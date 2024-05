Ir tik daudz iespēju atrast nodarbošanos

PASAULES ČEMPIONI tikko saņēmuši ceļojošo balvu ar zābaciņu. Attēlā no kreisās puses Guntars Mankuss, Anita Liepiņa (viņas pirmā trenere ir Guntara mamma Daila Mankusa) un Raimonds Lapiņš. FOTO - NO GUNTARA MANKUSA ALBUMA

Pirms trim nedēļām Guntars komandā ar bijušo saldenieci Anitu Liepiņu un siguldieti Raimondu Lapiņu Čehijā kļuva par pasaules čempioniem rogainingā MIX grupā.

INTERVIJA AR PASAULES ČEMPIONU ROGAININGĀ (EKSTRĒMĀ ORIENTĒŠANĀS) GUNTARU MANKUSU

Kas ir rogainings? 24 stundu ilga orientēšanās, kuras laikā jāatrod pēc iespējas vairāk kontrolpunktu. Katram no tiem ir sava vērtība. Saskaitot kopā iegūtos punktus, tiek noteikts uzvarētājs.

Vai jūs orientējāties tiešām 24 stundas?

- Jā. Sacensības notika Bohēmijā. Tās sākās vienos dienā un beidzās otrajā dienā vienos. Noteikumi paredz, ka naktij jābūt tieši pa vidu.

Pirms nakts mēs atgriezāmies nometnē, ieēdām zupiņu. Spēkos vājākie pa nakti tur arī gulēja. Nevienam jau nespiež ar varu naktī iet mežā. Šī bāze atradās orientēsanās kartes vidū. Kādu stundu laika mēs tur zaudējām, jo arī mainījām zeķes, paņēmām akumulatorus un halogēna lampas. Lampa - uz pieres, akumulators - mugursomā. Nesām somā arī sporta dzērienu, dažādus pulverus, ko sajauc ar ūdeni. Arī rupjmaizi.

Vai visu šo laiku skrējāt?

- Mēs skrējām diezgan maz, apmēram 15 - 20 %. Un tikai līdzenumos. Kalnos noteikti neskrējām, un otrajā dienā arī bija grūti. Visu laiku bija jāiet pa gravām - augšā, lejā. Kalni nebija ļoti augsti. No 600 līdz 900 metriem virs jūras līmeņa. Kopumā kādus 3 - 4 tūkstošus mēs uz augšu paņēmām.

Laika apstākļi bija labvēlīgi, pavēss, visu nakti lija smalks lietus, kā rasa. Tas netraucēja.

Cik kontrolpunktu pavisam bija?

- 72. Atradām - 53. Maksimālā punktu summa bija 4400, mēs savācām - 3420. Karti saņēmām divas stundas pirms starta. Apskatījāmies vērtīgākos punktus, izrēķinājām, cikos vakarā jāatgriežas nometnē. Organizatori konktrolpunktus bija saplānojuši tā, ka visus paņemt nevarēja.

Absolūtajā vērtējumā (182 komandas) mēs ierindojāmies 7. vietā, bet savā MIX open grupā, kur uzvarējām, pavisam bija 75 komandas. Sportisti bija atbraukuši no 25 valstīm.

Kurā valstī rogainingu izdomāja?

- Šī sporta veida aizsācēji ir austrālieši. Pirmais pasaules čempionāts notika 1976. gadā Austrālijā, tad vēlreiz Austrālijā, Kanādā, Jaunzēlandē. Pirmo reizi šogad tas bija Eiropā - Čehijā. Nākamais pēc diviem gadiem būs Amerikas Savienotajās Valstīs.

Rogainings daudz ko ir pārņēmis no kalnu tūrisma.

Vai visās komandās bija pa trim dalībniekiem?

- Jo vairāk komandā dalībnieku, jo lielāka varbūtība, ka kāds var ātrāk noplīst, neizturēt šo slodzi. Bet, ja jāorientējas 24 stundas, tad labāk, ka komandā ir vairāk cilvēku, jo ir, kas kontrolē situāciju. Pārsvarā komandās bija pa diviem sportistiem.

Orientēšanās ir individuālais sporta veids, rogainings - komandas sporta veids.

- Jā. No vienas puses komandā ir vieglāk, jo tik ilgi vienam orientēties būtu ļoti grūti. Gribas ar kādu parunāties. Drošāk, ja kāds tevi visu laiku kontrolē un pasaka - tu varbūt kļūdies. Pat, ja es neeju šķībi, tas ir svarīgi. Mēs vēlreiz apskatāmies un pārbaudām, vai ejam pareizajā virzienā. Tas ir pluss komandas sporta veidā.

Ja cilvēki psiholoģiski ir saderīgi, tad tas palīdz pārvarēt grūtības. Vienam būtu nomācoši iekļūt necaurredzamā mākonī. Mēs arī iegājām mākonī. Mūsu halogeno lampu gaisma tajā atstarojās tāpat kā, mašīnas tālās ugunis miglā.

Noteikumi paredz, ka, meklējot punktus, drīkst drusku izretoties, bet jāturas tādā attālumā vienam no otra, lai varētu sasaukties.

Arī no drošības apsvērumiem tik garā distancē ir drošāk iet grupā. Mums visiem izdalīja arī svilpītes, lai vajadzības gadījumā varam sazināties.

Kā jūs atradāt savu zelta trijnieku?

- Es ar Raimondu kopā jau biju piedalījies orientēšanās sacensībās ar laivām, velosipēdiem... Man bija ideja, ka tieši MIX grupā mums būtu reālākā iespēja sasniegt labāko rezultātu. Tāpēc piedāvājām iesaistīties arī Anitai. Viņa ir soļotāja, maratoniste, Olimpisko spēļu dalībniece. Zinājām, ka Anitai šāda diennakti gara orientēšanās grūtības nesagādās. Arī mūsu iespējas kaut ko izcīnīt nemazināsies, jo viņai ir nenovērtējama pieredze garajās distancēs. Viņa zina, kāda pārtika jāņem līdzi, kā pareizi jāatpūšas. Anita komandai ļoti palīdzēja.

Viņa mums mācīja, ka jādzer ik pa 20 minūtēm. Mugursomās mums bija tādas kā blašķes, kā plastmasas maisi ar caurulīti, pa kuru dzērienu iesūcām. Tas tādēļ, lai nebūtu jākavē laiks, ņemot pudeli ārā no somas. Regulāri katrās trijās stundās bija jāēd. Man bija speciāli šokolādes batoniņi, kuros ir visas nepieciešamās minerālvielas. Pareiza ēšana svarīga organismam, arī kāju muskuļi mazāk sāp.

Ja visu laiku ēd saldumus, tad vienubrīd tie noriebjas. Tāpēc mums bija arī rupjmaize.

Vai bija kāds krīzes brīdis?

- Pirmajā dienā mēs pārāk nepārskrējāmies. Sekojām līdzi pulkstenim. Nakts pagāja nemanot, bija vēsāks un orientēties arī bija interesanti. No rīta, kad sāka kļūt siltāks, tad bija - tā kā bija. Katram uznāca vājuma posms, bet tam bija jātiek pāri. Vienubrīd sāka rādīties tādas kā halucinācijas. Likās, ka redzam kontrolpunktu, bet tā tur nemaz nebija.

Anita par mums ar Raimondu izrādījās stiprāka. Viņa vienubrīd pat palīdzēja man nest lampas akumulatoru. Bet bija jāsaņemas, jāsteidzas, lai nenokavējam laikus ieskriet finišā.

Kājas drusku pēc tam sāpēja, bet tas ir normāli. Ļoti svarīgi ir labi apavi, un zeķes jāmaina, jo kājas svīst, apavos salien iekšā arī netīrumi, jo jāskrien pa purvainām vietām.

Vai rogainings ir komerciāls sporta veids?

- Nē, naudu tur nopelnīt nevar. Eiropā šis sporta veids nav īpaši populārs. Uzvarētājos bija Austrālijas, Jaunzēlandes, Čehijas sportisti un mēs no Latvijas.

Katras šādas sacensības prasa diezgan lielus personīgos ieguldījumus. Nepieciešami speciāli apavi, pārtika, sporta dzērieni, visi ceļa izdevumi, dalības maksa sacensībās, tāpat arī pārējais ekipējums - tās pašas lampas un akumulatori. Man ir laba alga, tāpēc varu to atļauties. Bet daudzi to nevar atļauties.

Nezinu, kā mums veiksies, bet mēs gribam iesniegt Latvijas valdībai dokumentus, ka esam kļuvuši par pasaules čempioniem. Mēs nejūtamies sliktāki par pasaules čempioniem Serģi un Rasmani, kas no valsts saņem prēmijas.

Kāpēc tu izvēlējies rogainingu, tu taču esi labs orientierists?

- Klasiskajā orientēšanās sportā es neko īpašu vairs sasniegt nevaru. Oskars Zērnis vēl varbūt var, tāpēc ir valsts izlasē.

Man šķiet, ka klasiskā orientēšanās man ir par vienkāršu. Es tur nevaru atklāt pilnībā visas savas iemaņas un spējas. Parastā orientēšanās kartē viss ir tik precīzi iezīmēts, ka, to lasot, var ļoti precīzi orientēties, saprast katru sīkumu.

Rogainingā vairāk vajadzīga intuīcija, apvidus izjūta. Pat ne visi objekti kartēs ir iezīmēti, kaut kas ir aizaudzis un mainījies.

Manuprāt, tev ir izcils talants spēt orientēties dabā un arī lasīt kartes.

- Tā ir pieredze, kas veidojas ar gadiem. Varbūt kaut kāds talants ir, bet, ja to neizkopsi un nepilnveidosi, tad nekā nebūs. Ar kartēm ir jādarbojas gadiem. Rogainingā kartē attālumi ir pavisam savādāki. Ir atšķirība, ja mērogs ir 1:15 000 vai 1:50 000.

Mājās kartes es speciāli nepētu. Cik tad var, ja jau trīs reizes nedēļā mežā trenējos ar karti. Jā, es analizēju to, ko mežā daru, bet tā ir tāda standarta darbība.

Cik liela ir tava orientierista pieredze?

- Pirmo reizi mani uz mežu orientēties aizveda mamma. Tā laikam ir ģimenes tradīcija, bet ar varu man nespieda. Aktīvi ar orientēšanos nodarbojos no astoņdesmitajiem gadiem.

Ik pa laikam ir kaut kas jāmaina. Tāpēc sāku nodarboties ar multisportu. Man patīk orientēšanās ar laivu pa upi, ar velosipēdu, ar kājām. Tās ir jaunas izjūtas.

Bet tas taču ir grūti. Kāpēc tu sevi tā moci?

- Tas ir tāpat, kā cilvēki pārvar grūtības un kāpj kalnos, brauc ziemā uz kalniem slēpot. Katrs atrod kaut ko atbilstošu savām fiziskajām spējām.

Arī es no šī sporta gūstu baudu. Man tas patīk.

Rogainingā tu īsā laikā kļuvi par pasaules čempionu. Kāds ir tavs augstākais sasniegums orientēšanās sportā?

- Nav man nekādu lielu sasniegumu. Uzvara Latvijas čempionātā nav nekas īpašs. PSRS izlasē esmu piedalījies starptautiskās sacensībās "Sadraudzības kauss", kur startēja sociālisma bloka valstu sportisti.

Varbūt tu beidzot esi atradis savu īsto stihiju?

- Grūti pateikt. Domāju, ka katrs cilvēks var atrast kādu jomu, kur izcelties. Arī sporta veidu, jo to ir ļoti daudz. Tikai jāmeklē.

Var jau būt, ka tieši šis ir mans sporta veids. Nākamgad, ja būs laba veselība, mēs vēl pamēģināsim startēt Eiropas čempionātā.

Pārāk bieži startēt rogainingā gan nevar. Tāpēc jau arī pasaulē labākie maratonisti gadā piedalās tikai dažos maratonos. Organismam nepieciešams atjaunošanās laiks.

Vai sports sagandē veselību?

- Ne jau tieši tā, ka sagandē, bet īslaicīgas traumas ir. Čehijā sapūlēju celi, kas sāp. Uzberzu tulznu uz kreisās kājas pēdas, tāpēc pēdējās piecas stundas pasaules čempionātā piekliboju un uzsvaru liku uz labās kājas. Tajā laikā otrai kājai bija pārāk liela slodze.

Pēc sacensībām nākamās divdesmit četras stundas nevarēju nokāpt lejā pa kāpnēm. Arī uz pjedestāla apbalvošanā bija grūti uzkāpt. Bet tā jau gadās, un tas ir pārejoši. Tāds tas sports ir.

Dopinga pārbaudes jums bija?

- Es tiešām gaidīju, bet dīvaini - nepārbaudīja. Laikam tāpēc, ka nekādas īpašās balvas nepasniedza. Nav naudas šajā sporta veidā iekšā.

Neko neatļautu jau mēs nelietojām. Vitamīnu un minerālvielu koncentrāciju, kāda nepieciešama organismam, no parastās pārtikas nevar uzņemt, tāpēc atļautos pulverīšus dzērām. Manuprāt, šādās garās distancēs dopings neko nepalīdz. Bet es par to īpaši neinteresējos.

Tu nedzer kafiju. Varbūt arī alkoholu - nē?

- Ja tā stingri spriež no veselības viedokļa, tad tējā arī ir kofeīns. Kafija man vienkārši negaršo. Šo to es cenšos veselības labad darīt - dzeru žeņšeņa tabletes. Bet tas nav īpaši mērķtiecīgi.

Biju Apšuciemā pie interesanta cilvēka. Viņš teica, ka dienā esot jāapēd tējkarote roņa tauku, jo tajos esot visa Mendeļejeva tabula. Es gan no viņa gribēju dabūt roņa taukus kāju ieziešanai, jo gatavojos sacensībām, kur orientēšanās notiks pa upi.

Alkoholu iedzeru, bet reti. Ziemā labi var sasildīties ar balzamu un upeņu sulu.

Tu laikam pēc dabas tomēr esi individuālists.

- Man ir daži labi draugi. Pārējie - paziņas. Orientēšanās ir sporta veids, kas iemāca vienam lemt. Es tiešām viens jūtos labi. Kolektīvā mani vienmēr kaitina, ka katram ir sava vēlme, - viens grib te apstāties, cits - citur. Ekskursijās man tas krīt uz nerviem. Tā bija Islandē, kad braucām ar vairākām automašīnām. Tad norunājām, kur vakarā jāsatiekas, un braucām ar brāli atsevišķi.

Līdzsvarototība, mierīgums. Vai orientēšanās tevī veidojusi šīs īpašības?

- Tā varētu teikt - orientēšanās un dzīve man to iemācījusi. Stresa situācijās ir jāprot saglabāt mieru. Varbūt tā ir arī mana dzīves uztvere.

Katrs cilvēks ir individuāls. Vienmēr var būt tā, ka kāds tieši šinī brīdī gribēs ēst vai atpūsties. Cits tieši šinī brīdī negribēs atpūsties. Šādās situācijās vienmēr jābūt kādam, kas piekāpjas. Mums Bavārijā arī tā gadījās, kad šķita, ka jāiet bišķi lēnāk. Anita tad teica - nu var paiet, ja jau tik tālu noiets, tad ātrumu nav ko samazināt. Tikām tam pāri, un viss bija kārtībā.

Interesanti, ka naktī, kad gājām pa pļavām, mums ļoti traucēja elektriskie gani. Vairākas reizes dabūjām ar elektrību. Bija mitrs, migla. Pat, ja pieskārāmies ar mugursomu pie vada, tad tai cauri jutām elektrības sitienu. Govis gan bija tikai dažas, bet elektriskie gani bija visur.

Kas pasaules čempionātā vēl bija interesants?

- Viens kontrolpunkts bija pie padomju laika izlūkošanas torņa. Redzējām vairākas pamestas militārās bāzes. Čehi bija centušies kontrolpunktus nolikt dažādās interesantās vietās - baznīcas drupās, vecos kapos, vietās, kur ir skaisti dabas skati.

Tu esi pieprasīts datorspeciālists, dažādos projektos strādājis vairākās valstīs. Kāpēc tomēr nolēmi palikt Latvijā?

- Ja man tiešām būtu ļoti labs darbs ārzemēs, varbūt arī būtu tur palicis. Nekāda īpašā Latvijas patriotisma manī nav. Ir tāds teiciens - es mīlu šo zemi, es ienīstu šo valsti. Varbūt tas ir arī daļēji mans uzskats.

Man bija piedāvājumi Vācijā, bet negribējās mācīties vācu valodu. Ja būtu darbs angliski runājošā valstī, varbūt arī paliktu tur. Man patīk ārzemēs strādāt neilgu laiku, iepazīt cilvēkus, redzēt, kā tur dzīvo. Tas ir interesanti. Norvēģijā, Somijā, Francijā, arī Sanktpēterburgā esmu strādājis.

Jā, arī Korejā mēnesi pavadīju. Tur bija eiropiešiem neizprotamas priekšnieka un padotā attiecības. Korejieši ir fanātiķi. Par to, ka viņi strādā pēc darba laika beigām, neviens viņiem nemaksā. Bet, ja priekšnieks mājās neiet, tad padotie arī turpina strādāt. Ja priekšnieks vakarā aicina iedzert, tad obligāti visiem jāiet dzert, jo nedrīkst atteikties. Ja kāds kaut ko izmaksā, tad to vienmēr dara pēc amata vecākais. Ja notiek savādāk, tad to var uzskatīt par apvainojumu. Sievietes austrumos arī savādāk kotējas, nekā Eiropā pierasts.

Kurā valstī tev kā orientieristam bijis visinteresantāk?

- Korejā man nebija iespējas orientēties, jo nebija sezonas. Tas būtu bijis ļoti oriģināli - orientēties Āzijā.

Eiropā viss ir līdzīgi. Man patīk Krievijā. Tur piesaista nostaļģija pēc padomju laikiem.

Kad biju Norvēģijā, pavisam nejauši rajonā, kur dzīvoju, atradu klubu, kur trenējās orientieristi, kas regulāri piedalās pasaules čempionātos. Bija patīkami ar tādiem cilvēkiem kopā trenēties. Viņi mani ļoti vienkārši pieņēma, neko īpašu nevaicāja. Bija ļoti draudzīga attieksme.

Ar ko vēl tu aizraujies?

- Pa vakariem Rīgā spēlēju biljardu. Ar to es vairāk nopelnu nekā ar orientēšanos. Vēl uzspēlēju basketbolu.

Man patīk arī ceļot, aizbraukt paslēpot. Patīk paklausīties mūziku - ne tikai roku un metālu, arī veco latviešu mūziku.

Laiks jāatlicina arī meitai un draudzenei.