Arkliem kalti dilst kā nieki

Lai gan daudzviet vēl nenovākti labības lauki, rugainēs un atmatās darbu uzsākuši arāji. Šī viņiem ir neparasti smaga sezona.

Gan pavasarī, gan rudenī Ezeres pagasta SIA "Griezes Dzintari" arājs ir Guntis Garbens. Šoruden viņam ziemāju sējai jāsagatavo 50 hektāru lauku, padarīta aptuveni puse. Ja negadās tehnikas ķibeles, dienā piecus vai sešus hektārus uzart varot, bet zeme ir ļoti smaga, augsne nevis drūp, bet atšķeļas gabalos kā lauskas no liela ķieģeļa. Smagos apstākļus bieži vien dzelži neiztur. Mazliet vieglāk strādāt rugainēs, kur augsne jau iekopta. Bet zālājos, atmatā uz priekšu var tikt ar lielu piepūli. "Nav jau iespējams izvēlēties aršanai tikai vieglākās augsnes, rugaines, jo augu seku plānojām laikus, aparamās platības nomiglojām pret nezālēm, un tur arājam jāstrādā. Ļoti vajadzīgs lietus, bet ar mēru. Ja sāks gāzt dienām ilgi, būs grūti iesēt ziemājus," saka SIA vadītāja Valentīna Gricillo.

Visvairāk nodilst galvenie darba instrumenti - kalti. Tie, liekas, izkūst kā sviests saulē. Nule uzarti divi lauki, un kalti sadiluši tā, ka atgādina plāksnītes - kļuvuši divreiz plānāki un divreiz īsāki par jauniem. Pērnruden, kaltus ne reizi nenomainot, tika paveikts viss rudens arums. Grūti klājas arī traktoram, un SIA vadītāja atzīst, ka nākamgad noteikti jāplāno jaudīgāka traktora iegāde.

Labību audzē nu jau gandrīz 300 liellopu ganāmpulkam. Lai gan šogad graudu raža laba, tomēr nepietiks visai garajai ziemai, tādēļ nāksies arī iepirkt. "Griezes Dzintariem" uzņēmumi pārdodot lopbarību arī ar pēcmaksu, zinot, ka fermas īpašnieki noteikti norēķināsies.

Tā kā laiks karsts, govis gana visu diennakti. Parasti karstumā izslaukums samazinās, bet "Griezes Dzintaros" esot otrādi: vēsā laikā tas nokrities, bet karstā ir pat palielinājies. Tādēļ kopējas esot jokojušas, ka šīs laikam ir Āzijas govis, kam karstums nepieciešams. Šogad nopirktas 45 grūsnas teles - gan no "Tērvetes", gan no "Saldus Druvas". "Griezes Dzintaros" spriež, ka to agrākās kopējas bijušas ļoti labas. Teles ir mierīgas, mīlīgas un brīnās, ja kāds tās rāj - nav radušas. Nav izvēlīgas, noēd arī to zāli, ko "Griezes Dzintaros" audzētās govis brāķē. Pāris teles atnesās pirms laika un jau dod dienā 18 litrus piena. Kad atnesīsies visas jaunās gotiņas, ziemā gaidāms lielāks izslaukums nekā vasarā.

Līdz ziemai ne tikai jāapar lauki, jāiesēj ziemāji, bet arī jādezinficē kūts un vairākām ēkām jāsalabo jumti, ko šogad krietni izbojāja lielie vēji. Tālākas nākotnes plāni saistīti ar nopietniem pārkārtojumiem - iecerēts ierīkot slaukšanas zāli un pāriet uz govju nepiesietu turēšanu. It kā jauna, tomēr "Griezes Dzintaros" jau zināma sistēma, jo te savulaik jau bijusi slaukšanas zāle.