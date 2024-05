Atbild Saeimas deputātu kandidāti

Uz "Saldus Zemes" jautājumiem atbild HARIJS BĀRS - kandidē apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" sarakstā Kurzemes vēlēšanu apgabalā ar 3. numuru.

Kāpēc piekritāt kandidēt Saeimas vēlēšanās? Kā personīgi varētu būt noderīgs, ja jūs ievēlētu par deputātu?

- Tāpēc, ka es jau sen esmu mūsu partijā un mani uzskati un ideoloģija atbilst mūsu partijas programmai. Kāpēc es to daru? Tāpēc, ka esmu pensionārs un mūsu valdības, mūsu trīs partijas, kas jau 12. gadu ir pie varas, neko nav pensionāru labā darījušas. Būdams pensionārs, kas nostrādājis 48 gadus, saņemu 51 latu pensiju, tāpēc gribētu iesaistīties šajā cīņā. Tiekot Saeimā, es aizstāvēšu sociālos jautājumus un stingri iestāšos, lai mums, pensionāriem, būtu labāka dzīve, lai nenonāktu tik tālu, ka ļoti daudzi pensionāri novesti līdz pašnāvībām.

Es par pensionāriem esmu uzdevis arī jautājumu Straumes kungam, kurš atbildē man skaidri un gaiši pateica - viņš nezina, kā iziet no šīs situācijas, un neko palīdzēt nevar. Kāpēc tad Straumes kungs ar savu partiju "Tēvzemei un Brīvībai" tā raujas pie varas atkal, ja viņš nezina izeju? Uzdevu jautājumu arī Šķēles kungam. Viņš, plaši filozofēdams, atbildēja, ka perspektīvā kaut kur uz priekšu būšot, ka ir jāstrādā un jāstrādā. Cik ilgi tad būs jāgaida? Vai tad pensionārs visu mūžu nav strādājis, atdevis savus spēkus un zināšanas šai valstij, kura tiek izlaupīta nekaunīgā kārtā? Es gribu jau šodien dzīvot labi, un man jau 12 gadi bija jādzīvo labi.

Kāpēc būtu jābalso par jūsu apvienības sarakstu?

- Tāpēc, ka mūsu apvienības saraksts ir sociāli orientēts uz darbaļaužu, uz cilvēku labāka dzīves līmeņa sasniegšanu. Mūsu partijas programma ir ekonomiski pamatota un tendēta tikai uz to, lai cilvēkam būtu labāk. Pretēji partijām, kuru lozungs gan ir - visa vara tautai, bet īstenībā tautai nekādas varas nav. Slimnīcas tiek slēgtas, visi bērnudārzi slēgti, bērni klaiņo pa ielām, lieto narkotikas. Pensijas nav, ārstiem ir mazas algas, jāņem kukulīši. Ārsti streiko, skolotājiem tagad pirms vēlēšanām ar lielu pompozitāti 17 latus it kā došot, kaut gan sen jau bija jādod. Mūsu partijas priekšrocība - mēs cīnāmies par cilvēku labklājību. Tas ir mūsu pamatprincips.

Jūsu apvienības priekšvēlēšanu programmā teikts: "Valstij jāizvēlas perspektīvas rūpniecības un lauksaimniecības nozares un jāsniedz tām ilglaicīgs atbalsts." Nosauciet 3 nozares, kas jums šķiet perspektīvas. Kādu konkrētu atbalstu tām varētu sniegt valsts?

- Visa rūpniecība tika apzināti sagrauta, un tagad nu mēs katru naglu ievedam no ārzemēm. Sagrāva tādas rūpnīcas kā VEF, vagonrūpnīca, radiorūpnīca. Mūsu partija, nākot pie varas, centīsies atjaunot šīs rūpnīcas. Varbūt tas nenotiks pirmajos mēnešos, bet tiks darīts, lai cilvēkiem būtu darba vietas un būtu, ko paēst. Valsts atbalsts būs visdažādākais - tur būs nodokļu politika un ražošanas veicināšana, un visādu veidu atbalsts.

Kur ņemt naudu minimālās darba algas un pensiju paaugstināšanai līdz 90 latiem, kā solīts jūsu apvienības programmā?

- Te būtu divas dienas jāstāsta par šito izlaupīšanu! Pirmkārt, no mūsu valsts iekšējā kopprodukta 42 - 45% tiek ēnu ekonomikai - kontrabanda, dubultā grāmatvedība. Tas sastāda apmēram 600 miljonus latu, no kuriem jau varētu pacelt algas un pensijas. Kur ir pazudusī nauda? Tikai mazs piemērs - Latvenergo 3 miljonus tā arī neatrada. Arī tā ir nauda.

Un kāpēc ir tik nesamērīgas algas? Atkal tikai daži piemēri. Latvenergo priekšsēdētājam Miķelsona kungam ir deklarēti 84 tūkstoši latu alga. Vai viņam ir savādāks vēders nekā pārējiem Latvijas iedzīvotājiem? Kalvītis viņam šovasar piešķīra prēmiju - 14 tūkstošus latu. Man, pensionāram, 23 gadi jādzīvo, lai es saņemtu 14 tūkstošus. Tā ir klaja ņirgāšanās. Lakuča kungs intervijā vienreiz Domburam teica - kā var tāds Kļaviņš, kuģniecības priekšnieks, saņemt 356 tūkstošus algu? Vai tā nauda ir drukāta viņam, vai tā ir mūsu nodokļu nauda? Iznāk, ka dienā tāds Kļaviņa kungs pelna tūkstoš latu. Viņš saņem vairāk nekā ASV prezidents un Pasaules Bankas prezidents. Tāds ir arī Kokalis, kas ņirgājas, ka par vienu latu privatizēs Ārgales pili - pašvaldībai nav naudas, bet es to varu! No kurienes viņam tā nauda? Kokalis sēž naftas galā, ņem naudu un izrīkojas. Bet tā nauda ir domāta visai valstij, tā nav domāta Kokalim, Skokam, Kehrim un vēl daudziem šitādiem. No šīs naudas atkal var dabūt ļoti daudz. Lai viņi strādā par 500 latiem! Negrib strādāt - lai iet prom!

Kā konkrēti izpaudīsies apvienības programmā solītais atbalsts kultūrai un sportam tautas veselības veicināšanai un jaunās paaudzes audzināšanai?

- Te ir tas pats. No naudas, kas tiek nozagta valstij, kas aiziet lielo piļu, mašīnu iegādei, ārzemju braucieniem, no ārzemju bankās noguldītās naudas arī tiks. Tāpat tiks arī veicināta nodokļu politika, kur bagātie maksās vairāk un nabagie uzņēmēji maksās mazāk. Valsts noteikti vairāk naudas dos interešu izglītībai.

Jautā Valda Kalvāne (politiskā apvienība "Centrs"): "Vai ievēlēšanas gadījumā jūsu apvienība būs par Vairas Vīķes-Freibergas nomaiņu vai atstāšanu prezidentes amatā? Kādas ir jūsu personīgās domas šajā jautājumā?

- Tās vairāk ir manas domas - ka Vaira Vīķe-Freiberga paliek savā amatā un turpina strādāt. Vienīgais, par ko mēs iestājamies, un tas arī rakstīts mūsu programmā - mēs esam par tautas ievēlētu prezidenti. Vaira Vīķe-Freiberga ir ļoti gudra politiķe un daudz ir darījusi Latvijas labā.

Dzimis 1938. gadā, latvietis, precējies.

Pensionārs.

Latvijas Sociālistiskās partijas Saldus pirmorganizācijas sekretārs.

Beidzis speciālo profesionāli tehnisko dzelzceļnieku skolu (ieguvis vilciena mašīnista palīga specialitāti) un Rīgas 14. vakara maiņu vidusskolu.