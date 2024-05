Uguns novērotāji ir modri

DEŽŪRAS BIJA BEIGUŠĀS — saka Zvārdes torņa dežurants Andis Polis. Pierādījums — ieraksti torņa žurnālā, kas pērn beigušies ar 26. augustu. Bet 2000. gadā no 20. — 28. augustam bijis lietains laiks, un dežurantam bijušas brīvdienas. Zvārdes tornis atrodas vienā no augstākajām vietām, un no tā 37,5 metru augstumiem var redzēt līdz pat Kuldīgas TV tornim, Skrundai, Mažeiķiem. Lai gan pārsvarā cilvēki apzinīgi, šogad Zvārdes ceļa būvnieki bez brīdināšanas dedzinājuši krūmus, bet Ēvaržos nu jau kuro rudeni salmus dedzinot kāds saimnieks, kas par to nekad neziņojot. Sakariem Zvārdes tornī kalpo rācija, bet tās ēterā visplašākā teritorija — dzird ziņojumus no Rīgas apkaimes mežu uguns dzēsējiem, savus darbus kārto Kaļiniņgradas komunālais dienests un Ukrainas kolhozu dispečerpunkti, kas komandē kombainierus. Citugad rācijai vajadzīgs bloķētājs, jo liekās sarunas ēterā traucē. FOTO - ULDIS PŪCE