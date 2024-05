Mazpulku nometnē Striķos

"Pagājušogad mūsu projektu neatbalstīja un nometne nenotika, bet šogad ļoti gribējām, lai būtu," - tā Cieceres mazpulka vadītāja Iveta Strikasa par rajona mazpulku nometni.

Trīs raibas dienas rajona mazpulcēni un viņu vadītājas piedzīvoja Striķu pamatskolā. "Katru dienu viena interesentu grupa skolotāju vadībā devās izzināt Zvārdes mežu, kurā gan atrada beigtu čūsku, gan redzēja zivju ērgli. Viena bija avota sakopšanas grupa, un katru dienu varēja piedalīties arī radošās darbnīcās. Bija sporta diena, kurā notika arī futbola mačs ar vietējiem zēniem, bet pēc tā - nakts pārgājiens. To sagatavoja Sātiņu mazpulka un Striķu mazpulka vadītājas. Talkā nāca ugunsdzēsēji un zemessargi - lai būtu interesantāk," - tā Iveta Strikasa un piebilst, ka visiem Striķos ļoti patika. Gan vieta esot skaista, gan bijusi laba uzņemšana. Par visu ticis padomāts.

Kādreiz padzersies no avota

Zane Zalupa mācās Striķu skolā un Zvārdes mežus zina itin labi. Viņa bieži iet ogot un sēņot. Nometnē viņai patikuši skolotāju nostāsti par mežu. Lai gan neticami, tie varētu būt patiesi - prāto meitene. "Uzzināju par kādu cirka lāci. Viņš bijis vecs un cirka trikus vairs nav varējis izpildīt, tāpēc palaists mežā. Bet meža otrā malā stāvējuši mednieki, lai šautu. Cauri mežam tajā brīdī braucis mežzinis. Lācis viņu nobaidījis tā, ka tas nometis divriteni un aizmucis, bet lācis uzsēdies uz riteņa un braucis. To ieraudzījuši, arī mednieki izbīlī nosvieduši bises un nozuduši."

Linda Freimane uz nometni atbrauca no Šķēdes un stāsta par avota tīrīšanu: "Savācām žagarus un, kad nopļāva zāli, likām rindā koka ripas un veidojām taciņas. Arī rakām klučus zemē. Tīrījām gan ap avotu, gan ūdeni, jo tajā daudz dažādu gružu. Tāpēc ūdens vēl nav lietojams, bet kādreiz noteikti to dzers. Pie manām mājām līdzās upītei arī ir avots. Ģimenē lietojam akas ūdeni, bet es bieži padzeros no avota."

Veido frizūras

Nometnē strādāja arī friziere Inga Doniņa no Zirņiem. Viņa meitenēm stāstīja par matu kopšanu un veidošanu. Demonstrēja un mācīja pašām sevi sapost. "Patlaban visvairāk ir modē krāsainas šķipsnas, kā arī dzīvie ziedi frizūrās. Jau aptuveni piecus gadus aktuāli ir dažādi pinumi. Par krāsošanu es meitenēm saku tā - lai krāsojot mati nebūtu jābojā jau bērnībā, var izmantot matu šķipsnas. Kad nogriež garos matus, tos savāc, sasien ar gumijām šķipsniņās un, kad ir brīvs laiks un vēlēšanās, tos salīmē ar Moment līmi uz folijas. Pēc tam var gan balināt, gan krāsot un iespraust frizūrā. Bet - var jau arī krāsot savus matus, jo neliels akcents neko sliktu nenodarīs. Bērniem mati aug ātri."

Friziere demonstrēja arī citus jaunumus un knifus. Piemēram, lauztos ruļļus, ar kuriem veido lauztas lokas. Var izmantot tukšas saplacinātas matu krāsas tūbiņas vai kartonu, vēl - vairākās kārtās saliktu foliju, bet visvienkāršāk - saplacinātus metāla ruļļus. Jāuztin plānas šķipsnas, un interesants veidojums garantēts.

"Kur esat mācījusies?" - Ingai jautāja ieienteresēta klausītāja. "Patiesībā esmu mācīta agronome un beigusi Kazdangas sovhoztehnikumu. Kad beidzās kolhozu laiki, Rīgā mācījos frizieru kursos. Iesākumā gandrīz neko nemācēju, bet Zirņos ierīkoju frizētavu un sāku strādāt. Pēc četriem gadiem aizgāju uz nopietnām mācībām, kurās vairāk apguvu modelēšanu un aktuālo. Esmu redzējusi, cik pārsteidzoši strādā lieli friziermeistari - galvenokārt viņu darbarīki ir matulaka un ķemme. Apbrīnojami!"