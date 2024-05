Sumina sakoptākos pagastus

Aizvakar visu rajona pašvaldību vadītāji pulcējās Ezerē, kur notika rajona padomes izbraukuma sēde un tika sveikti "Sakoptākā pagasta" rajona konkursa uzvarētāji.

Konkursā piedalījās visi 16 pagasti un Brocēnu novads. Rajona konkursa vērtēšanas komisijas vadītājs, Zirņu pagasta padomes priekšsēdētājs Vilnis Grāvelis teica: "Rajonā nav nesakoptu pagastu. Tas, ko redzējām, braucot pa pagastiem, nav tikai vienas dienas darbs." Ezeres pašvaldības vadītājs Aleksandrs Ceļapīters, stāstot par savu pagastu, sacīja: "Priecē, ka parādās arvien vairāk skaistu oāzīšu," ar to domājot sakoptās lauku sētas.

Rajona konkursa komisija, vērtējot pagastus, šoreiz nevadījās tik stingri pēc visas valsts konkursam izstrādātā nolikuma, lai dotu iespēju par godalgotām vietām pēc vienlīdzīgiem principiem cīnīties arī mazāk spēcīgiem pagastiem. Tie daudz darījuši pagasta sakopšanā, taču nesanāk punkti lauksaimnieciskajos, ekonomiskajos un citos nolikumā paredzētajos rādītājos, kurus pašvaldībām, īpaši - mazākajām, ir diezgan grūti vai pat neiespējami ietekmēt. Rajona konkursā šogad lielāka uzmanība tika pievērsta pagastu attīstībai, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kā arī ugunsdrošībai. Šogad vērtējumā par godalgotajām vietām nepiedalījās arī tie pagasti, kas jau reiz rajonā bijuši uzvarētāji.

Rajona konkursā uzvarēja Ezeres pagasts, kas pie sevis uzņēma kolēģus no pārējām pašvaldībām. 2. vietā Kursīšu pagasts, 3. - Vadakstes pagasts. Pēc olimpiskā principa apbalvoja arī triju nākamo vietu ieguvējus - Šķēdes, Zirņu un Rubas pagastu. Pateicības rakstu par piedalīšanos Kurzemes novada skatē saņēma Brocēnu novada pašvaldība. Veicināšanas balvas par piedalīšanos konkursā saņēma arī pārējo pagastu pašvaldību vadītāji.

Sumināja sakoptākās individuālās saimniecības. Pirmā vieta Kursīšu pagasta "Mežniekiem", kur saimnieko Petrelēvica ģimene. 2. vieta - Jaunauces pagasta "Lambrekšiem" (Saukānu ģimene), 3. vieta - Ezeres pagasta "Ausekļiem" (Graudiņu ģimene), 4. vieta Brocēnu novada Remtes "Palmām" (Kolosovu ģimene). "Mežnieku" saimnieki saņēma arī veikala "Divi plus" dāvātu vērtīgu balvu - par to, ka sakopta vide šajās mājās kļuvusi par iekšēju nepieciešamību. "Divi plus" sadarbībā ar firmu "Gabriels" balvu dāvāja arī "Ausekļu" mājas skaistās apkārtnes veidotājai Valijai Graudiņai, kas nesen svinēja apaļu jubileju.

Pateicība tika arī uzvarētājiem atsevišķās nominācijās: Nīgrandes pagastam - par rajonā labāko individuālo māju sakoptību; SIA "Griezes Lejnieki" (Nīgrande) - par labāko ražošanas objektu sakoptību; p/u "Brocēnu ceļš", Kursīšu un Nīgrandes pašvaldībai - par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu; Rubas, Novadnieku un Šķēdes pašvaldībai - par paveikto ugunsdrošībā; Kursīšu pagastam - kā ģimenei draudzīgākajai pašvaldībai; Ezeres, Gaiķu un Novadnieku pašvaldībai - par autoceļu uzturēšanu; Ezeres, Kursīšu un Pampāļu pašvaldībai - par pašdarbības kolektīvu īpašu aktiermākslas atraktivitāti komisijas sagaidīšanā; Kursīšu, Gaiķu un Rubas pašvaldībai - par attīstību, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.

"Paldies pagasta sakoptāko sētu saimniekiem, pagasta padomes darbiniekiem un visiem pārējiem, kas daudz darīja, lai pagasts konkursā iegūtu pirmo vietu," sacīja Ezeres pašvaldības vadītājs A. Ceļapīters. Pirms došanās uz parku ciemiņiem tika izrādīta SIA "Grīvaišu HES", kur par tās tapšanu un darbību pastāstīja HES līdzīpašnieks Jānis Sipenieks.

"Prieks, ka jūs lepojaties ar vietu, kur dzīvojat un strādājat," savā uzrunā teica rajona padomes priekšsēdētāja Ausma Liepa.

Ezeres pašdarbnieki visus iepriecināja ar nelielu koncertu. Pēc tam neformālā gaisotnē skaistajā parkā varēja gan aprunāties ar kolēģiem, gan baudīt parka jaukumus, gan piedalīties atrakcijās.

Pirms uzvarētāju sumināšanas turpat parkā notika rajona padomes kārtējā sēde.

Tā kā rajona pašvaldības uzņēmumi "Saldus slimnīca" un "Saldus poliklīnika" apvienojušies un izveidojuši kopīgu SIA "Saldus medicīnas centrs", grozīja rajona padomes nolikumu, izslēdzot abus bijušos pašvaldības uzņēmumus no rajona padomes nolikuma un rajona padomes struktūras shēmas. Pirms tam diskutēja, vai uzņēmumi, kuros ir arī pašvaldības kapitāla daļas, būtu izslēdzami no rajona padomes nolikuma vai tajā atstājami.

Apstiprināja autoceļu fonda līdzekļu sadalījumu pašvaldībām par maiju un jūniju. No maijā ceļu fondā ieskaitītās transporta nodokļa summas sadalīja 2202 Ls, rezeves fondā atstājot 521 Ls, no jūnijā ieskaitītās summas sadalīja 1492 Ls, rezerves fondā atstājot 498 Ls. No maijā ieskaitītās akcīzes nodokļa summas pašvaldībām sadalīja 16 114 Ls, rezervē paturot 3932 Ls, no jūnijā ieskaitītās summas sadalīja 15 932 Ls, rezerves fondam atstājot 5311 Ls.

Atļāva pārdot pansionātam "Atpūtas" piederošo automašīnu ZAZ 1102 06. Atļāva norakstīt pansionātam "Atpūtas" piederošo automašīnu RAF 2203, jo automašīna ir fiziski un morāli novecojusi un nav vairs ekspluatējama.

Apstiprināja rajona nepamatoti represēto personu materiālo zaudējumu atlīdzības komisijas aktu un piekrita, ka tiek izmaksāta kompensācija par Jaunlutriņu pagasta Nieku mājām un mantu.

Noklausījās SIA "Saldus Medicīnas centrs" rajona padomes pilnvarnieka Ivara Dombrovska informāciju. Viņš pastāstīja, ka SIA rīkotājdirektoram Agrim Skujevskim atļauts slēgt līgumu ar banku par īstermiņa aizdevumu - overdraftu -, ieķīlājot sabiedrības mantu. Tā bijusi piespiedu rīcība, jo slimokase laikus nepārskaita naudu. Aizdevumu nepieciešamajiem norēķiniem izmantos tikai tad, ja nebūs saņemta nauda no slimokases.

Rajona padomes speciālists Egils Ķuzis pastāstīja, ka pašvaldības izstrādātais projekts par vienotās informācijas sistēmas ieviešanu bibliotēkās izturējis konkursu un piešķirti līdzekļi projekta īstenošanai.

Noklausījās arī citas informācijas.