Uzzīmē tehnikas vēstures pieminekli!

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija izsludina bērnu zīmējumu konkursu "Uzzīmē interesantāko tehnikas vēstures pieminekli!".

Konkursa uzdevums - uzzīmēt, tavuprāt, interesantāko tehnikas vēstures pieminekli, ko vari redzēt katru dienu, ko esi dažreiz redzējis, vai arī - ko vēlies redzēt. Tehnikas vēstures pieminekļi ir vecas rūpnīcas vai fabrikas, tilti, ūdenstorņi, dzirnavas, bākas... Zīmējumi jebkādā tehnikā līdz 20. sepetmbrim jāsūta uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Adrese - Rīgā, Mazā Pils ielā 19, LV 1050, ar norādi "Konkursam "Uzzīmē interesantāko tehnikas pieminekli!"".

15 labāko zīmējumu autoriem būs balva - plenērs, kas no 27. līdz 29. septembrim notiks restaurētajā Rāmavas muižā. Tā būs trīs dienu nometne, kuras laikā speciālisti palīdzēs iepazīt kultūras mantojumu un kopā ar dalībniekiem zīmēs. Savukārt pārējiem labākajiem - ekskursija uz kādu no tehnikas pieminekļiem Latvijā.

Jau sešus gadus ik rudeni Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija rīko Eiropas Kultūras mantojuma dienas par kādu noteiktu tematu. Šogad - "Industriālais mantojums". Dažādo pasākumu vidū, kas saistīti ar piļu, baznīcu, lauku ainavas utt. saglabāšanu un sakopšanu, ir arī šis bērnu zīmējumu konkurss, darbu izstāde un, protams, uzvarētāju apbalvošana.

Daudzi rūpnīcu korpusi, dzirnavas, tilti, bākas un ūdenstorņi ir ne vien arhitektoniski pievilcīgi, bet arī vēstures liecības. Viena no iespējām tās saglabāt un pasargāt no nojaukšanas, ierakstot aizsargājamo kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā. Latvija 19. un 20. gadsimta mijā bija viena no rūpnieciski visattīstītākajām Krievijas impērijas provincēm, bet Rīga pirms Pirmā pasaules kara - trešā lielākā šīs valsts rūpnieciskā pilsēta. Ar Rīgu saistās velosipēdu un automobiļu būves pirmsākumi Krievijā. Šeit tapis arī pirmais tanks un sērijveidā būvētas kaujas lidmašīnas. Liepājas Karostas darbnīcas un sausie doki, Daugavgrīvas cietoksnis, vairākas bākas, rūpnīcas VEF korpusi, kurus projektējis arhitekts Pēteris Bērenss, pieder pie tehnikas pieminekļiem, kas joprojām interesanti pat starptautiskā mērogā.

Mūsu rajonā tehnikas vēstures pieminekļi ir Ezeres, Lašupes, Šķēdes, Vadakstes ūdensdzirnavas un saglabājušies vējdzirnavu korpusi Gaiķos, Jaunlutriņos, kaļķu cepļi Cieceres ezera krastā un Nīgrandē. Izvēle, ko zīmēt, ir liela. Gaidām jūsu darbus!