Izsludinās konkursu par publisko pirti

Saldus pilsētas domes sēde bija ļoti gara - 30 jautājumus izskatīja vairāk nekā četras stundas.

Revidē skolas, nosaka dalības maksu

Noklausījās revīzijas komisijas ziņojumu par revīziju Saldus sākumskolā. Deputāts A. Pūtelis teica, ka pirmo reizi nācies noklausīties ziņojumu, kad revīzijas komisijai nav bijis, kur piesieties. Diskutēja par revīzijas komisijas ierosinājumu ierīkot skolā apsardzes "trauksmes pogu" (slēdzot līgumu ar apsardzes firmu). Tas nepieciešams skolēnu drošībai, jo skola visu dienu atvērta jebkuram ienācējam. Deputāti izteicās, ka jautājums būtu skatāms atsevišķi un par visu pilsētas izglītības iestāžu drošību.

Noklausījās revīzijas komisijas ziņojumu par revīziju pilsētas sporta skolā. Revīzijas komisija izteikusi priekšlikumus gan sporta skolas administrācijai skolas finansiālās darbības uzlabošanai, gan pilsētas domei sakarā ar nekustamā īpašuma dokumentācijas sakārtošanu.

Bez lēmuma pieņemšanas beidzās garās diskusijas par sporta skolas treniņa grupu dalībnieku iknmēneša dalības maksu šim mācību gadam. Lēmuma projektā bija paredzēta maksa viena lata apmērā, nosakot virkni atlaižu (sākot no 50% līdz pat atbrīvošanai no dalības maksas) nabadzīgākajām iedzīvotāju grupām. Deputāts J. Koļesņikovs bija neizpratnē, kāpēc kopā ar bērniem invalīdiem un bērniem, kurus audzina vecvecāki, no dalības maksas atbrīvojami arī treneru bērni. Uz to sporta skolas direktors K. Ezerlīcis diezgan klusi bilda, ka pašlaik tas attiektos tikai uz treneri J. Andžānu, jo citu treneru bērni sporta skolā netrenējas.

Daži deputāti uztraucās, ka maznodrošināto ģimeņu bērniem vairs nebūs iespēju trenēties, un viņi nonāks uz ielas. A. Pūtelis bija pārliecināts, ka noteiktu laiku sporta nama zāle bez maksas jāatvēl visiem, kas grib uzspēlēt bumbu. V. Dīriņš iebilda, ka to var darīt skolu sporta zālēs. A. Līpiņš ierosināja jautājumu vispār noņemt no darba kārtības. Izskanēja arī priekšlikumi dalības maksu noteikt, jo šī nauda ir liels atspaids sporta skolas saimniecisko jautājumu risināšanā, kā arī disciplinētu pašus dalībniekus. Sporta skolas direktoram būtu jāuzdod noteikt maksas iekasēšanas kārtību un kontroles mehānismu, kas arī ļautu noskaidrot, cik tad patiesībā skolā ir dalībnieku (līdzšinējā pieredze rādījusi, ka katrs treneris maksu iekasē, kā grib). Balsošanā no 8 deputātiem puse bija par dalībmaksas noteikšanu, puse - pret, tāpēc lēmums netika pieņemts.

Bez iebildēm apstiprināja Bērnu un jaunatnes centra pulciņu dalībnieku ikmēneša maksu šim mācību gadam (no 1 Ls līdz 3 Ls - atkarībā no nodarbību veida). Apstiprināja arī atlaides maznodrošināto ģimeņu bērniem.

Lemj par dzīvokļiem un nomas telpām

Daudz diskutēja, apspriežot lēmuma projektu par vairāku pašvaldībai piederošu neizīrētu labiekārtotu dzīvokļu pārdošanu atklātā izsolē tikai par latiem. Deputāts un domes priekšsēdētāja vietnieks V. Dīriņš uzskata, ka šī ir viena no iespējām, kā uzlabot domes finansiālo situāciju, jo visa nauda nonāks domes budžetā. Viņš arī paskaidroja, ka dzīvokļu rindā stāv maznodrošinātas ģimenes, kam nebūs pa kabatai samaksāt labiekārtota dzīvokļa komunālos un īres maksājumus. Vairākkārt izskanēja pārmetumi "Namu pārvaldei" un "Saldus siltumam", kas ilgstoši neapdzīvotajos dzīvokļos turpina iekasēt īres un siltuma maksājumus. A. Pūtelis sacīja, ka nevar uzņēmumiem radīt zaudējumus tikai tāpēc, ka pašvaldība ilgstoši nespēj tos kādam piešķirt. Viņaprāt šajā laikā būtu jāmaksā tam, kam māja pieder, proti, pašvaldībai.

Pret pārdošanu iebilda deputāts A. Līpiņš, šauboties, vai par piedāvātajām summām kāds vispār pirks dzīvokļus. Viņš arī uztraucās, ka, tuvojoties ziemai, nebūs, kur izmitināt bezpajumtniekus un čigānus, kam nav savas dzīvesvietas. Uz to gan daudzi iebilda, ka šie iedzīvotāji diezin vai būs spējīgi samaksāt labiekārtota dzīvokļa maksājumus. Deputāts J. Koļesņikovs izteicās, ka vispirms būtu jāizstrādā vienoti noteikumi, "kurus dzīvokļus tupmāk laižam izsolē, kurus - nē." Deputāti arī uztraucās, ka izsole varētu aizņemt pārāk ilgu laiku, kurā dzīvokļi joprojām stāvēs tukši. Balsojot deputātu domas atkal dalījās tieši uz pusi, un lēmums netika pieņemts.

Apsprieda 2 variantus par pašvaldības neapdzīvojamā fonda telpu nomas maksu. Viens no variantiem paredzēja nomas maksu atstāt gandrīz tādu pašu, kā līdz šim, otrs - to paaugstināt. A. Pūtelis ieteica, ka visiem nomniekiem, neatkarīgi no viņu darbības veida, jānosaka vienāda maksa. Tās lielums varētu atšķirties tikai atkarībā no iznomājamo telpu atrašanās vietas - centrā vai tālāk no tā. Deputāte S. Gūtmane iebilda, ka nevar prasīt vienādu nomas maksu spēļu zālei vai sabiedriskai organizācijai. Nolēma apstiprināt variantu, kur nomas maksa nav īpaši paaugstināta. Maksa noteikta atkarībā no tā, ar ko nomnieks nodarbojas, kā arī, kurā no 4 zonām atrodas iznomājamās telpas.

Apstiprināja pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un statūtsabiedrību valdījumā esošo ēku un neapdzīvojamo telpu iznomāšanas noteikumus.

Izskatot jautājumu par neapdzīvojamas telpas iznomāšanu G. Ikerei biroja un masāžas kabineta ierīkošanai, V. Dīriņš teica: "Mana pārliecība ir, ka neapdzīvotās telpas jālaiž publiskā piedāvājumā." J. Koļesņikovs, būtiski pret to neiebilstot, tomēr uzskatīja, ka vispirms jāpaziņo, no kura laika "visas neapdzīvojamās telpas pilsētā ies uz publisko piedāvājumu." V. Dīriņš iebilda, ka vispirms vajadzētu vienreiz pamēģināt, vai šādam piedāvājumam būs atsaucība, un tikai tad izstrādāt kādus noteikumus. Bez tam pilsētā vairs nav daudz šādu neapdzīvojamu telpu, jo daudzas iznomātās jau ir privatizētas, kā to atļauj likums. Juriste I. Goluboviča paskaidroja, ka arī G. Ikerei iznomājamās telpas pēc nomas līguma noslēgšanas nomniecei būs tiesības privatizēt. Ar balsu vairākumu deputāti nolēma G. Ikerei iznomāt 89,2 m2 telpas Striķu iela 10.

Izskatot p/s "Saldus laukceltnieks" iesniegumu, nolēma reģistrēt uz pilsētas pašvaldības vārda zemes gabalus zem astoņām "Laukceltniekam" piederošām daudzdzīvokļu mājām Kalna un Veidenbauma ielā, lai pēc tam šo zemi varētu privatizēt. Jautājumu par zemes gabalu nodošanu privatizācijā atlika līdz to reģistrēšanai zemesgrāmatā. Deputāti piekrita, ka domei jāvienojas ar "Saldus laukceltnieku" par avansa maksājumu, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar zemes reģistrēšanu zemesgrāmatā.

Neiznomā sakņu dārzu

Izskatīja iesniegumus zemes jautājumos - piešķīra zemes gabalus individuālajai apbūvei, jaunas adreses atdalāmajiem zemes gabaliem, pārtrauca zemes lietošanas tiesības un tās piešķīra dārzkopības koperatīvā "Ciecere". Negaidīti bez apstiprinoša lēmuma palika četri iesniegumi ar lūgumu brīvās valsts fonda zemes iznomāt sakņu dārzam. Vajadzēja balsot par vienu no diviem variantiem - vai nu zemi iznomāt uz gadu vai pieciem. Atkal balsis dalījās tieši uz pusi, bet lēmumu var pieņemt tikai ar balsu vairākumu.

Tā kā 1. septembrī beidzas pilnvaru laiks pilsētas bāriņtiesai, ievēlēja to no jauna. Arī turpmākos 3 gadus tajā par priekšsēdētāju strādās M. Pabērza, bet bāriņtiesas locekļi būs ārste Z. Vilpiņa, domes juriste I. Goluboviča un Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste M. Kukuka.

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz 7 nekustamajiem īpašumiem, pārsvarā - zemes gabaliem.

Nolēma atjaunot politiski represētās personas apliecību, kuru tās īpašnieks pazaudējis. Viņam būs jāsedz ar apliecības atjaunošanu saistītie izdevumi.

Piekrita ievietot pansionātā divus pilsētā dzīvojošus vecus cilvēkus. Vienam no viņiem ir dēls, no kura centīsies piedzīt izdevumus par tēva uzturēšanu pansionātā.

Atlika jautājumu par jauniešu informācijas centru "Laipa", jo tā vadītāja I. Brinteniece pašlaik ir slima. "Nākamajā sēdē gribu dzirdēt, kā vainas dēļ nenotika nometne? Cīņa par naudu bija mežonīga. To nevar tā vienkārši atstāt," pieprasīja J. Koļesņikovs.

No domes sociālā budžeta piešķīra 50 Ls pilsētas pensionāru organizācijai transporta izdevumu segšanai, lai varētu aizbraukt uz karavīru pārapbedīšanas pasākumu Lestenes kapos.

Reģistrēja 4 tirdzniecības vietas, tajā skaitā no jauna - SIA "Eļļu un smērvielu ražotne Rīga" tirdzniecības vietu Kuldīgas ielā 69 tirdzniecībai ar naftas eļļām, smērvielām un autokosmētiku.

Reģistrēja 5 individuālā darba veicējus (preses izplatīšana, īpaši aizsargājamo meža iecirkņu izvērtēšana, mežizstrāde, friziera pakalpojumi, medmāsas darbs).

Regulatoru veido kopīgi

Piekrita, ka kopīgi ar Liepājas pilsētas domi un citām ieinteresētajām pagastu, pilsētu, novadu un rajonu pašvaldībām tiek veidots sabiedrisko pakalpojumu regulators. Pilnvaroja izpilddirektoru Ā. Nārvilu pārstāvēt Saldus domes intereses, apspriežot sabiedriskā pakalpojumu regulatora nolikumu un ar tā darbības nodrošināšanu saistīto dokumentu izstrādāšanu.

Apstiprināja Saldus pilsētas domes publisko pārskatu 2001. gadam. Apjomīgajā materiālā gūstama informācija par pilsētas administratīvo teritoriju un zemes sadalījumu, iedzīvotāju struktūru, domes vadību un struktūru, divos iepriekšējos gados izpildītā un kārtējam gadam pieņemtā domes budžeta ieņēmumiem un izdevumiem, pašvaldības policijas un administratīvās komisijas darbību, komunālo saimniecību, izglītību, sociālo sfēru, kultūru un sportu. Pārskatu var aplūkot galvenās bibliotēkas lasītavā un domes informācijas centrā.

Saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu nolēma izteikt priekšlikumu Ministru kabinetam iekļaut Saldus pilsētas pašvaldību Kurzemes plānošanas reģionā.

P/u "Saldus siltums" bija uzrakstījis iesniegumu domei, ka vēlas no SIA "ERGO E.B.F." par 3000 Ls iegādāties noliktavas ēku, kas atrodas pie Dzirnavu ielas katlumājas un kur varētu glabāt kurināmā uzkrājumus. Tā kā pašvaldības uzņēmums pats nedrīkst iegādāties nekustamo īpašumu, tas jādara domei. Deputāti uzskatīja, ka trūkst detalizētākas informācijas par noliktavas pirkšanas nepieciešamību, tāpēc nolēma jautājuma izskatīšanu atlikt.

Nolēma uz nenoteiktu laiku apturēt izsludināto SIA "Spodrība" privatizāciju. Noteiktajā termiņā bija pieteicies tikai viens pretendents - pašreizējais "Spodrības" direktors R. Suseklis, taču domi neapmierināja viņa piedāvātais privatizācijas projekts. Nolēma rīkot atklātu konkursu par sabiedriskās pirts apsaimniekošanu Avotu ielā 4 vai sabiedriskās pirts pakalpojumu sniegšanu citā vietā Saldus pilsētā.

Tā kā noteiktajā termiņā uz nekustamā īpašuma Robežu ielā 30a izsoli nebija pieteicies neviens pretendents, nolēma rīkot atkārtotu izsoli, samazinot objekta nosacīto cenu par 20%. Tagad tā būs 8400 Ls.

Piekrita, ka izsolē tiek pārdota p/u "Komunālo uzņēmumu kombināts" piederošā automašīna MMZ 5549.

Tā kā no valsts budžeta vairs netiek finansēta alga skolu internātu pedagogiem, tas jādara pašvaldībām. Tāpēc nolēma izmainīt Saldus pilsētas ģimnāzijas un Saldus 2. vidusskolas amatu vietu sarakstus, piešķirot katrai skolai vienu amata vietas likmi - internāta komandants.

No pašvaldības īpašumu privatizācijas fonda līdzekļiem piešķīra 2000 Ls Saldus sākumskolai elektroinstalācijas remontdarbu veikšanai.