Kas? Kur? Kad? (1.12.)

1. decembrī plkst. 10 dievkalpojums Silaiņu Romas katoļu baznīcā. Varēs saņemt Ziemassvētku svētītās maizītes, oblātes.

1. decembrī plkst. 15 Romas katoļu Baznīcas dievkalpojums Šķēdes Sv. Adriana kapelā. Varēs saņemt Ziemassvētku svētītās maizītes, oblātes.

1. decembrī Saldus Romas katoļu baznīcā plkst. 18.30 lūgšanu vakars. Iesāksies ar vesperēm, svētīs Adventes vainagu, un plkst. 23.30 - Sv. Mise.

1. decembrī plkst. 17 Druvas kultūras namā Druvas jauniešu deju kolektīva 10 gadu jubilejas ieskaņas koncerts. Piedalās jauniešu deju kopa "Zalktis" (Rīga), "Suitu sievas" (Alsunga), deju kopa "Bandava" (Kuldīga) un mūzikas kapela A. Šulberga vadībā.

2. decembrī dievkalpojums plkst. 15 Zirņu Sv. Mārtiņa Romas katoļu kapelā. Varēs saņemt Ziemassvētku svētītās maizītes, oblātes.

2. decembrī dievkalpojums Ezeres Kristus karaļa Romas katoļu kapelā plkst. 15. Varēs saņemt Ziemassvētku svētītās maizītes, oblātes.

Rajona čempionāta spēles basketbolā vīriešiem A gr. 3. decembrī 2. vsk. plkst. 19 "Garants" - "Novadnieki"; 4. decembrī Brocēnos plkst. 18.30 "Brocēnu dome" - "Tehnikums", plkst. 20 "Readymix" - "Sporta skola"; 7. decembrī Brocēnos plkst. 19 "Velve" - "Kauss". B gr. spēles 4. decembrī Druvā plkst. 18.30 "Druvas jaunieši" - "Saldus dome", plkst. 20 OK "Saldus labība" - "Druvas saldējums"; 5. decembrī ģimnāzijā plkst. 19 "Saldus dome" - OK "Saldus labība"; 6. decembrī ģimnāzijā plkst. 20.30 OK "Saldus labība" - "Blīdene"; 7. decembrī Novadniekos plkst. 19 "Bingo" - "Zirņi".

11. decembrī plkst. 10 rajona padomē uz sarunu par sporta aktualitātēm un finansējumu 2002. gadā tiek aicināti visu sporta veidu vadītāji.

Rajona čempionāta spēles volejbolā vīriešiem 3. decembrī tehnikumā plkst. 19 "Krējums" - "Remte", plkst. 20 "Jaunauce" - "Readymix"; Vadakstē plkst. 20 "Vadakste" - "AS MR"; 5. decembrī Brocēnos plkst. 19 "Kauss" - "Brocēni"; Nīgrandē plkst. 19 "Saldus siltums" - "Vika".

26. decembrī plkst. 20 Saldus bērnu un jaunatnes centrā notiks kluba "Tuvums" pasākums. Aicinātas piedalīties gan jaunās ģimenes, gan ģimenes ar stāžu, arī tie, kas vēl tikai gatavojas dibināt ģimeni. Iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu 21153, vakaros - 33263 vai 23429.