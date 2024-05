Kas? Kur? Kad? (31.08.)

No 27. augusta līdz 7. oktobrim Vadakstes pagasta kamīnzālē skatāma Guntas Krauleres izstāde "Kā pieskaras putna spārns." Ekspozīcijā - apgleznota keramika un zīds. Izstāde atvērta katru darba dienu no 9 līdz 12 un no 13 līdz 15.

31. augustā plkst. 13 Saldus stadionā Latvijas čempionāta spēle futbolā sievietēm "Saldus FK/Lutriņi" - "71. vsk." (Rīga).

31. augustā plkst. 16 Saldus stadionā Latvijas čempionāta 2. līgas Kurzemes zonas spēle futbolā vīriešiem "Saldus FK" - SFK "Varavīksne" (Liepāja).

31. augustā plkst. 16 dievkalpojums Lutriņu Romas katoļu Sv. Gara kapelā, svētību saņems skolēni un skolotāji, jauno mācību gadu uzsākot.

1. septembrī Romas katoļu draudžu dievkalpojumos - Brocēnos plkst. 9, Saldū plkst. 11.30. Ezerē plkst. 15 - tiks dota svētība skolēniem, studentiem un skolotājiem, jauno mācību gadu uzsākot.

1. septembrī plkst. 15 dievkalpojums Zirņu Romas katoļu Sv. Mārtiņa kapelā.

1. septembrī plkst. 13 Druvā sporta diena. Aicināti mazie un lielie gan startēt individuāli, gan komandās.