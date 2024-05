"Saldus labība" sāk sezonu ar iecerēm

ŅEM PARAUGUS kviešiem, kas atvesti no Zirņu pagasta "Krastkalnu"saimniecības. Paies tikai īss brīdis pēc kravas izbēršanas, kad saimnieks saņems pilnīgu informāciju - cik graudu atvests un kāda bijusi to kvalitāte, kā arī - cik naudas par šo vedumu aprēķināts. FOTO - ULDIS PŪCE

Kopš 30. jūlija akciju sabiedrībā "Saldus labība" sākta graudu pieņemšana. "Tāda bija zemnieku vēlme, jo labības kulšana bija uzsākta, un daudziem nav iespēju graudus pēc žāvēšanas uzglabāt savās saimniecībās," tik agru ražas pieņemšanas sākumu komentē "Saldus labības" direktors EGILS KĻAVA.

"Graudi uz lauka it kā ir pietiekami sausi, bet, ja mums tos ved tieši no lauka, klāt ir arī daļa zaļu graudu, un tādus ziemā grūti uzglabāt. Graudi visumā ir labi, bet dažu kravu paaugstināta labības mitruma dēļ - virs 14% - esam bijuši spiesti aizraidīt atpakaļ. Šī sezona zemniekiem ir nesalīdzināmi vieglāka par pērno. Lietus netraucē kult, graudu žāvēšanai nav jāizlieto tik daudz laika un līdzekļu. Tomēr jebkura labība jāiztīra un jāizlaiž caur kalti. Tad būs mazāki atskaitījumi nododot, nebūs riska, ka graudi jāved atpakaļ.

Kvalitātes prasības nav mainījušās. Patlaban pieņemam tikai lopbarības graudus - kviešus, miežus, tritikāli, drīz pieņemsim auzas. Lopbarības auzas un rudzus pieņemsim Skrundā. Cerams, ka līdz nedēļas beigām varēsim paziņot arī pārtikas kvalitātei atbilstošas labības iepirkuma cenas.

Patlaban lopbarības graudus pieņemam no tiem, kuri no mums saņēmuši resursus, vēl neiepērkam graudus par samaksu naudā. Līdz otrdienai bija noslēgti jau aptuveni sešdesmit līgumi par norēķināšanos ar graudiem par saņemtajiem resursiem. Kad būs pāri 100, tas nozīmēs, ka lielākā daļa mūsu klientu sākuši pildīt savas saistības. Lielākā daļa to dara godprātīgi. Tie, kuri resursus pavasarī pirka par naudu, graudus var pārdot mums tūlīt. Iepērkamās labības sortiments paplašināsies. Patlaban notiek sarunas par labības eksporta iespējām, tādēļ pārtikas graudu cenu paziņosim tad, kad būs konkrēts līgums, kam šos graudus pārdosim. "

Cik lielu apjomu graudu šogad plānojat pieņemt? Kādas iepirkuma cenas salīdzinājumā ar pērno sezonu?

"Apmēram 20 tūkstošus tonnu, un tik daudz varam izvietot savās graudu glabātavās. Iepriekšējā raža faktiski izlietota. Tomēr līdz septembrim vēl malsim veco ražu, kas lopu ēdināšanai ir pareizāk, nekā malt tikko ievākto labību. Šogad nebūs nerealizētas ražas atlikumu. Cenas ir ļoti līdzīgas pagājušā gada cenām. Par miežiem pielikti divi lati, tritikālei un kviešiem cena ir tāda pati kā pērn. Tā ir lopbarības graudu cena. Pārtikas graudiem, protams, būs citāda cena. Pērn eksportējām aptuveni 4 tūkstošus tonnu graudu, tas nav daudz, bet no visa iepirkuma tikai aptuveni ceturto daļu izlietojam kombinētās lopbarības ražošanai, pārējo realizējam citiem klientiem, eksportam. Pērn labība bija vajadzīga Latvijā, un eksports tādēļ nebija liels. Mums bija vairāki lieli klienti, kuriem pārdevām graudus. Arī tagad notiek sarunas un tiek slēgti priekšlīgumi par graudu pārdošanu ziemā.

Eksporta krasam pieaugumam šajā sezonā pamatu nesaskatu. Diez vai kopraža būs krietni lielāka nekā pērn, jo sējplatības samazinājušās. Tiesa, šogad graudi nepaliks uz lauka, kā tas bija pagājušajā rudenī. Lopbarības graudu patēriņš būtiski nemazinās, ja vien nenotiks kādi lieli satricinājumi putnkopībā vai cūkkopībā."

Cik labības atvests kopš 30. jūlija?

"Vienas nedēļas laikā pieņemts pirmais tūkstotis tonnu graudu. Varbūt salīdzinājumā ar lieliem uzņēmumiem tas šķiet maz, bet mēs pieņemam tikai izžāvētu labību, un tūkstotis tonnu tādēļ ir diezgan daudz. Dienā no 300 līdz 500 tonnām vienmērīgi vedīs līdz pat oktobrim."

Vai mainīsies kombinētās lopbarības cenas?

"Ja labības cena ir nemainīga, tad arī lopbarības cenai nav īpaša iemesla mainīties. Ir dažas izejvielas, kuru cenas mazliet svārstās, bet tās var ietekmēt tikai dažu lopbarības veidu cenu. Parasti 1. septembrī nosakām lopbarības cenu visai sezonai. Šajā sezonā būtisku atšķirību nebūs."

Kas jauns šogad jūsu uzņēmumā?

"Šogad cenšamies sakopt savu teritoriju. Uzliets jauns asfalts, un asfaltēšanu turpināsim. To klients jūt maz, bet mums būtiski sakopt teritoriju. Klients jūt citas izmaiņas. Tā kā mums ir jauna un precīza aparatūra labības kvalitātes noteikšanai, zemniekam nav jāgaida atbilde līdz nākamajai dienai. Kad nosvērta tukšā mašīna, tad arī praktiski zemnieks saņem atbildi, cik labības atvests, kāda tās kvalitāte un cik vērta bijusi krava.

Rudenī zemnieks varēs iegādāties kodnes, minerālmēslus, sēklu ziemāju sējai. Patlaban jau var pieteikt savas resursu vajadzības. Iespējams, ka jau jaunnedēļ pienāks minerālmēslu vagoni, un zemnieki varēs vest maisus uz savu saimniecību."

Kādā termiņā norēķināsieties par graudiem?

"Pateicoties Unibankai, mūsu ilggadējam sadarbības partnerim, kreditēšanas noteikumi ražas pirkšanai mums ir stabili un labvēlīgi, līdz ar to arī sekmīgāk varēsim norēķināties par graudiem. Līgums paredz, ka norēķināmies mēneša laikā. Par labību, kas būs atvesta līdz 25. septembrim, noteikti samaksāsim līdz 1. oktobrim. Valsts kredītprocentu subsīdijas mums paredz tikai par reāli iepirkto labību. Ja zemnieks kavē līgumā noteikto graudu piegādes termiņu, mēs šīs subsīdijas laikus nesaņemam. Bet šogad ir tik agra labības vākšanas sezona, ka neredzu iemeslus, kādēļ zemniekiem nāktos kavēt graudu piegādi."

Vai kalšu jaudas saimniecībās palielinās?

"Ņemot vērā iepriekšējo gadu bēdīgo pieredzi, kalšu jaudas pieaug. Es ceru, ka arī mēs nākamgad šajā ziņā varēsim ko līdzēt. Pētām piedāvājumus, jo plānojam šogad ar SAPARD atbalstu uzbūvēt jaunu spēkbarības ražotni ar jaunām iekārtām, un veco ēku vietā būs iespējams ierīkot jaunas graudu glabātavas. Ceham jātop līdz nākamajai ražas sezonai. Līdz nākamajai ražai plānojam uzstādīt jaunu rapša kalti Skrundā. Rapsis ir perspektīva kultūra ar augstražīgām pārstrādes jaudām tepat Latvijā un stabilām eksporta iespējām, līdz ar to zemnieki daļu labības lauku varētu apsēt ar rapsi. Rapša graudiem kaltēšana ir ļoti būtiska, bet vecajās kaltēs to bieži vien nav iespējams izdarīt. Plānojam ne tikai žāvēt, bet arī iepirkt rapša ražu. Ja būs šāds piedāvājums, rapša platības noteikti palielināsies. Kaltē apkalpos profesionāļus un, balstoties uz iepriekš noslēgtiem līgumiem. Uzskatu, ka kaltei darba netrūks. Iesākumā plānojam iepirkt un izžāvēt 2 - 3 tūkstošus tonnu sezonā ar pakāpenisku pieaugumu."