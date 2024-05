Būtiskākie grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

Šā gada 6. jūnijā Saeima pieņēma grozījumus likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas stājās spēkā 5. jūlijā.

Būtiskākie jauninājumi. Grozījumi izdarīti 18. panta 1. daļā, kas nosaka, ka darba ņēmēja un darba devēja obligāto iemaksu likme ir 33 %, t.i., darba ņēmējam - 9%, darba devējam - 24.09%. Savukārt likuma pārejas noteikumu 2. punkts nosaka, ka likuma 18. panta 1. daļa stājas spēkā no 2003. gada 1. janvāra.

Ar likuma grozījumiem 14. panta 7. daļā ir mainīti nosacījumi obligāto iemaksu aprēķināšanai no darbinieku labā darba devēja veiktajām apdrošināšanas prēmijām un iemaksām privātajos pensiju fondos. Šī panta daļa stājās spēkā ar atpakaļejošu datumu - 2002. gada 1. janvāri.

Likuma 16.1. pants ir papildināts ar 5. daļu, kas stājās spēkā no 2002. gada 5. jūlija. Šī panta daļa nosaka - ja darba devējs obligātās iemaksas ir aprēķinājis no darbinieku algas, kas ir mazāka par MK noteikto minimālo darba algu (Ls 60), un nav attaisnojoša dokumenta, kas to apstiprinātu, VID piedzen no darba devēja obligātās iemaksas un soda naudu obligāto iemaksu apmērā no Ls 60. Līdz šim šādas soda sankcijas tika piemērotas, ja nebija noslēgts darba līgums. Par attaisnojošiem dokumentiem kalpo uzskaites tabele par darbinieku nostrādātajām stundām vai rīkojums par nepilnu darba laiku. Par nepilnu darba slodzi var vienoties, arī slēdzot darba līgumu.

Likumā ir izdarīti gozījumi, kuri attiecas uz pašnodarbinātām personām.

Likuma 1. panta 3. punkta 1. apakšpunkts nosaka, ka individuālie komersanti ir pašnodarbinātas personas. Līdz ar to individuālie komersanti VID tiek piereģistrēti kā pašnodarbinātas personas.

Likuma 6. pants papildināts ar 14. daļu, kas ieinteresēs tieši tos cilvēkus, kuri saņem autoratlīdzību. Šī daļa ir spēkā ar atpakaļejošu datumu - 2002. gada 1. janvāri. Autori, kuri obligātās iemaksas veic ar sava darba devēja starpniecību no darba algas, obligātās iemaksas no saņemtajām autoratlīdzībām var neveikt. Darba devējs var arī nebūt tas pats uzņēmums, kas izmaksā autoratlīdzību.

Lai autors, kurš ir veicis obligātās iemaksas no gada sākuma, varētu tās saņemt atpakaļ, ir jāiesniedz iesniegums VID teritoriālajā iestādē. Šo iesniegumu raksta brīvā formā. Tie autori, kuri ir nolēmuši arī turpmāk veikt sociālās iemaksas, lai papildinātu savus uzkrājumus pensijai un slimības apdrošināšanai, iemaksas veic vispārējā kārtībā reizi ceturksnī kā pašnodarbinātās personas. Autori, kuri ir reģistrējušies VID kā pašnodarbinātas personas un nevēlas vairs veikt sociālās iemaksas, par to informē VID.