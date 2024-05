Saskaņā ar grozījumiem likumā "Par dabas resursu nodokli" 2002. gada 18. jūnijā tika izdoti MK noteikumi Nr. 244 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība", kuri stājās spēkā 2002. gada 1. jūlijā.

Šajā rakstā paskaidrošu dabas resursu nodokļa (turpmāk DRN) piemērošanu preču iepakojumam un realizētiem vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem mazumtirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos.

MK noteikumos ir noteikts, ka neatkarīgi no lietojuma veida kosmētikas, parfimērijas, sadzīves ķīmijas, farmaceitisko un tabakas izstrādājumu iepakojumu apliek ar nodokli. Desu izstrādājumu apvalks, stiprinājums, siera vasks un tējas filtrpapīra maisiņš un tam pievienotās sastāvdaļas nav iepakojums, un tos ar nodokli neapliek.

Preču iepakojumu apliecinoši dokumenti un nodokļa aprēķināšana

Iepakojuma materiālu veidam un svaram jābūt pamatotam

muitas iestādē - ar kravas sertifikātu vai iepakojumu apliecinošu piegādātāja apstiprinātu dokumentu;

iekšzemē - ar grāmatvedības uzskaites dokumentiem un iepakojuma materiālu izlietojuma normām.

KRAVAS SERTIFIKĀTS ir Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra izdots dokuments, kurā ietverta visa nepieciešamā informācija nodokļa aprēķināšanai par iepakojumu.

Iepakojumu apliecinošs piegādātaja apstiprināts dokuments ir piegādātāja noformēts un parakstīts dokuments (oriģināls), kurā ietverta visa nodokļa aprēķināšanai nepieciešamā informācija par iepakojumu (izņemot starptautiskos pārvadājumu kravas pavaddokumentus, piemēram CMR pavadzīmi).

Nodokli par preču iepakojumu aprēķina summējot saskaņā ar likuma "Par dabas resursu nodokli" 8. pielikumā noteiktajām nodokļa likmēm aprēķināto nodokļa summu par katru iepakojuma materiāla veidu. Piemēram, preču iepakojumu apliecinošie dokumenti satur ziņas par katru iepakojumā lietoto materiālu veidu un svaru (metāls 10 kg; stikls 10 kg; koksne 30 kg; papīrs 25 kg). DRN aprēķina, piemērojot nodokļa likmes atsevišķi par katru iepakojumā lietoto materiālu veidu: metāls - Ls 0.06 x 10 kg; stikls - Ls 0.04 x 10 kg; koksne - Ls 0.012 x 30 kg; papīrs - Ls 0.012 x 25 kg) un attiecīgos aprēķinus summējot.

Noteikumi paredz vēl šādus gadījumus:

ja nodokļu maksātājs var dokumentāri pamatot iepakojuma materiālu kopējo svaru un visus preču iepakojumā lietoto materiālu veidus, bet nevar pamatot ziņas par katra atsevišķa iepakojuma materiāla svaru, nodokli aprēķina, piemērojot visaugstāko likmi, kas atbilst attiecīgo preču iepakojumā lietotajiem materiāliem, un attiecina to uz visu preču iepakojumu;

ja nodokļu maksātājs var dokumentāri pamatot tikai preču iepakojuma kopējo svaru, bet tā rīcībā nav ziņu par katru atsevišķu preču iepakojuma materiālu, nodokli aprēķina, piemērojot likuma 8. pielikumā noteikto visaugstāko nodokļa likmi;

ja atsevišķa veida iepakojumam 95% no tā svara veido pamatmateriāls, nodokli aprēķina par katra attiecīgā iepakojuma veida kopējo iepakojumā izmantoto materiālu svaru, piemērojot likuma 8. pielikumā pamatmateriāliem noteikto nodokļa likmi;

ja preču iepakojuma materiālu veids un svars nav pamatots ar iepakojumu apliecinošiem dokumentiem, bet kravas pavaddokumentos ir norādīts kravas bruto svars, nodokli aprēķina, reizinot 25% no kravas bruto svara ar nodokļa likmi Ls 0,06 par kg.

ja nodokļu maksātāja rīcībā nav kravas sertifikāta vai iepakojumu apliecinošu dokumentu, kā arī nav nekādu citu dokumentu, kuros būtu norādīts kravas bruto svars, tad, sākot no 2002. gada 1. jūlija, nodokli var aprēķināt 1% apmērā no attiecīgo preču vērtības.

Ja uzņēmums, kurš ražo produktus vai preces, nodod tās citam uzņēmumam iepakošanai, tad nodokli maksā tas uzņēmums, kurš realizē šos produktus vai preces iepakojumā.

Ja nodokļu maksātājs LR teritorijā realizē preces atkārtoti lietotā iepakojumā, nodoklis par šo iepakojumu nav jāmaksā, ja atkārtoti lietotā iepakojuma apjomu var dokumentāri pamatot.

Sakarā ar jaunajiem MK noteikumiem Nr. 244 no 2002. gada 1. jūlija spēku zaudē MK 10.10. 2000. noteikumi Nr. 356 "Likuma "Par dabas resursu nodokli" atsevišķu normu piemērošanas kārtība". Tātad DRN par 2002. gada II ceturksni bija jāaprēķina saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 356, un līdz ar to arī pārskati bija izmantojami vēl pēc vecā parauga.

Nodoklis par vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu realizāciju

Sākot no 2002. gada 1. jūlija, DRN maksātāji ir visas personas, kuras realizē mazumtirdzniecībā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus, kas gatavoti no plastmasas, papīra, kartona, to laminātiem ar polimēru vai metāla komponentiem un metāla folijas.

Saskaņā ar likuma "Par dabas resursu nodokli" 9. panta 5. daļu nodokli par vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu realizēšanu mazumtirdzniecībā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos aprēķina atbilstoši šā likuma 8. pielikumā minētajām likmēm par kartu galda trauku vai piederumu kilogramu.

Trauku un piederumu pavaddokumentos, uz to etiķetēm vai iepkojuma jābūt norādītam, vai attiecīgie galda trauki un piederumi ir vienreiz vai daudzkārt lietojami. Ja šāda informācija nav pievienota, nodokļa maksātājam par galda traukiem un piederumiem jāmaksā nodoklis kā par vienreiz lietojamiem traukiem un piederumiem saskaņā ar likuma 9. pantu un 8. pielikumu. Galda trauku un piederumu svaram jābūt pamatotam ar uzskaites dokumentiem.

Par tiem vienreizējiem galda traukiem un piederumiem, kuri ievesti izlaišanai brīvam apgrozījumam līdz 2002. gada 1. jūlijam, nodoklis nav jāmaksā.

* Nākamreiz informēsim par dabas resursu nodokļa maksāšanu un maksātāja atbildību.