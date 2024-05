Ceļu transporta negadījumi (27.08.)

Aizvadītajā nedēļā uz rajona ceļiem notikuši 14 satiksmes negadījumi. Četros no tiem cietuši pieci cilvēki, viens - gājis bojā.

Nedod ceļu

19. augustā plkst. 8.20 Brocēnos, ceļa Rīga - Liepāja un Lielcieceres ielas krustojumā, automašīnas Opel Kadett vadītājs, šķērsojot ceļu Rīga - Liepāja, nedeva ceļu pa to braucošai VW Passat. Bojātas mašīnas.

19. augustā plkst. 21.25 Saldū, Striķu un Rīgas ielas krustojumā, automašīnas Audi 100 vadītāja, šķērsojot Striķu ielu, nedeva ceļu pa to braucošam mopēdam Stella. Sadursmē bojāta mašīna un mopēds.

23. augustā plkst. 10 Saldū, Kuldīgas un Raiņa ielas krustojumā, pa Kuldīgas ielu braucošai VW Golf ceļu nedeva automašīnas M 2140 vadītājs. Sadursmē abas bojātas.

Neievēro distanci un intervālu

20. augustā plkst. 10.38 Saldū, Striķu un Jelgavas ielas krustojumā, automašīnas Audi 80 vadītājs neizvēlējās drošu distanci aiz priekšā braucošā Ford Escort un nespēja apstāties, kad tās vadītājs bremzēja. Sadursmē bojātas mašīnas.

20. augustā plkst. 23 policijai paziņoja, ka plkst. 21 a/s "Brocēni" teritorijā kustībai drošu intervālu nebija izvēlējies kravas automašīnas DAF vadītājs. Viņš ar mašīnu bija aizķēris akas grodu un izbraukājis zālienu. Bojāta mašīna un aka. Vadītājam konstatēts alkohola reibums. Pats paskaidrojis, ka esot dzēris pēc notikušā.

Neuzmanās atpakaļbraucienā

19. augustā plkst. 15 Ezeres pagastā, Dārza ielas 9 pagalmā, automašīnas Audi 80 vadītājs atpakaļgaitā uzbrauca suņu būdai. Bojāta mašīna.

21. augustā plkst. 9.45 Saldū, pie veikala "Diro" Miera ielā, automašīnas Ford Transit vadītājs, neuzmanīgi braucot atpakaļ, uzstūmās aizmugurē stāvošai Audi 100, nodarot tai bojājumus. Vainīgais notikuma vietu pameta, bet ir noskaidrots.

22. augustā plkst. 10.35 uz vietējas nozīmes ceļa Saldus - Torņi Saldus pagastā automašīnas Ford Escort vadītājs atpakaļgaitā uzbrauca stāvošai BMW 582, to bojājot.

24. augustā plkst. 19.45 Saldū, veikala RIMI Saldus stāvlaukumā Jelgavas ielā, automašīnas Audi 80 vadītājs atpakaļgaitā uzstūmās stāvošai Honda Civic. Bojātas mašīnas.

Neveiksmīgi uzsāk kustību

21. augustā plkst. 8.20 Saldū, Striķu ielā 12, automašīnas VW Golf vadītāja, uzsākot braukt, izraisīja sadursmi ar Ford Scorpio, kuras vadītājs brauca garām un gribēja novietot mašīnu stāvēšanai.

Cieš vadītāji un pasažieri

21. augustā plkst. 11 ceļa Kandava - Saldus 50. km Brocēnu lauku teritorijā (pie Oškalniem) automašīnas Opel Kadett vadītājs, braucot lielā ātrumā, līkumā nespēja novaldīt mašīnu. Tā ietriecās ābelītēs. Bojāta mašīna. Cietis pats vadītājs. Vai viņš bija lietojis alkoholu, noskaidros ekspertīze.

21. augustā plkst. 10 policija saņēmusi ziņu, ka 20. augustā aptuveni plkst. 20 Ezeres pagastā no vietējas nozīmes ceļa Ezere - Mauri (pie Čāpu kapiem) nobraukusi un, ietriecoties kokos, apgāzusies automašīna VW Passat. Vadītājs mašīnu no negadījuma vietas aizvilcis un tiek noskaidrots. Zināms, ka negadījumā cietusi pasažiere, kas griezusies pēc palīdzības poliklīnikā.

23. augustā plkst. 18.30 Šķēdes pagastā, pa vietējas nozīmes ceļu Zutēni - Sārcene pārāk lielā ātrumā brauca automašīnas Opel Omega vadītājs. Ceļa 6. km, netālu no mājām "Namiķi", viņš līkumā nespēja novaldīt mašīnu. Tā nobrauca no ceļa un apgāzās. Mašīnā bija 3 cilvēki. Viens no tiem izsviests pa mašīnas logu, pakritis zem mašīnas un gājis bojā. Pārējie cietuši. Policija noskaidro, kurš no braucējiem bijis pie stūres.

25. augustā plkst. 17.20 saņemta ziņa no slimnīcas, ka satiksmes negadījumā plkst. 16.25 ceļa Saldus - Ezere 1. km (netālu no ceļmalas kafejnīcas) esot cietis velosipēdists. Viņa vadīto velosipēdu Storm Leopard esot aizķērusi pretimbraucoša automašīna, kas notikuma vietu pametusi. Velosipēdists apgalvo, ka vainīgais varētu būt braucis ar tumšas krāsa Audi markas mašīnu ar tumšiem stikliem.

Ceļu policija aicina iespējamos aculieciniekus piezvanīt pa telefonu 3802333.

Aiztur un soda

Aizvadītajā nedēļā, lielākoties tās nogalē, uz rajona ceļiem aizturēti 10 iereibuši autovadītāji. Pēc motokrosa alkohola reibums gan konstatēts tikai vienam.

Pie administratīvās atbildības par braukšanu alkohola reibumā un bez tiesībām saukti - Ainars Ķināts (dzim. 1970. g.), Raivis Bogdanovs (1980.), Ivo Mauriņš (1968.) un Dzintars Eglītis (1969.); par braukšanu alkohola reibumā, bet ar tiesībām - Dālis Černauskaitis (1962.), Ringolds Grīnbergs (1964.), Edmunds Olmanis (1962.), Edgars Plonis (1957.), Stasis Baltutis (1964.), Andris Leons (1976.) un Jurģis Gailis (1981.). Par alkohola lietošanu pēc negadījuma pie administratīvās atbildības saukts Juri Kalma (1961.).

Kā redzams, alkohola reibumā pie stūres mūsu rajonā sēstas daudz vadītāju. Visi, kam bija autovadītāja tiesības, tās pēc pārkāpuma ir zaudējuši, kā arī maksājuši lielus naudas sodus.