Atbild Saeimas deputātu kandidāti

Uz "Saldus Zemes" jautājumiem atbild LAIMONIS PUSARS - kandidē Latvijas Atdzimšanas partijas sarakstā Kurzemes vēlēšanu apgabalā ar 5. numuru.

Kāpēc piekritāt kandidēt Saeimas vēlēšanās? Kā personīgi varētu būt noderīgs, ja jūs ievēlētu par deputātu?

- Pastāvošās varas nespēja normāli pārvaldīt valsti, sakārtot ekonomiku un galvenokārt - tirgu, bija iemesls, kāpēc izlēmu balotēties. Otrs iemesls. Man ir mantojumā zeme, kur es gribētu attīstīt zemnieku saimniecību. Bet diemžēl pirmajā ešelonā neesmu iekāpis, un tagad iekāpt ir ļoti grūti, principā - neiespējami. Tāpēc es gribētu ar savām idejām mēģināt kaut ko mainīt šajā sistēmā. Kaut kur lasīju gudra cilvēka teicienu, kas skanēja apmēram šādi, - augstie prāti apspriež idejas, vidējie prāti - notikumus, zemākie prāti - cilvēkus. Mūsu partija pārstāv augstākos prātus - mēs nākam ar idejām. Cilvēki mums ir pakārtoti idejām, nevis otrādi. Man ir 60 gadi un dzīves pieredze. Domāju, ka tieši ar idejām varētu būt noderīgs Latvijai.

Kāpēc būtu jābalso par jūsu partijas sarakstu?

- Tāpēc, ka mēs piedāvājam radikālas izmaiņas, piedāvājam mainīt visu sistēmu. Pašlaik izvērstā kampaņa pret korupciju it kā rada iespaidu, ka vainīgi izpildītāji. Taču sistēma, kas palikta malā, šos cilvēkus kropļo, neļauj viņiem strādāt. Es, piemēram, televīzijas raidījumu "Milžu cīņas" formulētu mazliet savādāk - "ideju punduru cīņas". Jo tur ideju nebija, tika atgremoti veci notikumi un cilvēku reakcija uz tiem. Mēs esam gatavi nākt ar radikālām pārmaiņām.

Jūsu partijas priekšvēlēšanu programmā teikts: "Jāsakārto un jāpilnveido likumdošana." Vai varat nosaukt 3 jūsuprāt svarīgākos likumus, kas būtu pilnveidojami?

- Pats galvenais, kas šodien deformē tirgu, ir Centrālās bankas politika. Tās galvenais uzdevums būtu nodrošināt nevis stabilu lata kursu, bet nacionālās valūtas sistēmu. Tie ir divi dažādi jēdzieni. Lata kursam tirgus ekonomikas valstī jāatrodas tirgus kontrolē, nevis bankas ierēdņu ziņā. Tas ir galvenais, kas šodien neļauj attīstīties. Jāmaina bankas politika. Varētu jau noskaitīt vēl daudzus likumus, kas būtu jāmaina, bet es domāju - ja mums izdosies sakārtot šo jautājumu, pārējais risināsies pats no sevis.

Kā izpildīsiet priekšvēlēšanu programmā solīto - jāatbalsta bērnu nodarbošanās ar fizisko kultūru, sportu, mūziku, mākslu?

- Es jau tikko atbildēju uz šo jautājumu - mainot Centrālās bankas kursu par 180 grādiem. Presē lasām ziņu, ka lats ir ļoti spēcīgs un stiprs, segts par 123%. Tas nozīmē, ka, pārdodot latu, jūs pretī saņemat ārvalstu valūtu 123 santīmu vērtībā. Bet latu arī pērk. Pērkot latu, vajadzīga konvertējama valūta 123 santīmu vērtībā, lai nopirktu vienu latu 100 santīmu vērtībā. Viens process norit ar 23 santīmu peļņu, bet otrs - ar 23 santīmu zaudējumu.

Paanalizēsim, kas notiek importa biznesā. Jūs ievedat preču partiju, lai ar peļņu pārdotu, nopelnītu latus, tālāk šos latus atkal pārdodat ar garantētu peļņu - 23 santīmi uz katru latu. Eksportētājs pārdod savu produkciju ārējā tirgū, nopelna konvertējamu valūtu, bet ir spiests pirkt latu. Importētājs latu nopelna, bet eksportētājs to pērk un maksā par vienu latu 123 santīmus. Par godīgu konkurenci te pat runas nav. Valdības uzdevums būtu nodrošināt uzņēmējdarbības vidi ar naudas līdzekļiem. Ko no nabagiem var paņemt nodokļos? Valdībai būtu jāstimulē pirktspēja, jāveido nevis jaunas darba vietas, bet tās pašas esošās jāapmaksā kārtīgi. Lai to panāktu, vajadzīga Centrālās bankas politikas maiņa.

Kā iznīcināt kontrabandu un korupciju - ko jūsu partija arī sola programmā?

- Domāju, ka uz šo jautājumu es arī atbildēju. Kontrabanda ir iespējama tāpēc, ka importa plūsma, kas nāk iekšā valstī, ir ekonomiski izdevīga. Ja vēl nesamaksā nodokļus, tā ir vēl viena pozīcija, kur var gūt peļņu. Kamēr tas būs ļoti izdevīgs bizness, ierobežot to būs ļoti grūti. To var izdarīt tikai tad, kad panākam, ka lats ir segts 100%, nevis 123% apmērā. Par korupciju - zināt to teicienu, ka zivs pūst no galvas? Minētajā raidījumā "Milžu cīņas" atzina, ka lauku un mazpilsētu policisti strādā godīgi. Korupciju būtībā provocē partijas, mēģinādamas glābt savus sasmērējušos darbiniekus, radiniekus, paziņas, sponsorus. Jāmaina pati sistēma. Šīs vēlēšanu kampaņas galvenais propagandas ierocis ir korupcijas apkarošana. Būtībā tā ir tikai tvaika nolaišana, jo sistēma netiek aizskarta.

Jautā Aidis Herings (LSDSP kandidātu saraksts): "Kā vērtējat pašreizējo koalīciju Saeimā, un ar ko koalīcijā ietu jūsu partija, ja tiktu ievēlēta Saeimā?"

- Varu izteikt savas personīgās domas. Es ietu koalīcijā ar Zemnieku savienību, arī sociāldemokrātu ekonomiskā politika ir normāla. Bet nekādā gadījumā ne ar Latvijas ceļu, kas ir skaidri populistiska partija, kas Latviju orientē uz trešās attīstības valstu modeli, uz tā saucamo tīģera ekonomiku. Šībrīža koalīciju vērtēju stipri negatīvi, jo tā kalpo svešai varai - Eiropas Savienībai.

Dzimis 1942. gadā, latvietis, precējies.

VAS "Kurzemes ceļi" autogreiderists, plaša profila mehanizators.

Latvijas Nākotnes partijas valdes loceklis.

Beidzis Apguldes lauksaimniecības mehanizācijas skolu, mehanizators.

Nekustamie īpašumi un kapitāla daļas: 22,1 ha zeme - Ezeres pagasta Zemitāni; 1,3 ha zemes gabals - Ezeres pagasta Ķirmas; 0,3683 ha zeme, dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Saldus pagastā, Stacijas ielā; 1987. gada izlaiduma automašīna Moskvič 2140; 1986. gada izlaiduma pašizgāzējs MMZ; 1979. gada izlaiduma pašizgāzējs iekrāvējs; 1357 kapitāla daļas SIA Bizonis 1357 Ls vērtībā; Ventspils naftas 20 akcijas un Latvijas gāzes 44 akcijas.