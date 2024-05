Kura politiskā partija jums šķiet simpātiskāka?

VILNIS BERGS, individuālā darba veicējs Zirņu pagasta "Akmeņkaļos": - Principā man vairs nav simpātiska neviena partija. Iepriekšējās vēlēšanās balsoju par sociāldemokrātiem, bet tagad, redzot, kas notiek šajā partijā, kā LSDSP priekšsēdētājs Juris Bojārs "bīda" savu dēlu Rīgas domē, partija saķēlusies, tādēļ vairs šo partiju neatbalstu. Nesen izlasīju vienu interesantu rakstu - mums, vēlētājiem, ir tikai ilūzija, ka spējam piedalīties valstī notiekošajos procesos. Būtībā visa politika tiek taisīta bez mums - balso, par kuru partiju gribi, visu šo partiju politiku nosaka lielie "naudas maisi". Es smejos, ka tagad Latvijā sākušās olimpiskās spēles - seriāla "Hameleonu rotaļas" rādīšanas laikā raida politisko partiju reklāmas. Tas ir stulbi.

MARTA ZARIŅA, grāmatveikala "Anneles grāmata" darbiniece: - Kopš Tautas partija kandidē vēlēšanās, esmu balsojusi tikai par šo partiju. Man patīk tās līderis Andris Šķēle, jo viņš ir ar lielām darbaspējām un prasa nopietnu darbu arī no saviem padotajiem. Man uz cilvēkiem ir "oža", un līdz šim tā īsti vilties nav nācies. Visos, kas man ir simpātiski, tiešām ir kaut kas labs. Tādēļ arī 8. Saeimas vēlēšanās, ja vien tajās piedalīšos, droši vien atkal balsošu par Tautas partiju.

ARTŪRS MACULĒVIČS, mūzikas skolas direktors: - Atbilde ir īsa - neviena, jo man bijusi iespēja būt daudzās valstīs, redzēt, kā tajās dzīvo cilvēki un kā valdības gādā par cilvēkiem. Latvijas politiskās partijas, valdība un mēs, pārējie, dzīvojam katrs savu dzīvi, it kā pilnīgi atsevišķi. Kamēr politiķi (un arī vēlētāji) to nesapratīs, nekas nemainīsies, lai arī kādi politiskie spēki nāks pie varas jaunajā Saeimā. To gan saprotu, ka nepiedalīties vēlēšanās nedrīkst, bet, par kuras partijas sarakstu balsošu, vēl neesmu izšķīries.

ĒVALDS VIZULIS, Saldus virsmežniecības virsmežzines vienieks: - Esmu uzticīgs vienai partijai, neatkarīgi no tā, ko sola citas. Tā ir LSDSP. Šogad šī partija sašķēlās, no tās it kā Jura Bojāra dēļ aizgāja baldzēnieši un nodibināja Sociāldemokrātu savienību (SDS). Šī šķelšanās, protams, neko labu nedos. Man pret Juri Bojāru simpātijas radās jau Tautas frontes laikā, kad viņš gudri un prasmīgi vadīja kongresu. Tolaik tam bija liela nozīme. To, ka viņu apsūdz par sadarbošanos ar čeku un neļauj kandidēt deputātos, diemžēl nosaka likums. Lai gan domāju, ka viņš Latvijai nekādu ļaunumu nedara.