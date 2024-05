Būvējot vienu ceļu, sabojā citu

Otrdien, atgriezdamies savā zemnieksaimniecībā Brocēnu novada "Lejas-Sodniekos", Aijas Mauriņas auto iestiga dziļā ceļa risē, un tikai garāmbraucošs traktors viņas auto varēja izdabūt uz kaut cik cietāka seguma.

Izšķaida desmit kilometru ceļa

Ceļā no Brocēnu Imantām uz Smites grants karjeru Zvārdes pagastā neizbraucamu vai grūti izbraucamu vietu nu jau ir ne mazums. Ik dienas caur Imantām tālāk uz Smitu karjeru kursē smago auto virkne, ik pa piecām vai septiņām minūtēm vismaz viena ar pamatīgu grants kravu. No Smitēm uz Baltezera apkaimi tiek vests ceļu seguma materiāls, jo te pēc "Latvijas valsts mežu" pasūtījuma tiek būvēts ceļš, kas atvieglos kokmateriālu izvešanu no cirsmām. Konkursā tiesības šo ceļu būvēt ieguvis "Saldus ceļinieks". Darbs norit intensīvi, un tikai īsu brīdi uz ceļa nav redzami grants vedēji. Dažviet rises izdzītas pat pusmetra dziļumā. Ceļam no karjera turpat vai līdz Imantām nav stabila un cieta pamata, un smagie auto smiltis un smalko granti daudzviet izjaukuši putrā, kas kļūs par slīkšņu, ja uzlīs pamatīgs lietus. Visvairāk sabojātā ceļa posma galējais punkts ir "Lejas-Sodnieki".

Kad brauktuve bija vēl kaut cik pieņemamā kārtībā, to izmantoja arī tie, kuri no Brocēnu puses brauca uz Zvārdes pagastu. Neasfaltētā ceļa posms, kas patlaban tiek intensīvi bojāts, ir aptuveni 10 kilometrus garš. Tas tiek darīts, lai uzbūvētu astoņus kilometrus jauna ceļa citā Brocēnu novada vietā. Neloģiski un absurdi. Bet "Lejas-Sodniekos" dzīvojošie ar grūtībām un, riskējot sabojāt savus auto, meklē iespējas nokļūt mājās vai aizbraukt no tām.

Tiesa gan, ceļu būvētāji kaut ko dara lietas labā. Trešdien sabojātajās vietās tika bērta smalka grants. Bet, ja saglabājas smago automašīnu intensīva kustība, arī dažviet izbērtā grants drīz vien tiks izārdīta no dziļajām risēm.

"Tas ir neperspektīvs ceļš."

Tā kā lielākā ceļa daļa ir Brocēnu pašvaldības pārziņā, lūdzu Brocēnu domes priekšsēdētājam Arvīdam Mēteram izskaidrot, kādēļ pašvaldība pieļauj ceļa bojāšanu.

"Nedomāju, ka par saviem līdzekļiem ceļu remontēs "Saldus ceļinieks". Valsts piešķir līdzekļus konkrētam mērķim, un tas ir ceļš pie Baltezera, kas patlaban tiek būvēts. Tas ir "Latvijas valsts mežu" pasūtījums un neparedz līdzekļus ceļa sakārtošanai no karjera līdz jaunbūvējamam ceļam. Konkursa noteikumi jauna ceļa būvei tādu pienākumu ceļu būvētājam neparedz, tātad arī līdzekļi ceļu salabošanai nav paredzēti pat tad, ja līdz karjeram firmai būtu jāuzbūvē jauns piebraucamais ceļš. Ja firma vēlas uzvarēt konkursā, bet paredzētu arī šādus izdevumus, tai nav ne mazāko izredžu uzvarēt konkursā,iegūstot pasūtījumu, tātad darbu.

Ja nebūvētu šo jauno ceļu pie Baltezera, tas būtu nopietns šķērslis mežu nozares attīstībā. Labi, neļausim būvfirmai braukt pa sava novada ceļiem. Pilnīgi iespējams, ka tad uzvarētu cita rajona firma un varbūt arī granti vestu no citurienes. Smitu grants karjers ir vienīgais tuvākais.

Ceļam aiz Imantām uz Zvārdi ekspertīze nav veikta, bet tas būvēts ar aprēķinu, ka maksimālais kravas svars ir trīsarpus tonnas. Patlaban pa to ved daudzreiz smagākas. Ja konkursa nolikumā nav paredzēti līdzekļi jau esoša ceļa sakārtošanai, es to ietekmēt nevaru. Pat tās grants kravas, kas lielajās bedres tiek iebērtas, ir izmaksas. Labi, slēgsim šo ceļu, firma laikā neizpildīs pasūtījumu, mēs to būsim izputinājuši, un Brocēnu domē pabalstus lūgs apmēram 20 bezdarbnieki. Tādas varētu būt sekas.

Ja runāju pavisam atklāti, šis ceļš nav perspektīvs, un to ir vērts salabot tikai tādēļ, ka tur vēl dzīvo viena ģimene. Pārējās sētas ir tukšas, un nekas neliecina, ka tur atgriezīsies cilvēki. Tomēr, ja dzīvo kaut vai viens cilvēks, pašvaldība cenšas ceļus uzturēt, jo tas ir mūsu novada cilvēks. Pašvaldības pienākums nav rūpēties par to ērtībām, kuri pa mūsu ceļiem brauc ogot, sēņot vai pēc malkas uz kaimiņpagastu."

Slēdz ceļu vieglajam transportam

Brocēnu domes priekšsēdētājs Arvīds Mēters trešdien ticies arī ar "Saldus ceļinieka" speciālistiem, un panākta vienošanās, ka firma darīs visu, lai visvairāk izdangātās vietas nesabojātu pavisam. Ceļš uz laiku tiek slēgts vieglajam transportam, un grants intensīvas izvešanas laikā vieglajiem auto nāksies mērot līkumu gar Biļļiem. Tikai tad, kad grants vešana būs pabeigta, ceļu sakārtos tā, ka tas būs izbraucams arī vieglajam transportam.

Tiktāl viss skaidrs. Kaut arī katrai pusei ir sava taisnība, gluži cilvēcīgi ir negodīgi, ka, ekonomējot līdzekļus ceļa remontam, pa kuru ved granti, būvē citā vietā jaunu. Pat ja ceļu no Imantām Zvārdes virzienā patlaban pašvaldības vadītājs uzskata par neperspektīvu un mazāk nozīmīgāku par jaunbūvējamo, vai šobrīd mazapdzīvotā nomale jelkad atdzīvosies, ja turp nevedīs normāli izbraucams ceļš? Var iznākt, ka bezceļa dēļ mājas būs spiesti pamest pat Mauriņi, kuri savas saimniecības izveidē 12 gados ielikuši spēku, līdzekļus un veselību. Šķiet, viens parasts un neperspektīvs lauku cilvēks tomēr ir tik mazs un bezpalīdzīgs situācijā, kad tiek likti lietā lieli līdzekļi, kas nākotnē sola lielu peļņu.