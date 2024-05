Mana nedēļa (27.08.)

ĀRIS ŽENTIŅŠ, veterinārārsts:

- Katrs cilvēks dzīvo divas dzīves - reālo un savu domu un sapņu dzīvi, un tā otrā varbūt tieši ir īstā dzīve. Bet reālajā ir gan labais, gan sliktais. Sliktais - ka pagājušajā nedēļā gan ikdienā, gan godos, gan pašiem, gan mūsu viesiem bija jāpacieš cūku fermas smaka. Un jāsamierinās ar cinisku skaidrojumu, ka no mēslu smakas neviens nav nomiris. Civilizētā pasaulē nekas tāds nav iedomājams.

Pagājušajā nedēļā veikalā ieraudzīju pasaulslaveno Ginesa markas īru alu. Mēdz būt vienkāršs alus, alus un izcils alus, tāpat kā automašīnu markas. Šis bija super alus!

Priecājos, ka mans kolēģis Miķelis Žunda seminārā Ukrainā guvis jaunas zināšanas zirgu ārstēšanā. Es divus gadus pēc kārtas mācījos Dānijā, kopā - 10 nedēļas, un ar tur iegūto dzīvoju vēl tagad, mācīdamies pasīvi - no jaunākās speciālās literatūras. Bet paies pāris gadu, un droši vien ar to būs par maz.

Pagājušajā nedēļā kādā preses izdevumā redzēju neparastu Zemeslodes attēlu, kas fotografēts no kosmosa. Domāju: cik interesanti, ka tur neredz ne pilsētas, ne cilvēkus, ne to, ka Saldū smird, ne to, ka kāds otram dāvina ziedus. It kā mēs esam niecības salīdzinājumā ar Visumu, bet katrs varam vēlēties tapt lielāks, bet ne tādā nozīmē - es tikai esmu baigais vecis, nu es varu visiem parādīt!

Dzīvē ir priecīgais, labais, un sliktais, arī bēdas. Es domāju, ka labais ir pārsvarā. Mēs nedzīvojam vakardienā, kas jau pagājusi, ne rītdienā, par kuru neko nezinām, dzīvojam tieši šodien. Ja kādam šodien uzbrēcam, kādu aizvainojam - vai tas vairo mūsu prieku, paildzina mūžu? Jāpriecājas par šodienu un to, kas labs notiek ar mums un arī ar citiem, un jājūt līdzi, ja kādam sāp.

Pierakstīja Tamāra Kļaviņa