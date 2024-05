Atbalstiet bērnus!

Maltas palīdzības dienesta Saldus vienībā sarūpēts, ko tirgot Ziemassvētku tirdziņā.

Kopīgi ar daudziem citiem tam gatavojās arī Jānis Radziņš: "Mūsu bērni ir apzīmējuši šķīvjus, esam no vaska izlējuši sveces, no kokosrieksta mizas darinājuši rotas lietas. Ir arī austas grāmatzīmes un cits, kas var būt bērniem noderīgs. To visu izliksim Ziemassvētku tirdziņā, kurā aicinām iepirkties. Ienākumi būs ikviena pircēja ziedojums Saldus nabadzīgajiem bērniem Ziemassvētkos."

Maltas dienesta tirdziņš no 8. decembra sestdienās būs Saldus tirgus laukumā, bet svētdienās - Saldus Romas katoļu baznīcā.