Atbild Saeimas deputātu kandidāti

Uz "Saldus Zemes" jautājumiem atbild AIDIS HERINGS - kandidē Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas sarakstā Kurzemes vēlēšanu apgabalā ar 6. numuru.

Kāpēc piekritāt kandidēt Saeimas vēlēšanās? Kā personīgi varētu būt noderīgs, ja jūs ievēlētu par deputātu?

- Kā deputāta kandidāts Saeimas vēlēšanās piedalos jau trešo reizi - kandidēju arī 6. un 7. Saeimā. Iepriekšējās reizēs biju izlēmis, ka ievēlēšanas gadījumā no darba Saeimā atteiktos, jo par galveno uzskatīju darbu pašvaldībā. Šobrīd, ņemot vērā daudzus apstākļus, piekritu, ka ievēlēšanas gadījumā mēģināšu strādāt Saeimā. Kaut gan, redzot, kā 7. Saeimā klājas pašreizējai opozīcijai, saprotu, ka tādos apstākļos ir grūti kaut ko izdarīt un pierādīt. Jo faktiski visus opozīcijas piedāvājumus noraida. Man šķiet, ka daudzie darba gadi pašvaldībā varētu būt noderīgi, lai spriestu par šiem jautājumiem, ja mani ievēlētu Saeimā. Šajos gados ir izveidojies viedoklis par to, ko mēs darām nepareizi. Taču neuzskatu, ka visu iespējams uzreiz mainīt.

Kāpēc būtu jābalso par jūsu partijas sarakstu?

- Neesmu detalizēti iepazinies ar citām programmām. Bet no partiju reklāmām spriežu, ka tās vēlētājiem piedāvā diezgan līdzīgas programmas, un šķiet, ka tās vairāk ir sociāldemokrātiskas. Manuprāt, mūsu partijā daudz esam darījuši, lai programma atbilstu sociāldemokrātijai pasaules izpratnē. Vēlētāji vēl joprojām izvēlas labējās partijas un uzķeras uz viņu solījumiem, kuri, manuprāt, būtībā ir tikai maskēšanās. Patiesie mērķi labējām partijām ir pavisam citi. Esmu izvēlējies šo partiju, jo man tās paustās sociāldemokrātiskās vērtības ir tuvas. Un man šķiet, ka lielai daļai sabiedrības tām būtu jābūt tuvām. Tādēļ arī mūsu programmu piedāvāju pārējiem.

Jūsu partijas programmā rakstīts: "Progresīvo nodokļu sistēmu: bagātais maksā vairāk, trūcīgais - mazāk." Kādi būs kritēriji bagātības un nabadzības noteikšanai? Cik lielai jābūt algai, lai sāktu palielināt nodokli?

- Domāju, ka minimālā alga ar nodokli nebūtu jāapliek. Minimālajai algai un arī pensijām būtu jābūt iztikas minimuma līmenī. Un lai budžeta iestādēs strādājošo algas būtu piesaistītas minimālajai algai un būtu atkarīgas no nacionālā kopprodukta.

Pašreizējais Saeimas deputāts, akadēmiķis Arnis Kalniņš izstrādājis mūsu partijas priekšlikumus, kas ir apstiprināti LSDSP domes sēdē 2002. gada 6. jūlijā. Tajos piedāvātas šādas ienākumu nodokļa likmes: mēnešalgai līdz 80 latiem - 0%; no 81 līdz 200 latiem - 20% no summas, kas pārsniedz 80 latus; no 201 līdz 400 latiem - 24 lati, plus 30% no summas, kas pārsniedz 200 latus; no 400 līdz 1200 latiem - 84 lati, plus 40% no summas, kas pārsniedz 400 latus; virs 1200 latiem - 404 lati, plus 50% no summas, kas pārsniedz 1200 latus. Protams, par to var diskutēt.

Daudzi mazie uzņēmēji šobrīd algu maksā aploksnēs. Es to neatbalstu, bet tajā pašā laikā saprotu, ka bieži vien tā tiek darīts, lai uzņēmums vispār varētu pastāvēt. Nodokļi būtu jādiferencē, pirmkārt, lai aizstāvētu mazos uzņēmumus. Daudzviet pasaulē atzīts, ka mazais uzņēmējs ir tas, kas nodrošina darbavietas. Arī mums tas ir ļoti būtiski, tādēļ mazais uzņēmējs ir jāaizsargā un jāpiedāvā loģiskāka nodokļu sistēma. Atceros, ka viens ļoti liels politiķis, partijas līderis, pēc iepriekšējām Saeimas vēlēšanām "Saldus Zemē" intervijā teica, ka nodokļu sistēma valstī ir ļoti laba. Ir pagājuši 4 gadi, un tā pati partija šobrīd jau piedāvā reālas izmaiņas nodokļu sistēmā, sakot, ka kaut kas ir jādara. Tātad tik labi nemaz nav bijis, kā iepriekš deklarēts.

Kādā veidā iespējams atjaunot lēto zāļu pārdošanu aptiekās, kā solīts jūsu partijas programmā?

- Pirmkārt, nopietni valstiski būtu jārisina jautājums par zāļu iepirkšanu. Lielāka loma te būtu ministrijai, obligātās veselības apdrošināšanas aģentūrai, slimokasēm. Valstī ir noteikts, ka tam būtu jānotiek konkursu veidā. Mēs arī zinām, ka konkursi notiek visās jomās, bet to godīgumu es apšaubu. Konkursu uzvarētāji parasti ir zināmi jau iepriekš. Cik esmu redzējis, kā tas notiek, tad faktiski konkursa noteikumi tiek uztaisīti atbilstoši tam, kuru vēlas izvēlēties. Pat radīti tādi apstākļi, ka process notiek ļoti lēni, tam it kā ir formāls aizsegs. Viss pārējais ir miglas pūšana acīs. Tāpēc es ļoti apšaubu šo sistēmu.

Speciāli A. Heringam jautā "Saldus Zemes" lasītāja L. Zīle: "Vai jūsu partijas programmā ir iestrādāts punkts - būsim saudzīgi pret cilvēkiem, dzīvniekiem, augu valsti."

- Par vides aizsardzību mūsu programmā rakstīts - paaugstināt vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, attīstot dabu saudzējošu ražošanu un iesaistot sabiedrību vides atjaunošanā. Uzskatām - ja gribam attīstīt ražošanu, ir ļoti būtiski, lai jau no paša sākuma tiktu domāts, ka tai jābūt videi saudzīgai. Mūsu programmā arī ierakstīts, ka mēs atbalstām bioloģiski tīru produktu ražošanu. Nebūtu jāpieļauj, ka pārtikā lietota pārmērīga ķīmija. Par saudzīgu izturēšanos pret cilvēkiem nav atsevišķu punktu, tā ir paredzēta visā programmā.

Jautā Dainuvīte Vārna (Sociāldemokrātiskā Labklājības partija): "Kādas ir jūsu domas par iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO?"

- Atbilstoši LSDSP programmai Latvijas stratēģiskais mērķis ir uzņemšana Eiropas Savienībā un NATO. Ar iestāšanos saistīto pozitīvo un negatīvo aspektu izpētē būtu jāizvērtē visi riska faktori, un negatīvo seku neitralizēšanas metožu noteikšanā jāiesaista mūsu zinātnieki. Ar iestāšanos saistīto jautājumu izvērtēšanā būtu nepieciešams plašāks dialogs ar sabiedrību, lai panāktu pozitīvu tās lēmumu. Manuprāt, sabiedrība šobrīd nav pietiekami informēta par šiem jautājumiem. Šķiet, ka ierēdņiem ir svarīgi sarunās par katru cenu panākt Latvijas iestāšanos minētajās institūcijās, neievērojot līdzvērtīgus principus un noteikumus ar esošajām dalībvalstīm.

Dzimis 1958. gadā, latvietis, precējies.

Saldus pilsētas domes priekšsēdētājs, Saldus rajona padomes priekšsēdētāja vietnieks.

Latvijas Pašvaldību savienības domes un valdes loceklis, tehnisko problēmu komitejas priekšsēdētājs.

LSDSP domes valdes loceklis, LSDSP Saldus rajona organizācijas priekšsēdētājs.

Saldus basketbola kluba priekšsēdētājs.

Beidzis Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu; uzņēmuma vadītājs.

Nekustamie īpašumi un kapitāla daļas: 5,7 ha zeme Zvārdes pagastā, "Kadiķos"; dzīvoklis Saldū, Striķu ielā; 1985. gada izlaiduma automašīna Mazda 323; kredīts 3500 Ls; kredītlīnija Hansabankā 900 Ls.