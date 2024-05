Pret nematodi jācīnās laikus

Zemnieku laukos svarīga vieta ir kartupeļu stādījumiem. Tos audzē ne tikai savas saimniecības patēriņam, bet arī pārdošanai.

Lai kartupeļus pārdotu kā sēklu un saņemtu valsts subsīdijas, nepieciešams apliecinājums, ka kartupeļi nav auguši ar karantīnas kaitēkļa - nematodes cistām piesārņotā augsnē.

Kartupeļu nematode izšķiļas no cistām pavasarī un iesūcas nakteņu augu saknēs. Viss attīstības cikls notiek, sūcot šo augu sulu. Rudenī izveidojas cistas, kas paliek augsnē. Ražas zudumi atkarīgi no nematodes cistu daudzuma. Cistas augsnē var saglabāties pat līdz 10 gadiem. Tās izplatās ar augsni, kas pielipusi stādāmajam materiālam, ar apaviem un darbarīkiem. Tās var pārnēsāt arī ar kūtsmēsliem, jo saglabājas, ja mājdzīvniekiem izbaro ar nematodi invadētā augsnē audzētus kartupeļus. Lai konstatētu nematodi, Valsts augu aizsardzības dienesta darbinieki (Saldū, Viesnīcas ielā 1) no kartupeļu audzēšanai paredzētās platības noņem augsnes paraugus un nosūta uz laboratoriju.

Ļoti svarīgi augsnes analīzi kartupeļu nematodes atklāšanai veikt laikus, jau iepriekšējā gada rudenī. Konstatējot kartupeļu nematodes cistas, stādīšanai var izvēlēties un sagatavot citu lauku.

Kartupeļu nematodes cistu atrašanās augsnē var būt iemesls arī citu veidu stādāmā materiāla - apsakņotu dēstu, augu gumu, tulpju, narcišu, hiacinšu un citu sīpolu - pārdošanas aizliegumam. Iekārtojot platību augļu koku, ogulāju un dekoratīvo augu dēstu un dažādu sīpolu audzēšanai, lai tos pārdotu, izvēlētajā platībā vispirms jāveic augsnes analīzes, lai pārliecinātos, vai augsne nav piesārņota ar kartupeļu nematodes cistām.

Nematodes izturīgu šķirņu audzēšana ir viens no efektīvākajiem nematožu apkarošanas pasākumiem. Tas ievērojami samazina nematožu cistu daudzumu augsnē, jo izprovocē cistu izšķilšanos. Ar kartupeļu nematodi piesārņotie lauki vairākus gadus nedrīkst tikt izmantoti kartupeļu audzēšanai. Tur var audzēt daudzgadīgās zāles, pākšaugus.

Tā kā cilvēku pārvietošanās pasaulē ir neierobežota, notiek arī augu stādāmā materiāla kustība starp valstīm. Tā veicina visdažādāko karantīnas organismu nokļūšanu mūsu valstī un arī mūsu rajonā. Iegādājoties sēklas kartupeļus, augļukoku un ogulāju stādus, kā arī citu stādāmo materiālu, ieteicams pārliecināties, vai pārdevējam ir Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegta reģistrācijas apliecība. Šīs apliecības īpašnieku darbu, stādāmā materiāla kustību un fitosanitāro stāvokli uzrauga Valsts augu aizsardzības dienesta speciālisti.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 355 paredz, ka Valsts augu aizsardzības dienestā reģistrējas fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzētāji, augu produktu ražotāji, uzglabātāji, tirgotāji, importētāji un eksportētāji. Šai kategorijai pieskaitāmi gan stādāmā materiāla audzētāji, gan personas, kas kartupeļus audzē pārtikai vai lopbarībai vairāk nekā viena hektāra lielā platībā.