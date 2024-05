Dabīgi izžuvušus graudus var nodot bez problēmām

Rajona graudu audzētāju vidū klīst baumas, ka labības pārstrādes uzņēmumi nevēlas pieņemt graudus, kuru mitrums zemāks par 13 procentiem, lai gan šovasar jau uz lauka graudi bija izkaltuši līdz 11 - 12 procentu mitrumam. Vai baumās ir kaut daļa patiesības?

"Nezinu, kādēļ tā runā, bet mūsu uzņēmumā esam pieņēmuši graudus ar 11 un 12 procentu mitrumu, un šī iemesla dēļ nodot labību nekādu problēmu zemniekiem nav bijis," sacīja "Saldus labības" direktors Egils Kļava. "Kas var būt vēl labāks par graudiem, kas uz lauka tik labi izžuvuši! Protams, citādi vērtētu, ja labības mitrums būtu zem 10 procentiem. Tad jau jāsāk pētīt, ar kādiem paņēmieniem tāds kvalitātes rādītājs sasniegts. Bet atteikties pieņemt labību, kas dabīgi izžuvusi līdz 12 procentiem - tas būtu neloģiski."

"Tad jau jāpavaicā tam, kurš baumas izplata - kam viņš gribējis pārdot savus graudus un kādēļ sausa labība no lauka nav pieņemta. "Dobeles dzirnavnieks" tā nerīkojas," komentēja uzņēmuma ražošanas direktors Uldis Ulmanis. "Mēs iepērkam gan 13, gan 12 procentus mitru labību, ja tā izžuvusi uz lauka. Ja labība žāvēta kaltē, tad mitrumam jābūt ne zemākam par 12,8%. Mūsu uzņēmuma gods - no zemnieku izaudzētiem graudiem izgatavot labus miltus, bet, kaltē strauji izžāvējot graudus, būtiski mainās to kvalitāte un tas ietekmē arī no šiem graudiem ražotu miltu kvalitāti. Ja redzam, ka graudi laisti caur kalti un mitrums ir krietni zem 13 procentiem, tad graudu kravai būs jāatgriežas atpakaļ.

Kā to konstatējam? Ik dienu graudu pieņemšanā dežūrē viens no uzņēmuma vadošajiem speciālistiem, arī es to daru. Ja ir domstarpības par to, vai graudi ir ļoti sausi, dabīgi žūstot, vai izmantotas ķimikālijas vai kaltēšana, kravu novirzām malā un pārbaudām. Pieredzējis speciālists jau vizuāli var pateikt atšķirību. Nekad ne ar vienu nav radušās problēmas tādēļ, ka graudi uz lauka izžuvuši līdz 12% mitrumam."