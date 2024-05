Malaizijā - interesantā valstī un ļaudīs

Next

KAFEJNĪCĀ. Malaizijā tās stipri atšķiras no mūsējām. Sienu tām nav. Šajā kafejnīcā galdiņa vietā nolikta tukša kabeļu spole.

ŪDENSKRITUMI DŽUNGĻOS padara ainavu vēl skaistāku. Tajos labi var veldzēties no karstuma. Nostājoties zem ūdenskrituma, var saņemt pamatīgu masāžas kursu. Ūdens temperatūra ir apmēram 25 grādi.

MILZU ĶIRZAKAS JEB IGUĀNAS sastopamas bieži. Attēlā redzamā nav īpaši liela. Lielākā, ko Ivars redzējis, bijusi divarpus metrus gara. Ja šiem dzīvniekiem neuzkāpj virsū, viņi cilvēkus neaiztiek. Maskēšanās tērpa dēļ iguānas ir grūti ieraudzīt. Tās plunčājas arī upītēs, guļ to krastos, lien kokos.

Saldenieks IVARS UNTE četrus mēnešus strādāja MALAIZIJĀ. Brīvajā laikā iznāca arī mazliet paceļot pa valsti, satikties ar tās iedzīvotājiem, novērot, kā cilvēki tur dzīvo. Ivars piekrita dalīties savos iespaidos par šo mums mazāk pazīstamo zemi.

Ēdamo pasmeļ no akvārija

"Cik dažādi ir cilvēki Malaizijā, tik dažādi arī ēdieni. Ievēroju, ka dominē četras galvenās virtuves - malajiešu, ķīniešu, indiešu un taizemiešu.

Taizemiešu virtuvi izmēģina visi, jo tā skaitās ļoti kruta. Viena no populārākajām ir taizemiešu zupa tomjam. Tā var būt pagatavota no visa kā - no liellopu vai cūkas gaļas ar dārzeņiem, var būt vispār bez gaļas, var būt ar zivīm vai sēnēm. Bet pati zupa ir kaut kas vienreizējs. Ja tu iestreb īstu tomjam, tvaiks pa ausīm nāk labu brīdi, mati noteikti saceļas stāvus, un auksti sviedri līst aumaļām. Bet pie zupas ļoti ātri pierod, un, ja esi pieradis, ik pa laikam tā burtiski prasās. Šādu zupu piedāvā arī citi, bet tad tā ir krietni maigāka.

Ķīniešiem populāra ir tvaicēta zivs. Malaizijā vispār ļoti populāras ir divas lietas - zivis un citas jūras veltes un vistas gaļa. Cūkgaļa un liellopu gaļa nav īpaši iecienīta, bet dabūjama ir. Visi galvenokārt ēd zivis, krabjus, astoņķājus un tamlīdzīgus radījumus. Ēd arī čūskas, bet tad tās ķīniešiem speciāli jāpasūta, jo ikdienā šādus ēdienus negatavo. Tāpat ēd milzu ķirzakas, bet arī - ne ikdienā. Es pamēģināju iguānu - garšīga. Garšīgāka par vistu. Čūsku gan vēl neesmu ēdis.

Ēdu dažādās gaumēs gatavotu vistu. Arī kalmārus, astoņkāji. Tas gan nav garšīgs, liekas - kā no gumijas. Par zivīm man grūti spriest, šie ēdieni jāvērtē zivju mīļotājiem, kāds es neesmu. Ķīniešu tvaika zivi pamēģināju - ja ļoti gribas ēst, var iztikt. Malaizijā zivis gatavo ar ļoti dažādām garšvielām.

Bijām arī jūras labumu restorānā. Uzreiz jāpiebilst, ka restorāns mūsu izpratnē (ar oficiantiem, gaisa kondicionieriem, smalku apkalpošanu utt.) tur ir tikai viesnīcās un lielās pilsētās. Normāls malaiziešu restorāns ir stabi un jumts. Sienu nav. Dažviet ir ventilatori. Gaisa kondicionieris visu tikai sadārdzina. Vislētākais restorāns ir bez nekā.

Ieej šādā restorānā zem nojumes, kur novietots kaut kas līdzīgs akvārijiem, tajos peld zivis, sēž krabis sasietām spīlēm, lai neknaibās. Pie ieejas izsniedz lielu plastmasas bļodu. No akvārijiem pats izķeksē, ko gribi, un liec bļodā. Pie kases visu nosver, un tu samaksā. Tālāk tava bļoda tiek nodota pavāram. Virtuve ir letes tipa, viss notiek atklāti. Gribi - stāvi un skaties, gribi - sēdi pie galda un gaidi, kamēr tev atnes sagatavotu visu to, ko esi pa akvārijiem sagrābstījis. Ja zini malajiešu valodu, vari pasūtīt tādu ēdienu, kādu vēlies. Ja nemāki ieskaidrot, jāsamierinās ar to, ko pavārs uztaisa. Bet vispār ēdiena garša ir normāla.

Alkohols ir dārgs, un to lieto maz. Vietējie iedzīvotāji praktiski nedzer. Ar vienu litru četrdesmitgrādīga alkohola mierīgi var nogāzt 50 vietējos ķīniešus.

Augļu ir daudz, liela daļa to nosaukumu - nedzirdēti. Aug mums pazīstamie banāni, apelsīni, ananāsi, arbūzi. Bet ābele tur ir tāds pats brīnums, kā pie mums palmas. Kad Malaizijas delegācija bija atbraukusi uz Latviju, viņi ļoti gribēja redzēt, kāda izskatās ābele. Visi āboli Malaizijā ir ievesti.

Ir dažādi vietējie augļi - mangustīni, rangutāni, džekfrūti, durjāni un tamlīdzīgi. Nosaukumu var mēģināt izrunāt, bet izstāstīt, kādi šie augļi izskatās un kā garšo, nav iespējams. Ļoti specifiska garša."

Visizplatītākā nodarbošanās - pakalpojumi

"Malaizijas iedzīvotāji pārsvarā dzīvo pilsētās, laukos - ļoti maz. Pilsētiņā, kas pēc platības ir apmēram kā Saldus, noteikti dzīvo vismaz kādi 400 tūkstoši iedzīvotāju. Ir kotedžu tipa mājas - visai ielai divas sienas ir kopīgas - priekšējā un aizmugurējā. Mājas sabūvētas viena pie otras. Pagalmiņš - kā istaba.

Viss būvēts no betona, lai būtu iespējami aukstāks. Mājās iebūvēti ventilatori vai gaisa kondicionieri. Interesanti, ka vietējie karstumu panes sliktāk nekā mēs. Viņi jau vairākās paaudzēs pieraduši dzīvot pie kondicionieriem, tas laikam atstājis iespaidu. Ja ārā ir 35 grādi, viņi saka - šausmīgi karsta diena, nevaru pastrādāt, jāiet mājās gulēt.

Zeme ir ļoti dārga un pārsvarā ir valsts īpašums. Privātas zemes ir ļoti maz.

Iedzīvotāji lielākoties nodarbojas ar tirdzniecību, dažādiem pakalpojumiem. Ļoti plaša sfēra - sabiedriskā ēdināšana. Mājās viņi negatavo gandrīz neko, lielākoties visi iet kaut kur ēst, tāpēc visvisādas ēstuves ir ik uz soļa. No agra rīta līdz pat vēlam vakaram ir, kur paēst. Bet darba laiks ir dīvains - dažviet strādā tikai līdz pusdienlaikam, dažviet - tikai pāris stundu dienā. Ir arī tādas, kas noteiktā laikā piebrauc noteiktā vietā. Šāda ēstuve sastāv no divriteņa ar blakusvāģi un jumtiņa. Turpat cep un vāra, izliek dažus plastmasas galdus un krēslus.

Mūsu izpratnē šeit tiek pārkāptas visas sanitārās normas, kādas tik vien var iedomāties. Lai cik dīvaini, bet nekādu infekcijas vai zarnu slimību te nav. Nevienam no mums, kas vairākus mēnešus strādājām Malaizijā, ne reizi nebija problēmu ne ar kuņģi, ne zarnu traktu. Pie kam mēs pirmajā mēnesī, īsti nezinot, kas tie par ēdieniem un kā tie garšo, ēdām visu pēc kārtas un visāda tipa ēstuvēs - gan solīdās, gan tādās, kas piestāj ielas malā. Varbūt iespaido arī konkurence. Tā viņiem ir tik liela, ka atliek tikai vienam klientam kaut ko sliktu iebarot, un viss - darba vairs nav."

Skolās ir kvotas

"Malaizijā ir daudz bērnu. Mazāk par diviem ģimenē nav. Normāli skaitās no trim līdz pieciem.

Mazliet painteresējos par viņu izglītības sistēmu. Pamatskola ir obligāta un pilnībā valsts apmaksāta. Skolas autobuss, un tādu ir ļoti daudz, piebrauc katram pie mājas, aizved uz skolu un pēc stundām izvadā pa mājām. Autobuss nepieciešams arī tāpēc, ka ārpus lielajām pilsētām pie ielām nav trotuāru gājējiem. Tur ir tikai jābrauc.

Mums stāstīja, ka pēc pamatskolas izglītības sistēmā pastāv kvotas. Malajiešiem kvotu nav, bet pārējām nacionalitātēm - ķīniešiem, indiešiem - ir, kaut arī viņi ir šīs valsts pilsoņi. Bet, saprotot, ka bez izglītības tu neesi nekas, viņi organizē savas skolas. Tās gan valsts vairs neapmaksā. Taču, tā kā bizness pārsvarā ir indiešu un ķīniešu rokās, turīgie skolas uztur par ziedojumiem. Ja kāds saka, ka pie mums kaut ko apspiež, lai aizbrauc uz Malaiziju un apskatās.

Ķīnietis vai indietis arī nevar nodibināt savu firmu, ja uzņēmumā nav vismaz viens malajietis. Bez malajiešu klātbūtnes var dibināt tā saucamos mazos uzņēmumus, kas ir kaut kas līdzīgs mūsu individuālajam darbam. Piemēram, pats var klapēt zābakiem zoles vai pīt grozus, vai remontēt riteņus. Bet to, kas mūsu izpratnē ir SIA, nevar reģistrēt, ja tajā nav vismaz viena malajieša. Tikai malajieši var saņemt valsts pasūtījumus, slēgt starptautiskus līgumus."