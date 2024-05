Bajāros govis slauks modernā piena vadā

Šajās dienās uzsākta jauna piena vada montāža SIA "Saldus Druva" Bajāru fermā. Vēl viena, šoreiz 200 slaucamo govju ferma, būs aprīkota ar mūsdienu prasībām atbilstošu slaukšanas iekārtu.

"Pasūtījumu skaita ziņā šogad krasu izmaiņu nav," saka firmas "Westfalia" tirdzniecības menedžeris Saldū Agris Levics. "Šogad sākusi darboties SAPARD programma, kuru lauksaimnieki var izmantot fermu modernizācijā, taču no tās līdzekļus var iegūt tikai pietiekami vērienīgi saimniekotāji. Nākamgad noteikti būs vairāk saimnieku, kas to izmantos. Esam vācu firmas "Westfalia" iekārtu tiešie komplektētāji un atbildīgie par tās ekspluatāciju, un šīs firmas iekārtas sertificējām Baltijas MIS. Līdz ar to panākts, ka piensaimnieki tās var iegādāties arī, izmantojot nacionālās subsīdijas. Tā kā piedāvājam jaunus un arī lietotus piena dzesētājus, saimnieki tos izvēlas atkarībā no savas rocības, bet jaunu dzesētāju iegādei var izmantot tikai SAPARD līdzekļus, jo dzesētājus pilnībā komplektē ārzemēs.

No valsts subsīdijām šogad finansēta jauna 2x7-vietīga slaukšanas zāle Ventspils rajonā, SAPARD programmas līdzekļi tiks ieguldīti "Saldus Druvas" Bajāru fermas modernizācijā. Modernizētas iekārtas salīdzinoši mazākās - 20 un 40 govju fermās, šogad vēl plānoti darbi Tukuma rajona saimniecībā un Liepājas rajona saimniecībā, kur ir attiecīgi 40 un 60 govis, kādā Kuldīgas rajona saimniecībā jāierīko 2x3-vietīga slaukšanas zāle. Šim saimniekam ir 21 govs, bet viņš vēlas paplašināt piena lopkopību, tādēļ palīdzam viņam un arī citiem, kas vēlas, izstrādāt fermas rekonstrukcijas plānojumu atbilstoši vēlmēm un finansiālajām iespējām. Ir saimnieki, kuri lūdz aprēķināt ekspluatācijas izdevumus pēc jauno iekārtu uzstādīšanas, par cik samazināsies enerģijas patēriņš, un tad salīdzina, kāds jauno iekārtu efekts naudas izteiksmē.

Mazām saimniecībām neatmaksājas dārgas un jaudīgas iekārtas. Neuzspiežu pirkt dārgu iekārtu, bet kopīgi izspriežam par tieši viņa saimniecībai piemērotāko, lai saimnieks spētu izpildīt piena kombināta un veterinārā dienesta prasības. Daudzi izvēlas pakāpenisku modernizāciju. Vispirms izvērtējam, kāds ir vakuums, vai tā dēļ netiek traumētas govis, pēc tam izpētām slaukšanas aparātus un piena dzesētājus - vai tie nodrošina labu piena kvalitāti.

Lai saimniekam modernizācija izmaksātu mazāk, nesvarīgākus elementus pēc Eiropas analoga gatavo darbnīcā Saldū, kur strādā pieci tehnisko iekārtu izgatavotāji. Saldū top arī lopu stāvvietas aprīkojums, kas zemniekam izmaksā lētāk nekā importa analogi. Arī vakuumsūkņu daļas atlej tepat Latvijā, mēs samontējam sūkņus pēc visiem Eiropas standartiem. Arī tā ietaupām zemnieku naudu. Ir arī ideja pēc Eiropas parauga ražot kūtsmēslu transportierus firmā Novadnieku pagastā."

Jau tagad zināmi vairāki nākamā gada pasūtījumi, un "Westfalia" Saldus firmas apkalpes zona ir visa Kurzeme, plus daļa Zemgales. Ziemā, kad pasūtījumu mazāk, speciālisti skaidro zemniekiem fermu modernizācijas iespējas. Tā ir iestrāde darbiem vasarā. Tomēr daudzi saimnieki baidās uzsākt modernizāciju, jo tai var nepietikt līdzekļu. Lielajā sausumā izdegušas ganības, tādēļ lopiem izēdina ziemas lopbarību, kuras līdz pavasarim var arī nepietikt. Turklāt zema ir piena iepirkuma cena, tādēļ saimnieki bažījas, ka līdz pavasarim nāksies lopus likvidēt.