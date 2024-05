Atbild Saeimas deputātu kandidāti

Uz "Saldus Zemes" jautājumiem atbild VALDA KALVĀNE - kandidē politiskās apvienības "Centrs" sarakstā Kurzemes vēlēšanu apgabalā ar 13. numuru.

Kāpēc piekritāt kandidēt Saeimas vēlēšanās? Kā personīgi varētu būt noderīga, ja jūs ievēlētu par deputāti?

- Ļoti vienkārši - lai cīnītos par lauku sakārtošanu. Jo tā ir mana problēma un mans svēts pienākums - risināt tieši ar zemniecību saistītos jautājumus. Esmu lauciniece, 25 gadus strādāju zemniecībā. Es tiešām esmu gatava kalpot Latvijas tautas un Latvijas valsts interesēs. Esmu godīga un mērķtiecīga, un, ja kaut ko iedomājos, - neatkāpjos.

Kāpēc būtu jābalso par jūsu apvienības sarakstu?

- Man ļoti patīk mūsu partijas nostāja. Politiskā apvienība "Centrs" izstrādājusi zinātniski pamatotas valsts un sabiedrības attīstības programmas, kuras garantēs Latvijas ekonomikas visstraujākos izaugsmes tempus, sociālo labklājību un sabiedrības pamatvērtību pārmantojamību. Piemēram, izglītības programmas sagatavošanā strādāja pieredzējusi darba grupa Jura Celmiņa vadībā. Tur viss skaidri un gaiši uzrakstīts, un man kā zemniecei liekas, ka vairs nekādu papildu jautājumu nevarētu būt. Ar Zigurdu Eglīti priekšgalā izstrādāta zinātniski pamatota ekonomiskās attīstības programma. Viņš ir Latviešu zemnieku savienības priekšsēdētājs. Ja arī šo programmu realizētu, vairs nekādu jautājumu nebūtu. Mēs esam ļoti mērķtiecīgi, zinām, ko gribam.

Jūsu apvienības priekšvēlēšanu programmā kā viens no galvenajiem principiem minēta valsts pārvaldes vienkāršošana. Kādai, jūsuprāt, jābūt valsts pārvaldei atšķirībā no pašreizējās?

- Visādā ziņā - vienkāršākai. Tagad viss ir tik sarežģīti, viens jautājums jākārto vairākās iestādēs. Esmu papildus paņēmusi 4 hektārus zemes, bet, lai nokārtotu visus dokumentus, jāiet pie viena, pie otra ierēdņa. Man nav laika stundām sēdēt rindās. Tāpēc visu esmu uz gadu vai diviem atlikusi un nezinu, kad visus dokumentus pabeigšu kārtot. To varētu izdarīt desmitreiz vienkāršāk. Lai cilvēks varētu vienā iestādē aiziet un visu nokārtot. Tagad tā staigāšana ir drausmīga, pie tam - katram ir savs darba laiks. Ierēdņi nestrādā cilvēku interesēs - to esmu novērojusi, un tādas ir manas domas.

Jūsu apvienības programmā rakstīts: "Valsts ar sociālo dienestu palīdzību uzņemas patronāžu pār saviem iedzīvotājiem visā to mūža garumā." Kā tas izpaudīsies?

- Gandrīz katrā pagastā un pilsētā ir sociālais darbinieks. Nepietiek, ka viņš pie cilvēka aiziet vienreiz vai divreiz mēnesī. Vajadzīgi vairāk tādi sociālie darbinieki, kas tiešām interesējas par cilvēku. Nevis, kā notiek tagad. Cilvēku palaiž pensijā un pēc tam nevienu viņš vairs neinteresē. Nu nav cilvēks prioritāte mūsu valstī! Mēs uzskatām, ka sociālais darbinieks turpina par šo cilvēku interesēties līdz viņa mūža galam.

Jūsu programmā solīts, ka pašvaldībām tiek paplašinātas nodokļu administrēšanas tiesības un ka pašvaldības sedz 50% no komunālajiem maksājumiem izglītības un medicīnas darbiniekiem. Kādus nodokļus un kādā veidā pašvaldības varēs administrēt? Kur radīsies nauda, lai segtu minētos maksājumus?

- Pats sāpīgākais jautājums - kur radīsies nauda? Viens no galvenajiem jautājumiem mums ir kontrabandas likvidēšana. Tur mūsu valstij aiziet garām milzīgas naudas summas. Zinoši cilvēki saka, ka Latvijai tā garām aiziet 800 miljonu latu. Nauda jau būtu, mēs tikai nemākam paņemt. Es pat gribētu teikt, ka Latvijā nav ekonomistu, bet ir izšķērdētāji. Mums ir ļoti maza kriminālatbildība. Par to sodu, kāds ir pašlaik, cilvēks labprāt kontrabandu laidīs iekšā. Faktiski te nav nekādas likumdošanas. Jāpastiprina kriminālatbildība ne tikai par kontrabandas ievešanu, bet arī par realizēšanu - realizētājam jāsaņem tikpat liels sods, kā tam, kas ieved.

Nodokļiem ir jābūt mainīgiem. Ja Latgalē ir neattīstīts reģions, tam jāpiemēro citādāka nodokļu politika nekā Vidzemē. Pašvaldībām vajadzētu administrēt ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa daļu, kas attiecas uz pašvaldībām. Lai tām būtu lielāka rīcības brīvība.

Jautā Uģis Feldmanis (Sociāldemokrātu savienība - SDS): "Pieņemsim, ka politiskā apvienība "Centrs" gūst pārliecinošu uzvaru Saeimas vēlēšanās un iegūst 51 balsi parlamentā. Kādi būs jūsu pirmie pasākumi, lai Latviju izvestu no krīzes, kāda valda praktiski visās dzīves nozarēs?"

- Es jau atkal gribētu teikt - kontrabanda un korupcija. Mēs ķertos pie tā, lai budžetā nāktu nauda. Vēl mūsu prioritāte ir izglītība un zinātne. Zinātne vispār ir nolaista, zinātniskam darbam netiek pievērsta nekāda uzmanība, nauda šim mērķim ar katru gadu samazināta. Viena no galvenajām prioritātēm ir lauksaimniecība. Man ļoti patīk, kā mēs programmā esam izstrādājuši - būtu jāattīsta rūpnieciskā ražošana tieši laukos. Kokrūpniecība, mēbeļu rūpniecība, būvmateriālu rūpniecība, lauku mašīnbūve, agregātu un inventāra montēšana un ražošana, komunikācijas, tehnoloģisko un elektrisko izstrādājumu ražošana, vieglā rūpniecība, tekstilizstrādājumi, celuloze un papīrražošana. Latvijā likvidēta Rūpniecības ministrija. Mēs sāktu ar to, ka to izveidotu un dibinātu kontaktus. Noteikti arī ar Krieviju. Mēs redzam, ka tur varētu realizēt 40% saražotās produkcijas, kam mēs nevaram atrast noietu.

Dzimusi 1955. gadā, latviete, precējusies.

Strādā a/s "Balta" apdrošināšanas kompānijā, apdrošināšanas aģente.

Beigusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, ieguvusi lauksaimniecības ekonomikas un organizatora specialitāti.

Nekustamie īpašumi un kapitāla daļas: 3,8 ha zeme "Meža pīlādži" un 9 ha meža Zaņas pagastā; 1990. gada izlaiduma traktors MTZ 80, 1986. gada izlaiduma automašīna Audi 80.