās, jo diskusijas labvēlīgā iznākumā ieinteresēti visi. FOTO - ULDIS PŪCE

Ceturtdien valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" nodeva ekspluatācijā mežu ceļu Pampāļos. Gandrīz 4 kilometrus garais Šķerveļa ceļš nodrošina pieeju 14 mežu kvartāliem.

"Šis ir maģistrālais ceļš, kas ved cauri meža masīvam," skaidro VAS "Latvijas valsts meži" Dienvidkurzemes mežsaimniecības direktors Olafs Jākobsons. "No tā vajadzības gadījumā var izbūvēt pievedceļus. Šajā vietā ceļš kādreiz bijis, tagad esam veikuši rekonstrukciju. Pašlaik svarīgākais - atjaunot, rekonstruēt jau esošos ceļus, un tad raudzīsimies, kur nepieciešama jaunu ceļu būve."

Tiesa, rekonstrukcija nereti īpaši daudz neatšķiras no būvēšanas no jauna, jo savulaik mežu izstrādātāju ierīkotie parasti bija "vienreizējas lietošanas" ceļi - paredzēti kokmateriālu izvešanai no konkrētas cirsmas. Arī Valsts būvinspekcijas Liepājas reģionālās nodaļas sektora vadītāja Līvija Krauja atzina - meža ceļu oficiāla nodošana ekspluatācijā sākusies, kopš ceļu būvi organizē VAS "Latvijas valsts meži".

Meža ceļus būvē ne tikai vietās, kur drīzumā paredzētas apjomīgas kailcirtes. Plānots izveidot meža ceļu tīklu tā, lai no jebkuras vietas mežā ceļš būtu, tālākais, 800 metru attālumā. Tad iespējams nodrošināt meža normālu apsaimniekošanu un aizsardzību pret ugunsgrēkiem.

Šķerveļa ceļš ir pagājušajā gadā uzsākts objekts, kas netika pabeigts sliktu laika apstākļu dēļ. Darbu izpildītāja - SIA "Saldus ceļinieks" - direktors Valdis Karols atzīst, ka mežu ceļu būve un rekonstrukcija nav viegls darbs, it īpaši, ja vieta ir mitra. Arī šī jaunuzbūvētā ceļa abās pusēs grāvjos sakrājies ūdens. "Bija jāved daudz grants, lai ceļu varētu uzbūvēt pietiekami augstu un pamatīgu, jo tas paredzēts ļoti smagu kravu pārvadāšanai," saka V. Karols. "Nav vienkārši uzbūvēt ceļu, kas atbilst visai augstām prasībām, par pasūtītāja noteiktajiem ierobežotajiem līdzekļiem." Ceļu būvētājs gan noraidīja mežsaimniecības vadītāja piezīmi, ka ceļinieki nelabprāt uzņemas meža ceļu būvi, bet vairāk meklē objektus lielo pilsētu ielās un uz šosejām. "Šogad Saldus rajonā paredzēts rekonstruēt vai būvēt no jauna 16 kilometrus meža ceļu, tikai diez vai izdosies to izdarīt, jo nav, kas būvē," norādīja O. Jākobsons.

"Ceļu būvētājiem pasūtījumi nebirst kā no pārpilnības raga, strādājam tur, kur ir iespēja, nevis, kur paši vēlētos. Starp citu, tepat Kurzemē būvējam meža ceļus, izmantojot arī modernas tehnoloģijas, piemēram, ģeotekstilu, lai slīkšņainās vietās nodrošinātu ceļa normālu kvalitāti," stāsta V. Karols. 3,85 km garais Šķerveļa ceļš izmaksājis 29 487 latus.

"Dienvidkurzemes mežsaimniecībā šogad paredzēts uzbūvēt 48,9 km ceļa, tam iztērējot 595 tūkstošus latu," informēja VAS "Latvijas valsts meži" Dienvidkurzemes mežsaimniecības izpilddirektora vietnieks ražošanas jautājumos Māris Bērziņš. "Meža ceļu remontiem atvēlēti 73 tūkstoši latu, meliorācijas sistēmu uzturēšanai - 11,5 tūkstoši latu."

Šogad plānotā meža ceļu būve Saldus rajonā

Brocēnu novadā - Jeriņu ceļš 4,47 km

Zvārdes pagastā - Vīgantu dambis 2 km

Pampāļu pagastā - Jaunais Kūpiņu ceļš 8,3 km

Brocēnu novada Remtē - Kalnsargu ceļš 1,15 km