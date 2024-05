"Es labprāt koptu savu zemi, nevis braukātu pa svešām."

Next

ĀBEĻDĀRZĀ daudz kas jau izdarīts pēc Vaira prāta, tomēr viņš pats pret to izturas kritiski. Vai tikai ar laiku Liepās neaugs jauns dārzs, pēc visiem noteikumiem audzēts? FOTO - ULDIS PŪCE

Brocēnu novada zemnieku saimniecības Liepas sētā iebraucot, var saskatīt zemniecības likteni desmit neatkarības gados.

Pirms dažiem gadiem celto pamatīgo kūti vairs neapdzīvo ragaiņi un astaiņi. Te novietotas tehnikas remonta iekārtas. Bet divstāvu māja, kas ar vienu galu pieslienas kūts ēkai, sākotnēji bijusi iecerēta kā ražotne - konservu cehs. Tagad te mitinās paši saimnieki. Krāšņā, jaunā dārza galā bijušais zemeņu lauks aizarts. Bet pati vērtīgākā manta un galvenais naudas pelnīšanas rīks ir lielais, košais divstāvu autobuss pagalma malā. Tam aiz kūts, kādreiz iecerētā sakņu pagraba vietā, tiek būvēta garāža.

Gribēja kļūt par zemniekiem

Maiga un Ernests Mēteri uz Liepām atnākuši, mieru meklēdami. "Strādāju par tālbraucēju šoferi kādreizējā kolhozā Draudzība, vēlāk ATU. Biju pa pasauli nobraukājis 17 gadus, reiz gribēju uzcelt māju klusā nostūrī un dzīvot tur, pelnot iztiku ar zemes kopšanu un lopu audzēšanu," stāsta Ernests Mēters. Skaistā vieta Cieceres ezera krastā bijusi pusmežonīga, bez ceļiem, bez elektrības. Desmit gadus vecā fotogrāfijā redzama cerību un apņēmības pilna ģimene ar diviem pusaudža bērniem pie mazītiņas garāžiņas, kas kalpo par pirmo mītni. Tiem laikiem ļoti raksturīga bilde.

"Mums bija 12 šķirnes govju, 100 cūku, bet bijām iecerējuši turēt vēl lielāku ganāmpulku - aptuveni 40 govju, 300 cūku," turpina Maiga. Blakus kūtij cēlām konservu cehu - ar domu, ka paši pārstrādāsim savu produkciju, dosim darbu citiem. Sagādājām tehniku, ar ko zemi apstrādāt, - bija pieci traktori, kombains, smagās mašīnas. Apstādījām veselu hektāru ar zemenēm..."

Pagājušogad visa lauksaimniecība Liepās likvidēta. Ernests to pamato īsi: "Jāēd katru dienu. Bet zemniekam ar to, ko viņš vienreiz gadā saņem, visam gadam nepietiek."

Ne tikai tirgus situācija mudināja tā izlemt. Arī izjūta, ka nevienam zemnieku likstas absolūti nerūp. Reiz jūlijā Mēteri pie savas kūts atrada beigtu lapsu. To aizveda uz laboratoriju, bet pēc tam veselu mēnesi zemnieku saimniecība nedrīkstēja pārdot pienu. "Taujājām, vai mums nepienākas kompensācija, jo tas dzīvnieks taču pieder valstij. Valsts institūcijas vainoja pagastu, ka tas nav izlicis lapsām vakcīnu, bet pagasts atrunājās - valsts nav tam iedevusi naudu. Bet zaudējumus cietām mēs. Man vēlāk teica - kāpēc tu ziņoji par to lapsu! Bet mūsmājās tolaik dzīvoja vairāki bērni - nemūžam sev nepiedotu, ja būtu atgadījies kas ļauns," stāsta Maiga.

Atpakaļ pie stūres

Juzdams, ka ar lauksaimniecību vien ģimeni nav iespējams nodrošināt, Ernests gatavojies sēsties atpakaļ pie tālbraucēja stūres. "Sākumā gribēju pirkt lielo kravu pārvadājamo mašīnu un nodarboties ar starptautiskajiem pārvadājumiem - kā līdz šim," viņš atceras. "Bet tas, kas notiek uz robežām, - garās rindas, nesakārtotie noteikumi, kukuļņemšana - mani atturēja. Meklēju citas iespējas. Tad kādai Rīgas tūrisma firmai, kuras darbiniekus pazinu, saslima viens no šoferiem, un man piedāvāja viņu aizvietot. Šis darbs iepatikās. Izmēģināju strādāt par autobusa šoferi gan tūrisma firmā, gan pašvaldībā, līdz saņēmām dūšu, ieķīlājām visu, ko vien varēja ieķīlāt, un no igauņiem nopirkām paši savu autobusu. Tas bija jauns, taču tehniski visai bēdīgā stāvoklī. Pats esmu to pārskrūvējis pa skrūvei un tagad garantēju tā izturīgumu."

Sākotnēji Mēteri bija domājuši ar savu autobusu tikai sniegt pakalpojumus tūrisma firmām. Taču to cenas kritās, bez tam arī gadījās, kad pasūtītāji neizturējās pret pakalpojumu sniedzējiem godīgi. Un zemnieku saimniecība pārorientējās uz tūrisma organizēšanu.

Sava "piegājiena" meklējumos

"Sākām kā visi - likām sludinājumus, organizējām grupu un braucām," Maiga dalās pieredzē. "Bet ir milzīga konkurence. Nesen lasīju - Latvijā ir ap 300 šādu tūrisma firmu. Pērn vien ap 100 bankrotējušas. Sapratām, ka tas ir galīgi garām, un meklējām citādākus paņēmienus."

Liepas orientējas uz kolektīvu braucieniem - ved sportistus, skolēnus, darba kolektīvus. Tā arī esot vienkāršāk atrast kopīgu valodu ar klientu - izrunājot, cik naudas var atļauties braucienam tērēt, ko vēlas redzēt, kādas ir grupas intereses. Tad tieši šai grupai tiek izstrādāts maršruts, ņemot vērā viņu iespējas un vēlmes. Ekskursijas vada profesionāli gidi no Rīgas, bet praktiskā puse - naktsmītņu pasūtīšana, autostāvvietu noskaidrošana, biļešu pasūtīšana utt. - ir ekskursijas organizētāju pienākums. "Ir daudzas nianses, kas jāņem vērā," skaidro Ernests. "Piemēram, rēķinot brauciena izmaksas, jāzina tābrīža degvielas cenas attiecīgajā valstī. Jānoskaidro, kur notiek ceļu remonts, kuros tuneļos mēs ar savu augsto autobusu nevaram braukt, tādā gadījumā jāmeklē citi ceļi un jārēķina, cik tas maksās. Mēs parasti iesakām saviem klientiem izvēlēties tādu ceļošanas manieri, lai var kārtīgi apskatīt vietas, kam brauc cauri, atpūsties, nevis dienā joņot vairākus simtus kilometru un vakarā justies nogurušiem no nemitīgas sēdēšanas autobusā."

Darbs ar kolektīviem ir izdevīgs arī tādēļ, ka nav nepieciešams savs birojs Rīgā, kur klientam atnākt, apsēsties un visu izrunāt. Pa Rīgu braukā ar Liepu logo greznota mašīnīte - tas ir firmas ceļojošais ofiss, ar to brauc Mēteru meita Edīte. Viņa apvieno studijas ar darbu ģimenes uzņēmumā, un sarunas ar klientiem ir viņas galvenais pienākums. Kopumā Mēteru tūrisma firmā darbs nodrošināts septiņiem cilvēkiem.

Mēteru "individuālā pieeja" ir attaisnojusies. Viņi pārliecinājušies, ka vislabākā reklāma ir tad, kad klienti viņus iesaka saviem paziņām, un nu tumšzilais autobuss pagalmā atpūšas retu reizi, bet ekskursiju kalendārā ir jau nākamās vasaras ieraksti.

Vispirms datoru, tad - dīvānu

Tūrisma biznesu vada Maiga - viņai darbs ar cilvēkiem, organizēšana un sarunāšana padodas un arī patīk. Viņa atzīst - dzīvojot galvaspilsētā, šis darbs noteikti būtu vieglāks un lētāks. Fiksētā telefona Liepās nav, tā ierīkošana operatoram izmaksājot pārlieku dārgi. Mobilo telefonu rēķini tad nu reizēm esot astronomiski. Lai samazinātu šos izdevumus, Liepās ierīkots interneta pieslēgums, bet arī tas ir dārgāks nekā pilsētā, jo to nodrošina mobilais operators.

"Toties mēs ietaupām uz sargiem un drošību," pasmīn Ernests. Liepās sargs ir pamatīga kuce, kas, pacēlusies pakaļkājās, var ieskatīties acīs arī ražena auguma ciemiņiem.

Mājā, kas kādreiz bija iecerēta kā konservu cehs, mēs sēžam gandrīz tukšā istabā. Vai Maigai kā saimniecei negribētos mīkstus dīvānus, lepnus tepiķus, lielu televizoru, skaistas drēbes...

"Drēbes pieder pie biznesa, to man netrūkst," smejas Maiga. "Bet viss pārējais - gan jau būs. Pašlaik svarīgi, lai netrūktu nekā, kas vajadzīgs darbam "ar pilnu tvaiku", - jauns dators, jauna mašīna, autobusa uzturēšanai metināmais aparāts, griezēji, pūtēji... Istabā vēl ilgi nebūs viss, ko vajadzētu, - vismaz, kamēr bērni izmācīsies."

Ko sirds vēlas

Mēteru dēls Vairis mācās Bulduru dārzkopības skolā, bet meitas Edītes sirdslieta esot bioloģija. Vai vecāki, kuri paši piedzīvojuši, ka ar iemīļotu darbu maizi nevar nopelnīt, nebaidās par bērnu nākotni?

"Bērniem jāizvēlas tāds pamats, kādu viņi paši grib. Pēc tam var apgūt tādu profesiju, kas nodrošina dzīvi. Vairim patīk dārzkopība - viņš iemācīsies šo darbu darīt pareizi. Ko viņš gribēs studēt, ir viņa paša izvēle - varbūt tūrisms, varbūt kāda cita joma. Bet atpūtas brīdī viņš varēs kopt dārzu - prasmīgi nodarboties ar hobiju," saka Ernests.

"Kad atbraucu mājās no skolas, gāju dārzā un sāku apzāģēt ābelēm zarus tā, kā mums mācīts," atceras Vairis. "Vecāki sāka protestēt - lai atstāju kādu zaru, uz kā āboliem aizmesties." Šovasar Liepu ābelēs āboli karājas ķekariem, tomēr Vairis nav ar mieru, ka dārzs būtu redzams avīzē publicētās fotogrāfijās: pieredzējis dārznieks te saskatītu milzum daudz kļūdu. Viņš arī atzīst, ka dārzkopība pašlaik esot bezcerīgs bizness: "Esmu bijis vairākās saimniecībās, kas cer pelnīt ar augļkopību. Man šķiet, tas prasa milzīgus ieguldījumus - lielus dārzus, labas noliktavas -, un ir nedrošs. Varbūt ar dārzeņiem varētu, taču tagad jau ir grūti ieiet šajā biznesā."

Savukārt Edīte, ieguvusi bakalaura grādu bioloģijā, tagad maģistrantūrā apgūst vides pārvaldes programmu un strādā Latvijas Vides aģentūrā. Iestājusies arī Turības augstskolas juristos. Viņas zināšanas noder arī ģimenes tūrisma uzņēmumā, tā ka Edītei nu iznāk mācīties divās skolās un strādāt divos darbos.

"Bērni auga te, Liepās, un smagi strādāja. Arī viņu draugi nereti te nedēļām dzīvoja un palīdzēja. Tagad, skatos, visi viņi izraudzījušies kādu mērķi un iet uz to, un gūst panākumus," saka Maiga.

Svarīgākā ir atbildība

Gandrīz visās dzīves jomās tiek pieņemti jauni noteiktumi, izstrādāti stingri normatīvi... Arī tūrismā. Ernests apgalvo - viņu šīs prasības nebaida, drīzāk iepriecina. "Es atbildu par tehniku, ko piedāvāju tūristiem. Taču ir daudzas firmas, kas cilvēkus pārvadā vecos autobusos par lētu naudu. Viņi nerēķina, ka jākrāj nauda remontam, modernizācijai. Tie ir negodīgi konkurenti, kas mums atņem klientus. Turklāt, sniedzot nekvalitatīvus pakalpojumus, viņi rada nepareizu priekšstatu par visām nelielajām tūrisma firmām."

Vai Liepu atrašanās vieta - Cieceres ezera krastā - nemudina pievienoties kaimiņiem un pievērsties lauku tūrismam?

"Mūsu mājās svešu cilvēku nebūs," Maiga stingri nosaka. Taču esot kāda cita ideja - tālāk no mājas izkopt ezera krastu, lai cilvēki par nelielu samaksu tur varētu peldēties, braukt ar laivu, nakšņot teltīs, treileros vai kempinga mājiņās - atpūsties vienkārši, bez īpaša komforta. Mēteri uzskata, ka, tikai privātuzņēmējiem uzticēts, ezera krasts nekļūs par izgāztuvi, kur bail kāju spert.

"Ko nozīmē - publisks?" savu domu pamato Ernests. "Man tūlīt prātā nāk publiskās tualetes, kam braucam garām pie Rīgas. Reti kurš atpūtnieks uzmana, lai aiz viņa nepaliktu netīrība, un, ja ezeru nemitīgi nekops, pie tā drīz nevarēs pieiet. Manuprāt, pašvaldībām daudz vairāk jomu būtu jāuztic uzņēmumiem un firmām - piemēram, ielu uzturēšana. Privātais izdomātu, kā sakopt ielas un kā par šo darbu saņemt naudu no pašvaldības vai valsts. Vēl vairāk - esmu pārliecināts, ka arī slimnīca bija jāatdod privātās rokās. Tas, kas pa šiem gadiem ar to noticis, neliecina par pašvaldības lielu saimniekošanas prasmi. Un ko nozīmē - bezdarbs, bezdarbnieka pabalsts? Reizēm pēc šiem pabalstiem rindā stāv tādi tēvaiņi, kas stiprāki par dažu strādājošo. Ja valsts ir tik nesakārtota, nesakopta, bezdarbniekiem pietiktu darba, ar ko sev pabalstus nopelnīt."

"Varēsi ar savu sirdslietu nodarboties," Maiga viņu mierina. "Dēla stingrā uzraudzībā apgriezt ābelītes."