Atbild deputātu kandidāts Jānis Jurkāns

Uz "Saldus Zemes" jautājumiem atbild JĀNIS JURKĀNS, politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" Saeimas deputātu kandidāts, kas Kurzemes vēlēšanu apgabala sarakstā ierakstīts ar 1. numuru.

Nosauciet trīs prioritātes, kam veltīsiet uzmanību, lai valstī uzlabotu ekonomisko situāciju (kādā veidā tās tiks īstenotas, kāds ieguvums paredzams).

- Valstij ir jāizvēlas perspektīvas rūpniecības un lauksaimniecības nozares un jāsniedz tām ilglaicīgs atbalsts. Izvēloties tautsaimniecības attīstības prioritātes, politisko organizāciju apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" (PCTVL) vadīsies pēc principa, ka tautsaimniecības attīstība nav pašmērķis, bet gan līdzeklis, lai paaugstinātu iedzīvotāju dzīves līmeni.

Tāpēc uzskatām, ka valsts atbalsts vispirms ir jāsniedz uzņēmumiem, kas izveido jaunas darba vietas un tādējādi dod ieguldījumu bezdarba apkarošanā. Sevišķi jāpalielina valsts atbalsts uzņēmumiem, kas jau strādā vai veidojas no jauna, tā sauktajos īpaši atbalstāmajos reģionos, kur ir augsts bezdarba līmenis. Ievērojami jāpalielina valsts budžetā paredzētie līdzekļi šāda atbalsta sniegšanai.

Atbalsta formas var būt dažādas - kredītu garantēšana, palīdzība augsto kredīta procentu dzēšanā, tiešās valsts investīcijas infrastruktūrā.

Otrkārt, jāveicina to nozaru attīstība, kas ražo produkciju eksportam vai arī sniedz transporta, tūrisma vai citus pakalpojumus ārvalstu klientiem un tādējādi nodrošina ar darbu Latvijas iedzīvotājus un dod valsts budžetā ieņēmumus, kurus savukārt var tālāk izlietot iedzīvotāju sociālo vajadzību apmierināšanai. Šo nozaru uzņēmumiem galvenokārt jāpalīdz, piešķirot kredītu garantijas.

Treškārt, jāsniedz atbalsts pašmāju zemniekiem, lai nodrošinātu viņiem līdztiesīgus ražošanas un realizācijas nosacījumus ar Eiropas Savienības dalībvalstu lauksaimniekiem. Tas panākams sarunās ar Eiropas komisiju par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā.

Sakarā ar ievērojamas daļas lauku iedzīvotāju grūto materiālo stāvokli un visai ierobežotām iespējām atrast viņiem darbu citās tautsaimniecības nozarēs, uzskatām, ka pabalsts valsts subsīdiju veidā jāsniedz ne tikvien lielsaimniekiem, bet arī mazajiem un vidējiem zemniekiem.

Kādai jābūt mediķu (ārstu, medmāsu) algai, lai krasi samazinātu norēķināšanos aploksnēs? Cik ilgā laikā šādu līmeni varētu sasniegt? Vai sāksiet šo jautājumu risināt jūsu ievēlēšanas gadījumā (kā, kur ņemt finansējumu)?

- Uzskatām, ka valstij jāgarantē iedzīvotājiem nepieciešamais bezmaksas medicīnas pakalpojumu minimums, aptverot gan neatliekamo, gan arī plānveida palīdzību.

Finansējot šo minimumu, ir jārisina arī medicīnas darbinieku atalgojuma jautājumi. Medicīnas māsas darba alga par vienu pilnu darba slodzi būtu jānosaka 2,5 reizes lielāka, bet ārsta - 4 reizes lielāka par valsts noteikto minimālo darba algu tautsaimniecībā. Turklāt īpaši augsti kvalificētiem ārstiem būtu jānosaka piemaksas par darba kvalitāti. Šāds algu līmenis jāsasniedz, pakāpeniski palielinot valsts budžeta finansējumu medicīnai, līdz tas sasniedz 6-8% no valsts iekšzemes kopprodukta, kā tas ir Eiropas Savienības dalībvalstīs. Finansējuma palielināšana uzsākama jau no 2003. gada. Neviena no līdzšinējām valdībām, kas darbojušās pēc valsts neatkarības atjaunošanas, nav uzskatījusi iedzīvotāju veselības aizsardzību par prioritāti. Ar to izskaidrojams, ka minētajai nozarei līdz šim nekad nav piešķirts daudzmaz pietiekams finansējums. Šogad tas sasniedz tikai 3,4% no iekšzemes kopprodukta un ir ievērojami mazāks nekā citās Eiropas Savienības kandidātvalstīs, izņemot Turciju.

Papildu finansējumu medicīnai var atrast, enerģiskāk apkarojot kontrabandu un uzlabojot nodokļu iekasēšanu. Sakarā ar slikto Valsts ieņēmumu dienesta un tiesībaizsardzības iestāžu darbu valsts budžets 2001. gadā ir zaudējis ieņēmumus apmēram 150 miljonu latu apmērā. Pēc Latvijas Bankas aprēķiniem zudumi tikai no naftas produktu kontrabandas sasniedza 40 miljonus latu.

Kā augstāko izglītību iegūt nabadzīgo ģimeņu bērniem, kuru vecāki nevar būt par galvotājiem kredīta saņemšanai, galvojumu nedod arī pašvaldība?

- Lai dotu iespējas iegūt augstāko izglītību trūcīgu ģimeņu bērniem, nepieciešams saglabāt valsts augstskolās no budžeta līdzekļiem finansētās studentu grupas. Ja šajās grupās studentu atbiruma dēļ atbrīvojas vietas, tad tur, pirmkārt, no maksas grupām jāpārskaita labākie studenti, kuru ģimenēm ir grūti materiālie apstākļi.

Tagad likumos ir izdarīti grozījumi, kas piešķir pašvaldībām tiesības garantēt kredītus, kurus studentiem piešķir bankas. Uzskatām, ka pašvaldībām vairāk jārūpējas, lai trūcīgo ģimeņu bērni varētu iegūt augstāko izglītību.

Cik ilgā laikā un ar kādām metodēm iespējams likvidēt alkohola pārdošanas točkas un kā vērsties pret narkotiku izplatītājiem?

- Lai efektīvi apkarotu alkohola pārdošanas točkas, atkārtoti pieķertos točku turētājus nepieciešams saukt pie kriminālatbildības.

Narkotiku tirdzniecības apkarošanai jāizdara grozījumi krimināllikumā, pastiprinot atbildību par šādu noziegumu.

Pašlaik ir ļoti grūti savākt nepieciešamos pierādījumus pret nelegāliem alkohola un narkotiku tirgotājiem, lai viņus nodotu tiesai. Tāpēc steidzami jāizdara grozījumi Kriminālprocesa likumā, kas atvieglotu pierādījumu savākšanu pret šiem darboņiem.

Nosauciet trīs konkrētus pasākumus (minot arī, kur tiks ņemta nauda to īstenošanai), kas būtu jāveic, lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem un tādējādi veicinātu arī demogrāfiskās situācijas uzlabošanos valstī.

- Lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem un veicinātu demogrāfiskās situācijas uzlabošanos

o jāpiešķir pabalsti ģimenēm ar bērniem, ja īres un komunālie maksājumi pārsniedz 1/3 no ģimenes budžeta;

o ievērojami jāpalielina pabalsti bērniem, pakāpeniski tuvinot tos krīzes iztikas minimumam;

o jāgarantē bērniem bezmaksas medicīnas aprūpe.

Iespējamie līdzekļu avoti norādīti atbildē uz otro jautājumu.

Kādai, jūsuprāt, būtu jābūt pašvaldību administratīvi teritoriālajai reformai? Vai esat par pašvaldību piespiedu apvienošanu pēc 2004. gada, kad beigsies to apvienošanās pēc brīvprātības principa?

- Administratīvi teritoriālajai reformai būtu jāuzlabo, nevis jāapgrūtina iedzīvotāju, īpaši lauku iedzīvotāju, apkalpošana. Nedrīkst maldināt iedzīvotājus, ka reforma ļaus ietaupīt naudu. Gluži otrādi - tā prasīs lielus ieguldījumus infrastruktūras (ceļu, sakaru, dažādu pakalpojumu) sakārtošanai un attīstībai.

PCTVL ir pret pašvaldību piespiedu apvienošanu pēc 2004. gada.

Kurus citu partiju politiķus jūs cienāt?

- Mēs cienām visus tos partiju politiķus, kuri godīgi strādā savu vēlētāju un Latvijas sabiedrības interesēs. Katrā partijā ir tādi politiķi.

JĀNIS JURKĀNS

Dzimis 1946. g., polis, precējies.

7. Saeimas deputāts.

Politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" līdzpriekšsēdētājs; Tautas saskaņas partijas priekšsēdētājs; Baltijas stabilitātes fonda valdes loceklis (Latvija); s/o "Latvijas ārpolitikas biedrība" valdes loceklis; sporta sabiedriskās organizācijas "Tenisa klubs "Prezidents"" valdes loceklis.

Beidzis Latvijas valsts universitāti; filologs, angļu valodas speciālists.

Nekustamie īpašumi un kapitāla daļas: dzīvoklis Rīgā, Bērzupes ielā (kopīpašums).