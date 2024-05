Kabilē tiekas rajona pensionāri

Aizvadītajā nedēļā Kuldīgas rajona Kabiles pagastā notika Kuldīgas rajona pensionāru diena.

Tradīcija reizi gadā pulcēt kādā no pagastiem rajona vecļaudis pērn iedibināta Raņķos, no kurienes kabilnieki pārņēma stafeti, lai to tālāk nodotu nākamā gada rīkotajam pagastam - Alsungai. Šī gada pasākumā bija uzaicināti ciemiņi no Tukuma un Talsu rajona. Pensionāri iepazina Kabiles centru un muižu, pēc tam skatījās koncertu Kabiles estrādē. Katra pagasta kopa bija sagatavojusi mājasdarbu - priekšnesumu ar moto "Atgriezies, atgriezies vēl vienu reiz\'". Kabilniekiem pašiem bija jādibina jauna partija, bet tai bija īss mūžs, jo Alsungas pensionāri pusstundas laikā nodziedāja tādu antireklāmu visām partijām, ka ar savējo kabilnieki neuzdrošinājās iziet tautās.

Kabiles pagasta kultūras darba organizētāja Lilija Kilipa sacīja, ka īpaši jauka bijusi izgaismotu mazu laiviņu palaišana ūdenskrātuvē pie estrādes, sadziedāsanās un, protams, kabilnieču izceptā varen lielā torte. Vakaru noslēdza zaļumballe ragu mūzikas pavadībā.

Visu pagastu pensionāri saņēma pampāļnieku Kunstmaņu izgatavotas piemiņas balviņas, bet uz Alsungu aizceļoja viņu izgatavota stafete - koks ar 18 lapām (16 pagasti, Kuldīga un Skrunda), kur katrā lapiņā ik gadu ierakstīs pasākuma rīkotājas pašvaldības nosaukumu. "Mūsu rajona pagastus apceļo trīs lieli rajona pasākumi - jaunākiem ļaudīm - pašvaldību sporta spēles, pērn mūsu pagastā aizsāktie tautas mākslas svētki un pensionāru tikšanās," sacīja Lilija Kilipa.

Informāciju sagatavoja Tamāra Kļaviņa