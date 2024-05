Mana nedēļa (20.08.)

KĀRLIS MAKS, Cieceres internātpamatskolas direktors:

"Ir īsta vasara - silta un jauka. Var kā bērnu dienās - īsās biksēs un kailām kājām staigāt no agra rīta līdz vēlam vakaram. Pagājušonedēļ sanāksmē satikos ar skolas darbiniekiem. Šķita, ka arī viņi ir atpūtušies un gatavi smagajam darbam, kas internātskolā diendienā jādara.

Domas par remontu un skolas sagatavošanu - tā ir jebkura direktora ikdiena. Jāprāto, kā izdarīt maksimāli daudz ar mūsu resursiem un līdzekļiem.

Eiropas vidienē pagājušonedēļ milzīgi plūdi... Mani satrauc to cilvēku neveselīgā ziņkāre par citu tautu un zemju nelaimēm, kas masveidā brauc ekskursijās apskatīt dabas stihiju. Dievs mūsu zemīti ir sargājis no visādām nelaimēm, un, domāju, nebija ētiski braukt skatīties. Varu tikai just līdzi tām zemēm, kam šīs nelaimes iet pāri. Es esmu bijis plūdu vietās - Drēzdenē, citur Vācijā, Austrijā. Būs nepieciešami milzīgi līdzekļi, lai atgūtos.

Ļoti priecīgs notikums man bija klases salidojums. Mēs, kādreizējās Rudbāržu vidusskolas absolventi, satiekamies vasarās, un šogad bija mana kārta visus uzņemt. Sākumā tikāmies ik pa pieciem gadiem, bet, jo "jaunāki" kļūstam, jo biežāk sanākam kopā. Prieks, ka visi ir veseli, nav lielu kreņķu. Tikai divi klasesbiedri objektīvu iemeslu dēļ neieradās. Bija arī abi mūsu audzinātāji. Tiekoties runājam par daudz ko, no rokas rokā ceļo līdzi atvesti albumi.

Man ir grūti pieņemams, ka daudz mūsu jauniešu atstāj dzimteni un brauc uz ārzemēm. Svešumā apprecas un pāriet citā kultūrā. Kādas izredzes, ka viņi atgriezīsies? Lai gan izskolotie cilvēki šeit ir visvairāk vajadzīgi. Tā mēs investējam citā tautā. Par to runājām salidojumā.

Atkal ir skaistas naktis. Augustā tās ir tumšas, siltas un ļoti zvaigžņotas.

Pierakstīja Agrita Maniņa