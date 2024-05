Atbild deputāta kandidāts Egils Baldzens

Uz "Saldus Zemes" jautājumiem atbild EGILS BALDZENS - Sociāldemokrātu savienības - SDS Saeimas deputātu kandidāts, kas Kurzemes vēlēšanu apgabala sarakstā ierakstīts ar 1. numuru.

Nosauciet trīs prioritātes, kam veltīsiet uzmanību, lai valstī uzlabotu ekonomisko situāciju (kādā veidā tās tiks īstenotas, kāds paredzams ieguvums).

- SDS mērķis ir nodrošināt brīvas, vienlīdzīgas un taisnīgas iespējas visas tautas labklājības pieaugumam. Nepieciešams sakārtot valsts nodokļu politiku, lai tiktu nodrošināts valsts un pašvaldību budžeta ieņēmumu pieaugums. Tādēļ jāpanāk nodokļu pilnīga iekasēšana. Tāpēc jāpastiprina muitas, policijas, VID amatpersonu atbildība par korupcijas un ēnu ekonomikas izplatību. SDS ir par diferencētām nodokļu likmēm. Jāievieš iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvās likmes, vienlaikus samazinot ienākuma nodokli zemāk atalgotajām personām. Jāsamazina nodokļa likmes depresīvajos rajonos izvietotajiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Sociāldemokrātu savienība uzskata, ka būtiski jāsamazina valsts varas un pārvaldes izdevumi. Ministrijām budžeta plānošanas gaitā ar aprēķiniem jāpamato pieprasīto budžeta līdzekļu izlietošanas mērķtiecība un efektivitāte. Jāatsakās no valsts un pašvaldību pilnvarnieka institūcijas, kā arī jālikvidē liekās, birokrātiskās valsts un pašvaldību institūcijas.

Valstij būtu jāatbalsta mazo un vidējo uzņēmumu attīstība ar izdevīgiem kredītresursiem un valsts garantiju atbalstu.

Ar likumdošanas iniciatīvām ir iespējams veikt nepieciešamās izmaiņas.

Kādai jābūt mediķu (ārstu, medmāsu) algai, lai krasi samazinātu norēķināšanos aploksnēs? Cik ilgā laikā šādu algu līmeni varētu sasniegt? Vai sāksiet šo jautājumu risināt jūsu ievēlēšanas gadījumā (kā, kur ņemt finansējumu)?

- Svarīgākais SDS galamērķis veselības aprūpē ir vesels cilvēks. Tādēļ ir nepieciešams augsti kvalificēts un labi atalgots veselības aprūpes personāls. Vidējā medicīniskā personāla atalgojums varētu būt no 250 līdz 300 Ls, ārstu alga varētu svārstīties no 400 līdz 500 Ls, tādējādi varētu sākt risināt "aplokšņu problēmu". Šādu algu līmeni varētu sasniegt 4 gadu laikā. SDS piedāvā iegūt finansējumu veselības aprūpei šādi: 10% no IKP pieauguma, no akcīzes nodokļa daļas alkoholam, tabakai, benzīnam, azartspēlēm, no ēnu ekonomikas īpatsvara samazinājuma.

Kā augstāko izglītību iegūt nabadzīgo ģimeņu bērniem, kuru vecāki nevar būt par galvotājiem kredīta saņemšanai, galvojumu nedod arī pašvaldība?

- Pašreizējā situācijā uz šo jautājumu būtu jāatbild ar neiedomājami drausmīgu frāzi - nekā. SDS ir patiesi satraukta par situāciju izglītībā, kur augstākā izglītība vairs nav pieejama lielai daļai Latvijas iedzīvotāju. Lai novērstu šo situāciju, SDS ir nolēmusi veikt šādus trīs galvenos darbus.

1) Atteikties no prasības pēc 2 fizisko personu galvojuma studentu kredīta ņēmējam. Tā vietā jāpāriet uz 100% valsts galvojumu. Pazudīs nepieciešamība meklēt galvotājus, students vieglāk varēs saņemt kredītu.

2) Sākot no 2003./2004. studiju gada, atgriezties pie studentu kreditēšanas no valsts budžeta - šī sistēma ir lētāka valstij un ērtāka studentiem. Paliekot pie kreditēšanas no banku līdzekļiem, studentiem jebkurā gadījumā kredīts būs grūtāk pieejams.

3) Pakāpeniski palielināt budžeta vietu skaitu augstskolās, visai drīzā nākotnē nodrošinot, ka katram vidējo izglītību ieguvušam jaunietim ir iespēja iegūt augstāko izglītību par valsts budžeta līdzekļiem.

Šie soļi izriet no SDS programmā paustās nostājas par izglītības pieejamības veicināšanu un bezmaksas augstākās izglītības nodrošināšanu.

Cik ilgā laikā un ar kādām metodēm iespējams likvidēt alkohola pārdošanas točkas un vērsties pret narkotiku izplatītājiem?

- SDS uzskata, ka ir iespējams likvidēt alkohola pārdošanas točkas un cīnīties pret narkotiku izplatītājiem. Pēdējā laikā spirta ievešana Latvijā ir stipri apgrūtināta, mazie spirta ievedēji ekonomisko apstākļu dēļ gūst pārāk mazu peļņu no šī biznesa. Pēdējā laikā Latvijā pēc statistikas datiem palielinās kandžas realizācija, kas varētu būt točkās izplatāmo dzērienu avots. Lai cīnītos ar točkām, ir vajadzīgs sabiedrības atbalsts. Vēršanās pret narkotiku izplatītājiem ir cīņa ar sekām, jo narkotikas Latvijā tiek ievestas. Tādēļ valstij ir jāatrod nauda, lai iegādātos rentgena aparātus, kuru datorprogramma ļauj kontrolēt visas riska kravas, tajā skaitā arī narkotikas. Ir jābūt īstai un patiesai gribai likvidēt alkohola pārdošanas točkas un vērsties pret narkotiku izplatītājiem, un kopīgi jāsadarbojas valsts un pašvaldību institūcijām. Laikraksta slejās nav iespējams sniegt pilnīgu atbildi uz šo ļoti sarežģīto jautājumu. Nav māksla atbildēt uz jautājumu ar vispārzināmām skaļām frāzēm.

Nosauciet trīs konkrētus pasākumus, kas būtu jāveic, lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem un tādējādi veicinātu arī demogrāfiskās situācijas uzlabošanos valstī.

- Pēdējo gadu negatīvās izmaiņas demogrāfiskajā situācijā liecina par nopietniem draudiem Latvijas tautas saglabāšanā, tādēļ valsts atbalstam ģimenēm jākļūst par vienu no galvenajām prioritātēm. Valstij būtu jāizstrādā un jārealizē kompleksa programma, kas stimulētu dzimstības pieaugumu un garantētu visiem ģimenes locekļiem noteiktas sociālas garantijas. SDS uzskata, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš daudzbērnu un nepilnajām ģimenēm, ģimenēm, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām.

SDS uzskata, ka jāpalielina ģimenes valsts pabalsta apmērs. SDS Saeimas frakcija jau pavasarī Saeimai iesniedza priekšlikumus likumā "Par sociālo palīdzību", kas paredzēja ģimenēm saņemt pabalstus neatkarīgi no bērna dzimšanas gada. SDS uzskata, ka ar likumdošanu jāstimulē sievietes darbs bērnu audzināšanā.

Jānodrošina bērnu aprūpei nepieciešamās infrastruktūras pieejamība bez maksas - vietas bērnudārzos, medicīniskā palīdzība, izglītības iestādes.

Kādai, jūsuprāt, būtu jābūt pašvaldību administratīvi teritoriālajai reformai? Vai esat par pašvaldību piespiedu apvienošanu pēc 2004. gada, kad beigsies apvienošanās pēc brīvprātības principa?

- Pašvaldību administratīvi teritoriālajai reformai ir jābūt vērstai uz valsts vienmērīgu attīstību. Diemžēl pēdējo 12 gadu laikā reģionālā politika ir bijusi vērsta uz Rīgas un citu lielo pilsētu attīstību, kā rezultātā ir notikuši urbanizācijas procesi - iedzīvotāji no laukiem pārvietojušies uz lielajām pilsētām, kas savukārt pilsētās rada ekoloģiskās problēmas. Ir slēgtas mazās lauku skolas, notikusi finansu līdzekļu centralizācija un funkciju decentralizācija, tāpēc laukos pašvaldībām pietrūkst finansu līdzekļu uzdoto funkciju realizācijai. Tā rezultātā lauki pēc neilga laika būs apgūstami kā neskartas zemes, kuras savulaik daļa Latvijas iedzīvotāju apguva Kazahijā. Latvijas valstij tas maksās daudz dārgāk, nekā reģionālās politikas virziena maiņa uz lauku attīstību. Latvijas lauku uzplaukums nodrošinās latviešu kā pamatnācijas saglabāšanu Latvijā.

SDS stingri iestājas par pašvaldību apvienošanos tikai un vienīgi brīvprātīgi.

Kuru citu partiju politiķus Jūs cienāt?

- Latvijas partijās ir politiķi, kuru darbība izraisa mūsu cieņu, bet pietiek arī tādu, ar kuriem kopā mēs nevēlamies strādāt.

EGILS BALDZENS

Dzimis 1960. gadā, latvietis, precējies.

7. Saeimas deputāts.

Sociāldemokrātu savienības - SDS priekšsēdētājs.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks.

Beidzis Latvijas Valsts universitāti; filozofija.

Nekustamie īpašumi un kapitāla daļas: 0,25 ha zeme Rīgas rajona Babītes pagastā; 2620 Ls skaidras naudas uzkrājumi; 47 privatizācijas sertifikāti.