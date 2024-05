"Dūrupes medniekiem" piegaudo vilku

Šonedēļ "Dūrupes mednieki" tika steidzami pulcināti kopā darbdienas rītā, jo bija aizdomas, ka viņu teritorijā parādījies krietns vilku bars - vismaz trīs jaunuļi un pāris veco vilku.

Šoreiz medniekiem talkā nāca divi lietpratīgi vilku piegaudotāji un kaislīgi mednieki no Rīgas, kuriem bija atsaukušies vairāki vilcēni. Kopā medībās ieradās 52 vīri, no tiem 17 gāja dzinējos. Iespējamā vilku atrašanās vieta tika ierobežota ar karodziņiem 8 kvartālu lielā nogabalā. Dzinējiem nācās trīs reizes dzīt pelēčus, visbeidzot šaut gaisā, jo tie, briesmas juzdami, slēpās garā zālē. Karodziņu ielenkumā, izrādījās, iekļuvuši tikai divi. Vienu jauno vilcēnu nošāva "Dūrupes mednieku" vadītājs Pēteris Kļimovičs, otram bija mēģinājis trāpīt kāds mednieks no Vārmes, tomēr neveiksmīgi.

"Diemžēl nedzirdējām, kā vilkus sauc piegaudotāji. Tas būtu bijis interesanti, jo ne katrs māk perfekti atdarināt vilka balsi, ka tai atsaucas vilks. Šie Rīgas mednieki ir īsti lietpratēji, viņi mūsu rajonā bija ieradušies no Ugāles, kur vilku medības bijušas veiksmīgas, pateicoties viņu spējām" sacīja Pēteris Kļimovičs.

Vai vilku nav žēl? Mednieks apgalvo, ka neesot vis. Vilks ir mednieka lielākais konkurents, jo mežā "nolasa" gan mežacūku sivēnus, gan mazos briedēnus un stirnu mazuļus, par to neko nemaksājot un atļauju neprasot. Tādēļ tam nākas samaksāt ar savu ādu.