Ķirurģijas nodaļa iegūst jaunu seju

Par rajona padomes piešķirtajiem līdzekļiem kapitāli izremontēta SIA "Saldus medicīnas centrs" slimnīcas ķirurģijas nodaļa.

Pēc remonta nodaļas vestibils un garie gaiteņi ieguvuši pavisam citu izskatu - gludas grīdas izdrupušā un līdz pēdējam nolietotā linoleja vietā, gaišos toņos nokrāsotas sienas, pielikti mūsdienīgi griesti.

"Ar rajona padomi šis mums nav pirmais kopīgais projekts, bet lielākais gan," teica SIA "Saldus medicīnas centrs" rīkotājdirektora vietnieks tehniskos jautājumos Uldis Liepiņš.

Nodaļas darbinieki saņēma dāvanas, daudz ziedu un laba vēlējumu. Īpaši tika cildināta bijusī virsmāsa, tagadējā slimnīcas vecākā māsa Astra Mankusa un saimniecības māsa Ruta Druvaskalne.

Kolēģi no citām nodaļām izteica cerību, ka labi iesāktais varētu tikpat labi turpināties. "Šis ir pirmais cerību stariņš, ka Saldus slimnīca sāk rāpties no bedres ārā," teica viens no apsveicējiem. Sakot paldies rajona padomei un tās vadītājai Ausmai Liepai par izpratni un neatlaidību naudas sagādāšanā, SIA "Būve", tās prezidentam Didzim Konuševskim un visiem darbiniekiem par kvalitatīvo veikumu, nodaļas kolektīvam par spēju novērtēt ieguvumu, SIA "Saldus medicīnas centrs" rīkotājdirektors Agris Skujevskis uzsvēra, ka paveiktais mudina uz tālākiem darbiem. "Es šo brīdi gribētu uzskatīt kā nulles punktu, lai mēs izkustētos no sastinguma un vēl vairāk izjustu, ka, strādājot komandā, daudz var padarīt. Mums ir jābūt lepniem par sevi," viņš teica.

Gandarīts par SIA "Būve" izvēli darbu veikšanai izteica D. Konuševskis, atgādinot, ka šis nav vienīgais kopīgi ar rajona padomi realizētais projekts. "Būve" arī bija uzklājusi cienasta galdu.

Lai palīdzētu SIA "Saldus medicīnas centrs", rajona padome paņēmusi 72 000 Ls kredītu - 48 tūkstoši latu paredzēti remontam, bet 24 tūkstoši - elpināšanas aparatūras un monitora iegādei operāciju blokam. Aparatūras iegādei izsludināts konkurss. "Aicinu arī rajona uzņēmējus padomāt, vai ar ziedojumiem nepalīdzēt slimnīcai vēl kādas aparatūras iegādei novecojušās vietā. Tas būtu neatsverams ieguldījums rajona iedzīvotāju veselības labā," teica A. Liepa.